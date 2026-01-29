India desmintió "dumping" en los caños de "Don Chatarrín"

Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad Tenemos depósitos de minerales en nuestro propio país, mano de obra que todavía es un poco barata y buena productividad

Luego acotó que India cerró un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y que eso constituye una certificación de que no incurren en dumping ni nada similar, teniendo en cuenta las regulaciones del bloque.

Tenemos prácticas muy transparentes e instituciones sólidas

Kumar también negó que Welspun vaya a fabricar tubos con chapa china: “No existe eso. La India no es China, la India es la democracia más grande del mundo"

Más adelante describió

La firma es un gigante, con plantas en India, Estados Unidos y Arabia Saudita, que está ayudando a ampliar la infraestructura en su país y que el ritmo de expansión no se podría sostener si se importaran los materiales. Nos estamos desarrollando y sin acero no se mueve nada.

“Todo va a salir de nuestras fábricas en la India”, dijo Kumar y resaltó que tienen un ministerio dedicado exclusivamente a esta industria y que van camino a hacer acero verde.

“No hay ninguna polémica de nuestra parte. Es algo muy sencillo. Una empresa grande de la India participó en una licitación y ganó por su precio y calidad”, sintetizó Kumar y aclaró que la embajada no estaba al tanto de la oferta de Welspun para el proyecto ya que creen que es una cuestión de privados.

