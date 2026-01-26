urgente24
OCIO miniserie > Netflix > Plataforma

EXCELENTE

La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas

Esta nueva miniserie de Netflix es un éxito arrollador de la plataforma y todos la están recomendando.

26 de enero de 2026 - 08:50
La miniserie que todos miran en Netflix.

La miniserie que todos miran en Netflix.

Netflix estrenó hace muy pocos días una miniserie de solo 8 capítulos que ya está arrasando entre la crítica. La misma lidera los rankings y tiene una trama espectacular que combina drama, romance, historia y mucha intriga. Ideal para maratonear en un solo día.

En esta miniserie de solo 8 episodios la trama te envuelve desde el primer momento y los personajes comienzan a ganar el corazón de los espectadores. La misma se sitúa en el siglo XIX y está muy bien lograda por la plataforma de Netflix.

image

La miniserie que todos miran y devoran en una tarde

La serie se llama Sandokán y fue estrenada en Netflix hace pocos días. La misma comienza y termina de una forma redonda y no se esperan nuevas temporadas, con lo cual es ideal para maratonear en una sola tarde.

Seguir leyendo

La producción está basada en los personajes de Emilio Salgari y cuenta la historia de unos piratas que luchan contra los británicos. Por el contrario a lo que se cree, la serie es muy dinámica y tiene momentos de gran aventura, romance y drama.

Sandokán, el protagonista de la historia, es salvado por la hija de un cónsul inglés y entre ellos comienza a haber mucho más que un amor a primera vista. Hay secretos que salen a la luz, traiciones y muchos enredos que hacen de esta una miniserie excepcional.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES