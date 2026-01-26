Un avión del Departamento de Defensa de USA (Pentágono) aterrizó el domingo 25/01 en Ushuaia (Tierra del Fuego) provocando muchas especulaciones, en particular en X y en Facebook por el contexto: puerto de Ushuaia intervenido, rumor de que Javier Milei querría concesionarlo quizás a una empresa estadounidense, quizás acordar con Donald Trump una base militar... etc. etc. etc.
LLUEVE SOBRE MOJADO
Puerto de Ushuaia entre rumores y justo aterriza un Boeing C-40 Clipper del Pentágono...
Existe la versión (no confirmada) de que Javier Milei quiere concesionar el puerto de Ushuaia a USA y entonces aterrizó Boeing C-40 Clipper del Pentágono.
La aeronave es un Boeing C-40 Clipper -versión militar del Boeing 737 utilizada por la Armada, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines de USA-, utilizado para el traslado de delegaciones gubernamentales, personal diplomático, altos mandos militares o carga sensible: Ushuaia fue un reguero de rumores.
Según la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave permaneció 2 días en Buenos Aires y luego voló a la capital fueguina “sin comunicación del Gobierno Nacional ni de los organismos de Defensa argentinos encargados de dar los permisos para este tipo de casos”.
Asimismo, otros 2 aviones, pero privados, que partieron desde la localidad de San Fernando hacia Ushuaia, aterrizaron sin conocerse el motivo del viaje.
Ya que estamos con el puerto de Ushuaia: El secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossato, explicó: “Estamos analizando con el equipo jurídico si corresponde presentar una demanda ante la Corte Suprema de Justicia, debido a la gravedad institucional que representa este atropello”.
