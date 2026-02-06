Javier Milei visita San Lorenzo: Mucho más que un homenaje histórico

image La foto del Presidente en suelo santafesino abre una nueva etapa de especulaciones.

Maximiliano Pullaro no quiere pasar desapercibido

En San Lorenzo dicen que los gestos del gobernador y el intendente, Leonardo Raimundo, de saludar su llegada es porque interpretan la opinión de la gente, que podría desairarlos si se pusieran en contra del libertario.

Más allá del guion oficial, el acto dejará una postal que hace meses no se observa: Pullaro volverá a ver a Milei y en la antesala el oriundo de Hughes lo hizo saber agradeciéndole, junto a la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, los resultados de la lucha contra la inseguridad en Rosario destacando el trabajo conjunto entre Nación y Provincia.

Para el mandatario provincial será una una gran oportunidad ya que, desde que el ministro del Interior, Diego Santilli, encabeza encuentro con gobernadores para negociar por la 'Modernización Laboral', el nombre de Maximiliano Pullaro no está en la lista. Por su parte, para el Presidente, significará una parada clave en un territorio fundamental del mapa electoral.

Tal lo informó Urgente24, la diputada nacional, Romina Diez, será la protagonista. Su presencia sumará volumen a las especulaciones sobre el armado de 2027 anticipando un reordenamiento de fuerzas en Santa Fe.

Vale recordar que La Libertad Avanza dejó una buena imagen en suelo administrado por Unidos (Pullaro). En las elecciones de octubre, Agustín Pellegrini, casi un desconocido para los votantes santafesinos, logró una gran victoria. La bota se tiño de violeta.

Interna por el protocolo que exige el Gobierno

La ciudad santafesina se prepara para recibir este sábado 7 de febrero a Milei en el marco del acto central por el 213° aniversario del Combate de San Lorenzo, una de las conmemoraciones históricas más importantes del país.

Desde Casa Rosada solicitaron formalmente una distribución diferenciada de los palcos para separar a funcionarios y autoridades nacionales de las provinciales, aunque desde el gobierno de Santa Fe impulsan un esquema más equilibrado.

Con este escenario, la organización evalúa la disposición de tres palcos. El principal estaría destinado al presidente, al gobernador y al intendente de San Lorenzo, junto a ministros y secretarios nacionales. En ese sentido, desde la organización señalaron:

"Por primera vez va haber tres palcos, por pedido de la Presidencia. Nunca ocurrió: siempre hubo un palco grande general". "Por primera vez va haber tres palcos, por pedido de la Presidencia. Nunca ocurrió: siempre hubo un palco grande general".

Sin embargo, en el Ejecutivo provincial aún no dan por cerrada esa disposición, ya que consideran que dejaría a Santa Fe con una representación institucional limitada, reducida al gobernador y al intendente. Por eso, sostienen la intención de armar un espacio oficial compartido y equitativo entre Nación y provincia. La definición final se conocerá en los próximos días.

image Fuerte impronta presidencial.

