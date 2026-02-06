Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza

Axel Kicillof y el consuelo de la PBA

Según el sondeo de CB Global Data, Kicillof solo superó a Milei en imagen positiva en Santiago del Estero (55,9%), provincia de Buenos Aires (47%) y Formosa (46,5%).

En Santiago del Estero Milei cosecha su mayor imagen negativa con un 61,5%, luego de Formosa 58,5% y la Ciudad de Buenos Aires, con un 58,2%, aunque en la Capital Federal el presidente supera al gobernador en imagen positiva. Además, Santiago del Estero y Formosa, donde Kicillof se impone, no son distritos electorales decisivos en una elección nacional.

image

En tanto, Mendoza, Córdoba y San Luis son las de mayor imagen negativa del Gobernador bonaerense con 78,5%, 78,3% y 71,9%, respectivamente. Las dos primeras son provincias claves para una elección.

Como es de esperarse, entonces, Milei tiene su mayor valoración positiva en Mendoza (57,3%), Córdoba (56,9%) y San Luis (54,5%).

Otra mala noticias para Kicillof es que la mayor cantidad de desconocimiento sobre su figura se registró en La Rioja y San Luis con un 5,2%.

