Se agita la grieta: Telefe salió a bancar a Wanda Nara e incendia a la China Suárez

Embed “El verdadero fuego está en #MasterChefCelebrity dice Wanda Nara para promocionar su competencia del lunes con la China con #HijaDelFuego en @eltreceoficial

https://t.co/JI1zTQqBBb — | Nacho Rodriguez (@NachoRodriOk) January 29, 2026

Viejas heridas, nueva pantalla: Wanda y la China Suárez otra vez frente a frente

El cruce va mucho más allá de dos productos compitiendo en simultáneo. Acá hay heridas abiertas y una rivalidad que nunca terminó de cerrarse desde el escándalo con Mauro Icardi, episodio que dejó a la China marcada como enemiga pública número uno en el universo Wanda. Ahora esa tensión se mudó al terreno de la televisión.

Del lado de El Trece, Hija del fuego apuesta a un drama intenso, con la China en el rol de Clara, una mujer que vuelve a la Patagonia con una identidad falsa para vengar la muerte de su madre, mientras se enfrenta a secretos familiares, viejas traiciones y un amor del pasado que reaparece para complicarlo todo. Es una historia oscura, con clima de thriller y una protagonista atravesada por decisiones pesadas, pensada para enganchar desde el primer capítulo.

image Wanda apuesta al poder del reality, la China al drama, y el público termina eligiendo bando con el control remoto.

Del lado de Telefe, Wanda juega con lo que mejor sabe: exposición, timing mediático y un reality que ya tiene público fiel. No solo adelantó el programa: convirtió el cambio de horario en un mensaje político, con promo filosa incluida. Porque Wanda, además de conducir MasterChef, lo capitaliza.

La China vuelve a la ficción buscando establecerse como actriz protagónica en la TV abierta, y Wanda, en cambio, elige la confrontación directa, el guiño cómplice al espectador y la lógica del "todo vale" del rating.

El lunes a la noche se van a medir lealtades aparte de audiencias. Y en una televisión cada vez más frágil, donde cualquier décima cuenta, esta pelea es combustible puro: dos figuras fuertes, dos canales necesitados y una historia previa que le da morbo al cruce.

Con planilla de Ibope en mano, el martes se sabrá quién ganó el round. Pero algo ya está claro: Wanda logró transformar un simple ajuste de programación en un nuevo capítulo de su guerra personal, y eso, en la TV argentina, garpa siempre.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar

Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River

Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial