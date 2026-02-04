Telefe no sabe qué hacer con Nancy Pazos y el clima interno ya es insostenible

Embed EXCLUSIVO: ¿NANCY PAZOS SE VA DE TELEFE POR CULPA DE ROBERTITO?



Sumate a #AngelResponde de lunes a viernes a las 12:00hs junto a @AngeldebritoOk @popochiok @LaRomiScalora pic.twitter.com/6WIuS2ZHGf — Bondi (@bondi_liveok) February 2, 2026

Acá aparece el punto clave: Nancy firmó para ser panelista de Georgina Barbarossa, no del reemplazo. Ángel explicó que ella acordó estar con la conductora titular, y no negoció rotación, negoció jerarquía. Y en un magazine donde todos parecen intercambiables, plantarse así es casi una declaración de guerra.

Por si faltaba algo, De Brito confirmó que Pazos tampoco volverá el 9 de febrero, cuando Georgina regrese de vacaciones. Motivo oficial: viaje programado. "Nancy Pazos viajará de vacaciones a Nueva York hasta marzo, por lo que no habrá novedades hasta su regreso". En otras palabras, pausa larga y futuro abierto.

A la Barbarossa sin Nancy Pazos: la incomodidad hecha panel

Nancy Pazos nunca fue una panelista decorativa: viene del periodismo político, del debate duro, y su desembarco en un magazine matutino siempre fue forzado. Eso, tarde o temprano, iba a chocar.

En Entrometidos en la tele (Net TV), Tomás Dente y su equipo sumaron más datos al rompecabezas. Mel Gordillo explicó que Nancy está negociando un aumento de sueldo y, sobre todo, busca volver al análisis político: "Ella está muy firme, quiere una mejora económica y el tema no es solo Robertito; lo cierto es que su futuro es incierto porque las nuevas autoridades de Telefe aún deben definir su situación".

image Pazos busca volver al análisis político y escapar del formato liviano que la encorsetó. Sus cruces públicos y su perfil frontal la dejan cada vez más afuera de una TV que premia la tibieza.

Desde El Trece, mientras tanto, la respuesta fue lapidaria. Dente leyó un mensaje textual de una autoridad del canal: "IMPOSIBLE". No hay lugar en la grilla, no se hace política y en TN tampoco la ven. A esta altura, el problema ya no es Telefe sino el sistema: Pazos quedó atrapada en un formato que le queda chico y en un panel donde su perfil resulta incómodo. Sus cruces con Yanina Latorre, Mariana Brey y ahora Diego Leuco lo confirman.

Nancy juega fuerte y paga el precio. Cuando la televisión cada vez se edulcora más, donde se premia la corrección política y el silencio cómodo, ella insiste en incomodar, en marcar diferencias y en no bajar el tono.

Mientras tanto, Telefe estira definiciones, el panel especula y Pazos arma las valijas rumbo a Nueva York. Marzo parece el mes bisagra. Ahora la pregunta es si la TV abierta todavía tiene espacio para una periodista que no está dispuesta a negociar sus convicciones para encajar en un panel.

