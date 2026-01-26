BOLETÍN OFICIAL
Renaper: Otra renuncia, otra vez sospechas de coimas y un reemplazo polémico
Pablo Santos renunció y lo reemplaza Diego Pérez Lorgueilleux en el Renaper con la causa Securitas de fondo donde se investigan presuntas coimas.
Renaper y Securitas: Otra renuncia rodeada de sospechas
Pablo Santos renunció al Renaper y lo reemplaza Diego Pérez Lorgueilleux, según surge del Decreto 33/2026 publicado este lunes (26/1) en el Boletín Oficial, donde se le agradecen a Santos “los servicios prestados en el desempeño de dicho cargo”.
Además, en la edición de este lunes del Boletín Oficial se oficializaron los cambios en la UIF, el Enargas y la Secretaría de Transporte, dependencias donde sus titulares renunciaron en los últimos días.
Hay una similitud entre las renuncias de Santos al Renaper y la de Pierrini en Transporte: ambos exfuncionarios estaban bajo sospechas. Pierrini por presuntas irregularidades en el sistema de subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por lo cual hubo una denuncia administrativa y en el caso de Santos, el año pasado fue indagado en el marco de la causa Securitas donde se investigan presuntos pagos de coimas en la firma de contratos de seguridad para el Renaper.
Si bien se trata de hechos ocurridos en las gestiones de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández, cuando Santos era director General de Administración del Renaper hasta 2023, llegó a ser el director del organismo. Pero su permanencia en el cargo con el avance de la causa y si se confirman las responsabilidades y delitos investigados, podrían complicar a la gestión libertaria.
Un reemplazo polémico
Santos dejará la dirección del Renaper a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
Pero Pérez Lorgueilleux tampoco llega sin polémicas al cargo. En 2017 fue imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por las 5 muertes en la fiesta electrónica Time Warp, donde los decesos ocurrieron por el consumo drogas de diseño.
Además, decenas de asistentes a la fiesta tuvieron que ser atendidos por el SAME debido al hacinamiento y la falta de agua. El gobierno porteño fue responsabilizado por a falta de control en la sobreventa de entradas al evento y en las condiciones y la falta de una adecuada atención médica.
Por entonces, Pérez Lorgueilleux era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires.
