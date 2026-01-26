Empoderando a Diego Santilli: Pérez Lorgueilleux al Renaper

21 años atrás él ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 2005.

Él estuvo muy cerca del ingreso de Santilli al espacio de Mauricio Macri, llegando desde el peronismo porteño. Pérez Lorgueilleux fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.

En esa función tuvo un problema en 2017 con el juez Sebastián Casanello en la causa por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp (2016). Él explicó que la habilitación "cumplía con los requisitos especificados en la normativa”, y que su parte era “documental. Las condiciones que tenían que estar dadas fueron acreditadas con los papeles correspondientes, el permiso estuvo bien otorgado”. La explicación fue suficiente.

Entre 2019 y 2023, él fue subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, y desde diciembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -reemplazado ahora por Christian Gribaudo, que responde a Daniel Angelici-.

