Telefe movió el tablero del prime time y Wanda Nara aprovechó para prender fuego MasterChef justo cuando la China Suárez desembarca en El Trece, dejando claro que esta no es una simple coincidencia de grilla sino un capítulo más de una rivalidad que nunca terminó de apagarse. El lunes se cruzan egos, rating y cuentas pendientes, y nadie juega inocente.
DUELO DE TITANAS
Se agita la grieta: Telefe salió a bancar a Wanda Nara e incendia a la China Suárez
Telefe adelantó MasterChef, Wanda tiró más fuego y la China Suárez sale a la cancha en El Trece con su serie. El lunes hay duelo caliente en la TV abierta.
El palito de Wanda Nara y la jugada fría de Telefe para no regalar rating
Todo se activó este 28/01, cuando El Trece confirmó que Hija del fuego: la venganza de la bastarda llegaría a la pantalla abierta el lunes 2 de febrero a las 21:15, una franja clave que el canal viene cuidando porque necesita levantar números urgente. La serie, protagonizada por la China Suárez y estrenada originalmente en Disney+, había tenido buena recepción en streaming y ahora busca trasladar ese interés al público masivo.
Frente a ese movimiento, Telefe no dudó: MasterChef Celebrity adelantó su gala de eliminación para las 21:30, superponiéndose casi de lleno con el debut de la ficción. Pero el golpe no fue solo técnico: en la promo oficial del reality, aparece Wanda aparece mirando a cámara y dispara sin vueltas: "El verdadero fuego está en MasterChef", mientras suena Fuego de Bomba Estéreo.
Desde Intrusos (América TV), Adrián Pallares ya había anticipado que se venía un cruce fuerte en el prime time, y Daniel Ambrosino aportó el dato más picante de todos: "Información exclusiva… Wanda habría pedido adelantar MasterChef para competir directamente con la China. Y la frase que me dijeron es muy fuerte: ‘la quiero aplastar’".
Hoy MasterChef Celebrity es el programa más fuerte de la TV abierta, con promedios de entre 10 y 12 puntos según Kantar Ibope Media, mientras El Trece viene penando en ese horario, apenas superando los 4 puntos incluso con apuestas como El encargado, protagonizada por Guillermo Francella. La jugada de Telefe es defender su liderazgo y no regalar ni un minuto de audiencia.
Viejas heridas, nueva pantalla: Wanda y la China Suárez otra vez frente a frente
El cruce va mucho más allá de dos productos compitiendo en simultáneo. Acá hay heridas abiertas y una rivalidad que nunca terminó de cerrarse desde el escándalo con Mauro Icardi, episodio que dejó a la China marcada como enemiga pública número uno en el universo Wanda. Ahora esa tensión se mudó al terreno de la televisión.
Del lado de El Trece, Hija del fuego apuesta a un drama intenso, con la China en el rol de Clara, una mujer que vuelve a la Patagonia con una identidad falsa para vengar la muerte de su madre, mientras se enfrenta a secretos familiares, viejas traiciones y un amor del pasado que reaparece para complicarlo todo. Es una historia oscura, con clima de thriller y una protagonista atravesada por decisiones pesadas, pensada para enganchar desde el primer capítulo.
Del lado de Telefe, Wanda juega con lo que mejor sabe: exposición, timing mediático y un reality que ya tiene público fiel. No solo adelantó el programa: convirtió el cambio de horario en un mensaje político, con promo filosa incluida. Porque Wanda, además de conducir MasterChef, lo capitaliza.
La China vuelve a la ficción buscando establecerse como actriz protagónica en la TV abierta, y Wanda, en cambio, elige la confrontación directa, el guiño cómplice al espectador y la lógica del "todo vale" del rating.
El lunes a la noche se van a medir lealtades aparte de audiencias. Y en una televisión cada vez más frágil, donde cualquier décima cuenta, esta pelea es combustible puro: dos figuras fuertes, dos canales necesitados y una historia previa que le da morbo al cruce.
Con planilla de Ibope en mano, el martes se sabrá quién ganó el round. Pero algo ya está claro: Wanda logró transformar un simple ajuste de programación en un nuevo capítulo de su guerra personal, y eso, en la TV argentina, garpa siempre.
