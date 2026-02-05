SANTA FE. Ante la polémica frase de Luis Caputo, el ministro de Desarrollo Productivo provincial, Gustavo Puccini, también salió en defensa de los textiles locales al igual que el gobernador, Maximiliano Pullaro. En ese sentido, el santafesino trazó un contraste claro entre la postura nacional y la política santafesina de apoyo a la industria local.
ROPA CARA
Los dichos de Luis Caputo no cayeron nada bien en Santa Fe: "Hacen mucho daño"
La polémica declaración de Luis Caputo sobre los precios de la ropa en Argentina sigue dando que hablar. El Gobierno de Santa Fe marcó postura.
La declaración de Luis Caputo sigue dando que hablar
"Estas declaraciones a veces hacen mucho daño, sobre todo cuando provienen de funcionarios de alto rango", remarcó Puccini. De manera continuada, agregó: "Decir que nunca se compró ropa en Argentina es desconocer nuestra historia productiva y, prácticamente, desconocer la vida cotidiana del país. Es una mirada que desvaloriza a miles de trabajadores y empresas que sostienen un sector con fuerte identidad y arraigo".
Sobre ese marco, también aprovechó a reclamarle al Gobierno que se bajen los impuestos que paga la producción textil argentina para que puedan competir de mejor manera con los productos que llegan de afuera. "En nuestro país, la industria textil siempre pagó altos impuestos", señaló.
Al respecto, destacó las novedosas propuestas que presentó la Provincia y que ya están vigentes en la Ley Tributaria 2026 para que la producción santafesina pague menos impuestos.
Una industria con historia y presencia territorial
En sus declaraciones, el ministro reivindicó la trayectoria del sector textil en Santa Fe y su impacto social y económico.
"La producción textil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra Provincia, no solo en las grandes ciudades como en Rosario, donde hay marcas que son emblema, sino también en pueblos y localidades pequeñas. Yo mismo vengo de ese mundo: mi madre trabajó en empresas textiles. Conocemos a los dueños, a los operarios y a las comunidades que dependen de esta actividad", sostuvo.
Por otro lado, Puccini cuestionó las comparaciones implícitas que, a su entender, surgen de los dichos de Caputo.
Un pedido de la Provincia al Gobierno
En contraste con la mirada nacional, el funcionario santafesino subrayó la necesidad de trabajar de manera articulada entre Nación y Provincia. "Son momentos para cooperar, no para desvalorizar la producción local. El Gobierno tiene herramientas clave para fortalecer al sector: reducir cargas tributarias, revisar el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque y las retenciones, e invertir en infraestructura para mejorar la competitividad", aseguró.
Posterior a ello, sumó: "En Santa Fe ponemos a disposición financiamiento, ciencia aplicada, infraestructura productiva y una agenda de apertura de mercados junto al sector privado. Nuestra lógica es apoyar al que produce, no desalentar su trabajo".
Santa Fe y una tributación más baja
En la parte final de su intervención, Puccini valoró el esfuerzo fiscal de la Provincia como respaldo concreto a la actividad económica.
"La Ley Tributaria 2026 de Santa Fe es una de las que más alivio impositivo otorgó este año. Si los contribuyentes utilizan plenamente estos beneficios, la Provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos, recursos que quedarán en manos de la gente y de quienes producen", precisó.
Para el ministro, esa es la diferencia central con la postura nacional: "Esa es la mirada que debemos tener hacia la producción, más aún en tiempos complejos. No se trata de desmerecer lo nuestro, sino de fortalecerlo".
Más contenidos en Urgente24
Quién es el magnate qatarí que compró 10.000 hectáreas en Río Negro y quiere construir represas privadas
Oleoducto, dólares y poder: Techint gana la obra que define el futuro de Vaca Muerta
Los laboratorios nacionales descorchan con Milei por el récord histórico de exportaciones de medicamentos
China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas
Cada vez más argentinos se van a Brasil a trabajar: "Jamás vi un éxodo así"