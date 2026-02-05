Exdirectora del Museo Histórico Nacional: "Milei hará una demostración teatral con el sable de San Martín""

La exdirectora del Museo recordó que el sable fue donado por San Martín a Rosas hace más de un siglo y que, desde entonces, su custodia estuvo rodeada por disputas de poder: “la donación de San Martín a Rosas, siempre estuvo vinculado a tensiones ideológicas. Primero con Sarmiento, después con los militares. Finalmente llega a la Argentina en 1898, tras la muerte de Rosas, con el encargo de la familia de que quede depositado en el Museo Histórico Nacional”.

Robos, traslado y show

Cuando el sable llega al país fue asignado al museo por decreto del entonces presidente José Félix Uriburu. Luego, la especialista mencionó los robos del sable en 1963 y 1965 “por comandos peronistas que reclamaban la vuelta de Juan D. Perón, el reclamo por el cadáver de Eva, etc.”

“Tras el segundo robo, con Onganía ya en el poder, él dispuso que fuera a Granaderos” y durante décadas el museo reclamó su restitución, hasta que en 2015 el gobierno de Cristina Kirchner ordenó su regreso al Museo Histórico Nacional, con custodia permanente de cuatro granaderos.

Desde entonces, “en 2025 hubo un intento de que el sable volviera a Granaderos y ahora el presidente Milei, interpretando de una manera muy singular la donación, decide trasladarlo nuevamente”, mencionó Rodríguez Aguilar.

Aseguró que la intención del presidente es “hacer en San Lorenzo una demostración teatral, el sable sale para San Lorenzo (desde el MHN) y vuelve a Granaderos”, reveló.

Cuando le preguntaron si desde el Gobierno le consultaron sobre la medida del traslado, respondió: “Desde el primer momento que hubo sospechas de que podía salir el sable, en julio de 2025, dije que si eso pasaba yo renunciaba. Y aquí estoy”.

Agregó que ayer fueron fuerzas del ejército para organizar el traslado del sable a San Lorenzo donde se realizará el acto oficial por conmemorarse otro aniversario de la batalla por la gesta independentista, junto con personal del museo que seguirá de cerca los cuidados para su manipulación.

