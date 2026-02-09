Transporte prepara nuevos aumentos de tarifas para varias líneas de CABA

Mientras tanto, los recorridos mayores a 27 kilómetros pasarían a abonar 891,16 pesos en febrero y 959,71 pesos a partir de marzo.

Al mismo tiempo, el Gobierno garantizó la continuidad del programa de descuentos de la RED SUBE. Estos se aplican cuando un usuario ejecuta varias combinaciones en un mismo viaje.

Durante el 2025, el Gobierno nacional apuntó a sostener cierta estabilidad tarifaria en el transporte de la Capital Federal. En ese sentido, se ejecutaron pocos incrementos gracias al direccionamiento de recursos de manera única y a diferencia del resto de las jurisdicciones del país, donde Nación retiró su participación en el mantenimiento del sistema de transporte.

colectivos 148

Qué pasa en las provincias

Mientras tanto, en el resto de los principales centros urbanos del país, las tarifas superan ampliamente el esquema nacional. En algunos casos, los costos son afrontados plenamente por los usuarios fruto de la caída de la asistencia incluso a nivel local.

En el caso de Córdoba, la tarifa básica y sin beneficios locales vigentes es de 1.885 pesos, Santa Fe y Rosario 1.580 pesos, San Miguel de Tucumán 1.250 pesos, Salta 1.150 pesos y Bariloche 1.534 para residentes.

Más noticias en Urgente24:

La tasa dejó de ser ancla y el mercado siente la volatilidad

Boca Juniors casi parece River Plate: Otra derrota en el Apertura

Sismo en Luisiana: Trump derrotado en distrito conservador, perdió 37 puntos con respecto a 2024

Bad Bunny le provoca a Donald Trump otra derrota en la batalla cultural