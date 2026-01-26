La miniserie de 8 episodios que nadie esperaba y hoy mira todo el mundo

image La serie mezcla romance, manipulación y consecuencias reales.

Lo interesante es que Dime más mentiras nunca intenta maquillar la relación central. Stephen y Lucy son malos el uno para el otro, punto. Y aun así vuelven, una y otra vez. Esa dinámica, incómoda y realista, es lo que diferencia a la serie de otras ficciones románticas más edulcoradas. Acá hay miradas, manipulación emocional y una dependencia que se construye capítulo a capítulo.

Romance y reseñas: Por qué todos hablan de esta miniserie

El boom llegó con la tercera temporada. Según FlixPatrol, después del estreno se convirtió en el show número 1 de Disney+ a nivel mundial, liderando en 22 países. Nada mal para una serie que empezó en 2022 y que muchos habían dejado pasar. En IMDb, los episodios nuevos están arriba de 8.5 puntos, con picos de 8.9, un número alto para un drama incómodo y sin concesiones.

Las reseñas acompañan ese crecimiento. Desde Ready Steady Cut escribieron: "Vuelve su mirada hacia el interior de las vidas de estos personajes rotos con un efecto desigual pero convincente". Decider fue directo al hueso: "Verla se siente casi como estar en la relación de Lucy y Stephen. Sé que no es lo que necesito en mi vida y no se siente muy bien, pero el corazón quiere lo que el corazón quiere".

image Las críticas destacan el realismo emocional y la intensidad incómoda de la serie, que engancha a los espectadores.

Y Collider confirmó que la apuesta sigue funcionando: "Para aquellos que se preguntan si ha mantenido su apasionante narrativa y al mismo tiempo ha subido el listón de los líos, la respuesta es sí".

La clave del fenómeno es esa mezcla rara entre rechazo y atracción. Dime más mentiras no es cómoda, no es liviana y muchas veces te hace querer sacudir a los personajes. Pero también logra algo difícil: meterte adentro de una relación dañina y mostrarte cómo se arma, cómo se sostiene y por qué cuesta tanto salir.

Si estás cansado de romances prolijos y querés ver una historia que se anime a mostrar el costado más oscuro del apego, esta serie vale el tiempo. No porque sea linda, sino porque es honesta. Y porque, te guste o no, cuando terminás un capítulo, siempre queda esa sensación incómoda de querer ver el próximo.

