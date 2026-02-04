Nancy Pazos desapareció de A la Barbarossa en diciembre y desde entonces en Telefe nadie termina de explicar qué pasa, mientras los pasillos hierven, los panelistas miran para otro lado y los rumores crecen más rápido que un escándalo. Muchas internas, muchos egos y negociaciones silenciosas arman una bomba que todavía no explotó, pero que le falta poco.
LOS ESTÁ VOLVIENDO LOCOS
Telefe no sabe qué hacer con Nancy Pazos y el clima interno ya es insostenible
Nancy Pazos desapareció de Telefe, se peleó con medio panel y se fue de viaje a Nueva York. Internas, egos y un regreso en duda que prende fuego el canal.
Nancy Pazos vs Telefe: una negociación que es mucho más que plata
En los papeles, todo parece más o menos ordenado, pero Ángel de Brito salió a aclarar el panorama tanto en Bondi Live como desde su cuenta de X (ex Twitter), bajando varias versiones de un hondazo. Primero, negó el supuesto pase a El Trece: "La gerencia de Constitución desmintió esa versión". Después fue por otro clásico del radiopasillo televisivo: "También circuló el rumor de que habría pedido el triple de sueldo para volver al programa. Eso es falso".
Según explicó el conductor de LAM (América TV), Pazos es empleada de Telefe desde 2018 y su contrato se renegocia todos los años entre octubre y diciembre, algo que esta vez se demoró por el cambio de autoridades. Hasta ahí, lo administrativo. Pero el verdadero conflicto está lejos del Excel y más cerca del estudio.
De Brito fue directo al hueso: "Nancy no quiere trabajar con Robertito, se odian, se desprecian, fue público…". A eso se sumó Matilde Blanco con otra bomba: "Tampoco quiere trabajar con Mariana". Mariana Brey, sin demasiada paciencia, respondió al aire: "Conmigo trabajó todo el año así que para mí ya es más una postura que otra cosa".
Acá aparece el punto clave: Nancy firmó para ser panelista de Georgina Barbarossa, no del reemplazo. Ángel explicó que ella acordó estar con la conductora titular, y no negoció rotación, negoció jerarquía. Y en un magazine donde todos parecen intercambiables, plantarse así es casi una declaración de guerra.
Por si faltaba algo, De Brito confirmó que Pazos tampoco volverá el 9 de febrero, cuando Georgina regrese de vacaciones. Motivo oficial: viaje programado. "Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta marzo, por lo que no habrá novedades hasta su regreso". En otras palabras, pausa larga y futuro abierto.
A la Barbarossa sin Nancy Pazos: la incomodidad hecha panel
Nancy Pazos nunca fue una panelista decorativa: viene del periodismo político, del debate duro, y su desembarco en un magazine matutino siempre fue forzado. Eso, tarde o temprano, iba a chocar.
En Entrometidos en la tele (Net TV), Tomás Dente y su equipo sumaron más datos al rompecabezas. Mel Gordillo explicó que Nancy está negociando un aumento de sueldo y, sobre todo, busca volver al análisis político: "Ella está muy firme, quiere una mejora económica y el tema no es solo Robertito; lo cierto es que su futuro es incierto porque las nuevas autoridades de Telefe aún deben definir su situación".
Desde El Trece, mientras tanto, la respuesta fue lapidaria. Dente leyó un mensaje textual de una autoridad del canal: "IMPOSIBLE". No hay lugar en la grilla, no se hace política y en TN tampoco la ven. A esta altura, el problema ya no es Telefe sino el sistema: Pazos quedó atrapada en un formato que le queda chico y en un panel donde su perfil resulta incómodo. Sus cruces con Yanina Latorre, Mariana Brey y ahora Diego Leuco lo confirman.
Nancy juega fuerte y paga el precio. Cuando la televisión cada vez se edulcora más, donde se premia la corrección política y el silencio cómodo, ella insiste en incomodar, en marcar diferencias y en no bajar el tono.
Mientras tanto, Telefe estira definiciones, el panel especula y Pazos arma las valijas rumbo a Nueva York. Marzo parece el mes bisagra. Ahora la pregunta es si la TV abierta todavía tiene espacio para una periodista que no está dispuesta a negociar sus convicciones para encajar en un panel.
---------------------------------------------------------------------
