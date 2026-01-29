El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, rechazó las acusaciones de "dumping" por parte de la organización Techint, luego de que la empresa Welspun resultara adjudicada en la licitación para proveer caños a Southern Energy (SESA), el consorcio que gestiona el proyecto de construcción del gasoducto que transportará fluido desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrino de San Antonio Oeste.
India desmintió "dumping" en los caños de "Don Chatarrín"
El embajador de India rechazó las acusaciones de Techint: “No existió el dumping” afirmó Ajaneesh Kumar.
La compañía de origen indio fue elegida ya que presentó la propuesta más competitiva, por US$203 millones. Además, ofreció una mayor flexibilidad en la forma de pago y en las garantías que sus competidores.
El eje de la polémica es que los precios de Tenaris, del grupo Techint, eran un 40% más altos y, aunque fue reduciendo esos valores durante el proceso licitatorio, no logró superar a Welspun.
El diplomático entrevistado por el medio Infobae dijo que “no existió el dumping”, frente a los trascendidos de una posible denuncia formal de esta práctica desleal por parte de la empresa liderada por Paolo Rocca.
Precios y competencia.
En cuanto a los motivos por los cuales Welspun compite con precios más bajos, Kumar precisó:
Luego acotó que India cerró un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y que eso constituye una certificación de que no incurren en dumping ni nada similar, teniendo en cuenta las regulaciones del bloque.
Kumar también negó que Welspun vaya a fabricar tubos con chapa china: “No existe eso. La India no es China, la India es la democracia más grande del mundo"
Más adelante describió
“Todo va a salir de nuestras fábricas en la India”, dijo Kumar y resaltó que tienen un ministerio dedicado exclusivamente a esta industria y que van camino a hacer acero verde.
“No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo. Una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, sintetizó Kumar y aclaró que la embajada no estaba al tanto de la oferta de Welspun para el proyecto ya que creen que es una cuestión de privados.
