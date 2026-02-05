Beto Casella apuntó contra Susana Gimenez de cara a su debut en América TV

"Me parece que hizo declaraciones feas. Ella se puede ir a vivir a Uruguay o a Groenlandia o a Tailandia. Pero para con el país me parece que le jugó en contra", explicó al recordar inesperadamente las polémicas declaraciones de su colega.

Beto Casella calienta motores para desembarcar en América TV

Hace algunos días desde América TV lanzaron la nueva promoción del programa que liderará Beto Casella tras su salida de Bendita por El Nueve.

Su nuevo ciclo finalmente no se llamará Bendito tú eres, sino que será BTV que sería la abreviación de "buena televisión", marcando su vuelta al canal tras su irse del programa que condujo durante 20 años.

El proyecto promete un repaso diario por lo más destacado de la televisión, las redes sociales y el streaming, con foco en lo viral, lo insólito y lo bizarro. Con el estilo filoso y humorístico que caracteriza al periodista, la apuesta apuntará a convertirse en una tentación para aquellos que pretendan irse a dormir con una sonrisa.

Estará acompañado por un panel numeroso y variado que incluye a Pachu Peña, Any Ventura, Alejandra Maglietti, Aníbal Pachano, Mariela Fernández, Joe Fernández, Agustín Guardis, Walter Queijeiro, Enzo Aguilar, Gabriel Cartaña y Leo Raff. Además, Mariano Flax será el locutor de la entrega y su hijo Franco tendrá una participación especial diaria.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Lilia Lemoine quedó en ridículo ante un niño de 12 años: "Qué puede saber ella de..."

De Japón a Argentina: El caso de una joven sometida por su pareja en Salta

Flor de la V todavía no se fue pero El Nueve ya le busca reemplazo: "Estarían pensando en..."

China prepara la tormenta perfecta para las automotrices argentinas

Piletas gratis en CABA: La lista que pocos conocen