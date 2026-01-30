Diego Santilli viaja a Corrientes por 3 votos clave en el Senado

Sobre la reforma laboral, Valdés aclaró que la provincia busca un análisis profundo antes de fijar una postura definitiva:

Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo

En ese sentido, puntualizó su desconfianza sobre ciertos mecanismos de financiamiento: "No podemos entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación del ANSES porque no sabemos cómo va a ser utilizada. Esperamos que sean para pequeños productores y pequeños empresarios, y que no se vea tan beneficiado el gran industrial".

