Renaper: Otra renuncia, otra vez sospechas de coimas y un reemplazo polémico

Un reemplazo polémico

Santos dejará la dirección del Renaper a partir del 1° de febrero y será reemplazado por Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.

image Pablo Santos dejará el Renaper el 1 de febrero de 2026 y lo reemplaza Diego Pérez Lorgueilleux.

Pero Pérez Lorgueilleux tampoco llega sin polémicas al cargo. En 2017 fue imputado por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público por las 5 muertes en la fiesta electrónica Time Warp, donde los decesos ocurrieron por el consumo drogas de diseño.

Además, decenas de asistentes a la fiesta tuvieron que ser atendidos por el SAME debido al hacinamiento y la falta de agua. El gobierno porteño fue responsabilizado por a falta de control en la sobreventa de entradas al evento y en las condiciones y la falta de una adecuada atención médica.

Por entonces, Pérez Lorgueilleux era director general de Habilitaciones y Permisos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad de Buenos Aires.

