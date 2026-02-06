Imagen positiva no se traduce en intención de voto ni mucho menos en las urnas, pero es un dato político clave en las estrategias electorales. La consultora CB Global Data midió la imagen de Axel Kicillof y Javier Milei, quizás anticipando un duelo electoral en 2027, con la particularidad de que el estudio se realizó por provincias.
POR PROVINCIAS
Duelo de imagen positiva entre Axel Kicillof y Javier Milei con un ganador por paliza
Una consultora midió la imagen positiva y la negativa de Axel Kicillof y Javier Milei por provincia. El ganador solo perdió en 3 distritos.
Javier Milei mantiene imagen positiva
A fines de enero, en Urgente24 reflejamos los resultados de un estudio de la consultora QSocial que mostró que el gobierno de Milei seguía con números en alza donde la aprobación de la gestión superó el 50% en diciembre, un crecimiento significativo frente a los meses previos.
El 4/2 se conoció un trabajo de la consultora Ad Hoc que ratificó que Javier Milei conserva por cuarto mes consecutivo una imagen digital positiva. El “sentimiento digital positivo” durante el primer mes del año se registró en torno al 47% y se reflejó en menciones vinculadas a las celebraciones del secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela, llevado adelante por el gobierno Donald Trump, y su vínculo con Estados Unidos. En tanto, el 45% de sentimiento negativo está vinculado a los incendios en la Patagonia, mientras que el 8% se mantuvo neutral.
Con esos antecedentes, la consultora CB Global Data midió la imagen de Milei en cada provincia y los resultados generales ratificaron el buen momento por el que atraviesa el libertario en materia de ponderación social a pesar de las polémicas vinculadas a los incendios y escándalos como $libra o Andisgate.
El estudio, realizado sobre 24690 casos en todo el país, recolectados con metodología CAWI entre el 1 y 4 de febrero con un margen de error promedio de 3 a 4 %, determinó que Milei se impuso en imagen en positivo por sobre Kicillof en la mayoría de las provincias, especialmente en los distritos electorales decisivos como Córdoba, Santa Fe, CABA y Mendoza. Solo en la provincia de Buenos Aires, el mandatario bonaerense superó al presidente, pero por unos 6 puntos.
Axel Kicillof y el consuelo de la PBA
Según el sondeo de CB Global Data, Kicillof solo superó a Milei en imagen positiva en Santiago del Estero (55,9%), provincia de Buenos Aires (47%) y Formosa (46,5%).
En Santiago del Estero Milei cosecha su mayor imagen negativa con un 61,5%, luego de Formosa 58,5% y la Ciudad de Buenos Aires, con un 58,2%, aunque en la Capital Federal el presidente supera al gobernador en imagen positiva. Además, Santiago del Estero y Formosa, donde Kicillof se impone, no son distritos electorales decisivos en una elección nacional.
En tanto, Mendoza, Córdoba y San Luis son las de mayor imagen negativa del Gobernador bonaerense con 78,5%, 78,3% y 71,9%, respectivamente. Las dos primeras son provincias claves para una elección.
Como es de esperarse, entonces, Milei tiene su mayor valoración positiva en Mendoza (57,3%), Córdoba (56,9%) y San Luis (54,5%).
Otra mala noticias para Kicillof es que la mayor cantidad de desconocimiento sobre su figura se registró en La Rioja y San Luis con un 5,2%.
