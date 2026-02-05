Los dichos de Luis Caputo no cayeron nada bien en Santa Fe: "Hacen mucho daño"

"La producción textil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra Provincia, no solo en las grandes ciudades como en Rosario, donde hay marcas que son emblema, sino también en pueblos y localidades pequeñas. Yo mismo vengo de ese mundo: mi madre trabajó en empresas textiles. Conocemos a los dueños, a los operarios y a las comunidades que dependen de esta actividad", sostuvo.

Por otro lado, Puccini cuestionó las comparaciones implícitas que, a su entender, surgen de los dichos de Caputo.

"Comparar una empresa argentina con otra de países que cuentan con subsidios, cargas impositivas mucho más bajas y políticas de apoyo distintas es, cuanto menos, injusto. Y hacer ese tipo de declaraciones desde el Estado sin contemplar estas diferencias es aún peor". "Comparar una empresa argentina con otra de países que cuentan con subsidios, cargas impositivas mucho más bajas y políticas de apoyo distintas es, cuanto menos, injusto. Y hacer ese tipo de declaraciones desde el Estado sin contemplar estas diferencias es aún peor".

Un pedido de la Provincia al Gobierno

En contraste con la mirada nacional, el funcionario santafesino subrayó la necesidad de trabajar de manera articulada entre Nación y Provincia. "Son momentos para cooperar, no para desvalorizar la producción local. El Gobierno tiene herramientas clave para fortalecer al sector: reducir cargas tributarias, revisar el impuesto a los combustibles, el impuesto al cheque y las retenciones, e invertir en infraestructura para mejorar la competitividad", aseguró.

Posterior a ello, sumó: "En Santa Fe ponemos a disposición financiamiento, ciencia aplicada, infraestructura productiva y una agenda de apertura de mercados junto al sector privado. Nuestra lógica es apoyar al que produce, no desalentar su trabajo".

image La administración de Maximiliano Pullaro reclamó políticas nacionales que mejoren la competitividad.

Santa Fe y una tributación más baja

En la parte final de su intervención, Puccini valoró el esfuerzo fiscal de la Provincia como respaldo concreto a la actividad económica.

"La Ley Tributaria 2026 de Santa Fe es una de las que más alivio impositivo otorgó este año. Si los contribuyentes utilizan plenamente estos beneficios, la Provincia dejará de recaudar alrededor de 80.000 millones de pesos, recursos que quedarán en manos de la gente y de quienes producen", precisó.

Para el ministro, esa es la diferencia central con la postura nacional: "Esa es la mirada que debemos tener hacia la producción, más aún en tiempos complejos. No se trata de desmerecer lo nuestro, sino de fortalecerlo".

