"Me pidió la mano": Moria Casán y su picante confesión sobre Fito Páez

El momento más comentado llegó cuando reveló una anécdota inesperada: “Fito me ofreció dos o tres cenas para pedirme la mano de mi hija”. Si bien su comentario fue realizado entre risas, con su estilo inconfundible, lo cierto es que los rumores siguen su curso y no sería descabellado que finalmente hagan pública su relación sentimental.

Moria Casán reveló al aire que Javier Milei la llamó tras su entrevista a Fátima Florez

Luego de que Moria Casán entrevistara a Fátima Florez tras su presentación en Mar del Plata en la que estuvo como invitado el presidente Javier Milei quien cantó la canción "Rock del Gato" de Ratones Paranoicos, la diva hizo público que recibió un llamado del mandatario nacional para hablar al respecto.

La repercusión fue tal que la conductora de La mañana con Moria contó que el líder libertario la llamó para felicitarla por el programa. "Yo tengo buena relación con Milei", aclaró al mencionar que en más de una ocasión han intercambiado mensajes por WhatsApp.

Explicó que su intención no era hacerlo público, sobre el intercambio de mensajes indicó: "Se sintió muy halagado. Me dice: 'Hiciste una entrevista extraordinaria, cálida, amorosa, de lo mejor a Fátima".

"Tenemos muy buena onda, en el sentido en que siempre hemos hablado desde que veniá a Incorrectas, después un tiempo obviamente no hablas. Pero bueno, obviamente, le agradecí. Pero mirá qué bien él cómo la cuidó a Fátima", añadió posteriormente sobre el economista.

