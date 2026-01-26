EXCELENTE
La miniserie de 8 capítulos que todos devoran en cuestión de horas
Esta nueva miniserie de Netflix es un éxito arrollador de la plataforma y todos la están recomendando.
En esta miniserie de solo 8 episodios la trama te envuelve desde el primer momento y los personajes comienzan a ganar el corazón de los espectadores. La misma se sitúa en el siglo XIX y está muy bien lograda por la plataforma de Netflix.
La miniserie que todos miran y devoran en una tarde
La serie se llama Sandokán y fue estrenada en Netflix hace pocos días. La misma comienza y termina de una forma redonda y no se esperan nuevas temporadas, con lo cual es ideal para maratonear en una sola tarde.
La producción está basada en los personajes de Emilio Salgari y cuenta la historia de unos piratas que luchan contra los británicos. Por el contrario a lo que se cree, la serie es muy dinámica y tiene momentos de gran aventura, romance y drama.
Sandokán, el protagonista de la historia, es salvado por la hija de un cónsul inglés y entre ellos comienza a haber mucho más que un amor a primera vista. Hay secretos que salen a la luz, traiciones y muchos enredos que hacen de esta una miniserie excepcional.
——————————-
Otras lecturas de Urgente24:
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
La nueva miniserie de 8 episodios que te va a enganchar sin venderte humo
Netflix estrenó la mejor película de 2026 que arrasa en el ranking
La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada