Puerto de Ushuaia entre rumores y justo aterriza un Boeing C-40 Clipper del Pentágono...

Un avión del Departamento de Defensa de USA (Pentágono) aterrizó el domingo 25/01 en Ushuaia (Tierra del Fuego) provocando muchas especulaciones, en particular en X y en Facebook por el contexto: puerto de Ushuaia intervenido, rumor de que Javier Milei querría concesionarlo quizás a una empresa estadounidense, quizás acordar con Donald Trump una base militar... etc. etc. etc.