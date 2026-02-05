En la tarde del miércoles (04/02) Beto Casella estuvo como invitado en Intrusos con el fin de promocionar el inicio de BTV por América TV a partir de lunes 18 de febrero a las 22 horas. Sin embargo, en un determinado momento del reportaje recordó las declaraciones de Susana Giménez en contra del país.
"HIZO DECLARACIONES FEAS"
Beto Casella apuntó contra Susana Gimenez de cara a su debut en América TV
Fiel a su estilo, Beto Casella usó el sarcasmo para subir al ring a la diva previo a volver a la televisión tras dejar El Nueve donde condujo Bendita.
En febrero de 2025 cuando la diva en diálogo con Jonatan Viale por la pantalla de TN a raíz del gobierno de Javier Milei aseguró: "Ahora ya no me da vergüenza decir que soy argentina".
"Me parece que hizo declaraciones feas. Ella se puede ir a vivir a Uruguay o a Groenlandia o a Tailandia. Pero para con el país me parece que le jugó en contra", explicó al recordar inesperadamente las polémicas declaraciones de su colega.
Beto Casella calienta motores para desembarcar en América TV
Hace algunos días desde América TV lanzaron la nueva promoción del programa que liderará Beto Casella tras su salida de Bendita por El Nueve.
Su nuevo ciclo finalmente no se llamará Bendito tú eres, sino que será BTV que sería la abreviación de "buena televisión", marcando su vuelta al canal tras su irse del programa que condujo durante 20 años.
El proyecto promete un repaso diario por lo más destacado de la televisión, las redes sociales y el streaming, con foco en lo viral, lo insólito y lo bizarro. Con el estilo filoso y humorístico que caracteriza al periodista, la apuesta apuntará a convertirse en una tentación para aquellos que pretendan irse a dormir con una sonrisa.
Estará acompañado por un panel numeroso y variado que incluye a Pachu Peña, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña y Leo Raff. Además, Mariano Flax será el locutor de la entrega y su hijo Franco tendrá una participación especial diaria.
---------------------
