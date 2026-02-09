Transporte prepara nuevos aumentos de tarifas para varias líneas de CABA

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Transporte, anticipó nuevos aumentos en el esquema tarifario del servicio público automotor de pasajeros desplegado principalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). El nuevo cuadro propuesto por el Gobierno nacional sería aplicado a mediados de febrero en caso de aprobarse.
El incremento principal se ejecutaría sobre la tarifa plana, que daría un salto hacia los 650 pesos a partir del 17 de febrero y a los 700 pesos a partir de marzo. La propuesta se encuentra en fase de consulta pública, donde la ciudadanía puede presentar durante un plazo de tres días quejas y opiniones al respecto.
Según Transporte, la propuesta incluye la continuidad de programas de boletos sociales, cuyos descuentos benefician a los usuarios con hasta el 50% del pasaje, aplicando a jubilados, pensionados, personal de trabajo doméstico y beneficiarios de la AUH.
Transporte y nuevos aumentos, ¿en qué recorridos?
Los cuadros tarifarios propuestos impactan en los 104 servicios de colectivo de jurisdicción nacional del , es decir que transitan por más de una jurisdicción, y son las siguientes líneas: 1 - 2 - 8 - 9 - 10 - 15 - 17 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 28 - 29 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 45 - 46 - 49 - 51 - 53 - 55 - 56 - 57 - 59 - 60 - 63 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 78 - 79 - 80 - 85 - 86 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 95 - 96 - 97 - 98 - 100 - 101 - 103 - 105 - 110 - 111 - 113 - 114 - 117 - 119 - 123 - 124 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 133 - 134 - 135 - 136 - 140 - 143 - 145 - 146 - 148 - 150 - 152 - 153 - 154 - 158 - 159 - 160 - 161 - 163 - 164 - 166 - 168 - 169 - 172 - 174 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 184 - 185 - 188 - 193 - 194 - 195 - 197, señaló Transporte.
Mientras tanto, los recorridos mayores a 27 kilómetros pasarían a abonar 891,16 pesos en febrero y 959,71 pesos a partir de marzo.
Al mismo tiempo, el Gobierno garantizó la continuidad del programa de descuentos de la RED SUBE. Estos se aplican cuando un usuario ejecuta varias combinaciones en un mismo viaje.
Durante el 2025, el Gobierno nacional apuntó a sostener cierta estabilidad tarifaria en el transporte de la Capital Federal. En ese sentido, se ejecutaron pocos incrementos gracias al direccionamiento de recursos de manera única y a diferencia del resto de las jurisdicciones del país, donde Nación retiró su participación en el mantenimiento del sistema de transporte.
Qué pasa en las provincias
Mientras tanto, en el resto de los principales centros urbanos del país, las tarifas superan ampliamente el esquema nacional. En algunos casos, los costos son afrontados plenamente por los usuarios fruto de la caída de la asistencia incluso a nivel local.
En el caso de Córdoba, la tarifa básica y sin beneficios locales vigentes es de 1.885 pesos, Santa Fe y Rosario 1.580 pesos, San Miguel de Tucumán 1.250 pesos, Salta 1.150 pesos y Bariloche 1.534 para residentes.
