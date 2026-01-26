Ya no es un secreto: Diego Santilli será el candidato a gobernador de Provincia de Buenos Aires de Javier Milei, si esa responsabilidad dependiera de Karina Milei (secretaria general de la Presidencia y presidente de La Libertad Avanza) y de Manuel Adorni (jefe del Gabinete de Ministros de la Nación).
CAMBIO EN INTERIOR
Empoderando a Diego Santilli: Pérez Lorgueilleux al Renaper
Pérez Lorgueilleux al frente del Renaper significa que Diego Santilli está ubicando a su equipo en el Ministerio del Interior.
No importan las objeciones -ninguna importante- que realizan sus adversarios domésticos en la LLA bonaerense.
Demostración del empoderamiento de Santilli es la designación al frente del Renaper (Registro Nacional de las Personas) de Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux.
Hasta ahora, y luego de una puja que ganó Santilli al retener el Renaper cuando el Ministerio de Seguridad, que se había llevado la Dirección Nacional de Migraciones también intentó arrebatárselo, el ministro ubica a un abogado de su confianza en la repartición.
Antecedentes
Pérez Lorgueilleux es egresado de la Universidad de Buenos Aires (UBA), con especialización en Derecho Administrativo.
21 años atrás él ingresó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: 2005.
Él estuvo muy cerca del ingreso de Santilli al espacio de Mauricio Macri, llegando desde el peronismo porteño. Pérez Lorgueilleux fue Gerente Operativo en el Ministerio de Ambiente y Espacios Públicos, y luego Director General de Habilitaciones y Permisos en la Agencia Gubernamental de Control.
En esa función tuvo un problema en 2017 con el juez Sebastián Casanello en la causa por la tragedia de la fiesta electrónica Time Warp (2016). Él explicó que la habilitación "cumplía con los requisitos especificados en la normativa”, y que su parte era “documental. Las condiciones que tenían que estar dadas fueron acreditadas con los papeles correspondientes, el permiso estuvo bien otorgado”. La explicación fue suficiente.
Entre 2019 y 2023, él fue subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia y Seguridad, y desde diciembre de 2023, ocupó el cargo de Secretario Administrativo de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -reemplazado ahora por Christian Gribaudo, que responde a Daniel Angelici-.
