Diego Santilli viaja a Corrientes por 3 votos clave en el Senado

Diego Santilli visita Corrientes por los tres votos de senadores de la provincia fundamentales para la reforma laboral y las otras iniciativas clave. Pero a Juan Pablo Valdés le preocupan algunas cuestiones.

30 de enero de 2026 - 08:40
Diego Santilli, el ministro del Interior de Javier Milei, visita al gobernadores de Corrientes por 3 votos clave.

El ministro de Interior, Diego Santilli, viaja a la provincia de Corrientes para reunirse con el gobernador Juan Pablo Valdés para avanzar en la construcción de apoyos clave en el Senado para los proyectos que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

Desde el Gobierno de Corrientes confirmaron el arribo para hoy del funcionario nacional, que esta semana trascendió que había sido pospuesto para la semana que viene, y anunciaron una conferencia de prensa que se realizará a las 9.30 en el salón Amarillo de Casa de Gobierno.

El viaje está directamente vinculado a la reforma laboral, una de las iniciativas más sensibles para el Gobierno, pero también incluye la discusión sobre la Ley de Glaciares, el acuerdo con el Mercosur y el Régimen Penal Juvenil, que propone modificaciones al régimen vigente. En todos los casos, el Ejecutivo necesita sumar voluntades en una Cámara alta donde cada voto cuenta.

Corrientes, una escala clave

Corrientes es clave para el oficialismo para asegurarse los tres votos de senadores vinculados a la provincia: Eduardo Vischi, Gabriela Valenzuela y Camau Espínola, y destrabar debates que hoy enfrentan resistencias tanto de la oposición dura como de sectores dialoguistas que exigen cambios en los textos originales.

Valdés había anticipado el arribo de Santilli, y dijo que el objetivo central del encuentro es "trasladarle la preocupación que tenemos por la situación del sector industrial" y "programar el trabajo en conjunto con el Gobierno nacional a lo largo del año".

Sobre la reforma laboral, Valdés aclaró que la provincia busca un análisis profundo antes de fijar una postura definitiva:

Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo Queremos charlar, hay algunas cuestiones que nos preocupan. Entendemos que tenemos que dar una discusión sobre el sistema laboral y que tiene que ser más moderno, pero claramente no a cualquier costo

En ese sentido, puntualizó su desconfianza sobre ciertos mecanismos de financiamiento: "No podemos entregar directamente a los empresarios el 3% de una financiación del ANSES porque no sabemos cómo va a ser utilizada. Esperamos que sean para pequeños productores y pequeños empresarios, y que no se vea tan beneficiado el gran industrial".

