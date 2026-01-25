urgente24
Calendario de feriados 2026: Guía completa de fines de semana largos y descansos

Con 12 fines de semana largos y tres nuevos días no laborables, el calendario 2026 busca potenciar el turismo interno ¿Cuántos feriados quedan?

25 de enero de 2026 - 17:19
¿Cuántos días feriados nos quedan en este 2026? ¡Enteráte y organizá tu descanso como más te guste!

A principios de 2026 se publicó el esquema oficial de feriados. A través de la Resolución 164/2025, se establecieron las fechas que regirán el descanso de los trabajadores y el calendario escolar. La gran novedad es la frecuencia de los días llamados libres o franco (significado idéntico ¿qué curioso, no?).

Pues, en adelante, a excepción septiembre, todos los meses cuentan con al menos un fin de semana largo.

Feriados y fin de semana largo 2026

Fin de semana largo: Los descansos XL más esperados

El año 2026 contará con varios "super findes" de cuatro días, ideales para viajes de media distancia. Los más destacados son:

  • Carnaval: Del 14 al 17 de febrero.
  • Semana Santa y Malvinas: Del 2 al 5 de abril.
  • Día de la Independencia: Del 9 al 12 de julio (gracias al puente turístico del 10).
  • Inmaculada Concepción: Del 5 al 8 de diciembre.

Calendario mes a mes

A continuación, los feriados inamovibles y trasladables más relevantes:

  • Marzo: El lunes 23 es puente turístico, sumándose al martes 24 (Memoria, Verdad y Justicia).
  • Mayo: Mes clave con dos fines de semana largos (1 de mayo y 25 de mayo).
  • Junio: Se traslada el día de Güemes al lunes 15.
  • Agosto: El paso a la inmortalidad de San Martín se conmemora el lunes 17.
  • Octubre: El lunes 12 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Feriado vs. Día No Laborable: ¿Qué debes saber?

Es fundamental entender la diferencia legal para evitar sorpresas en el recibo de sueldo. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, el empleador debe abonar jornada doble. En cambio, en los días no laborables (como el 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre), la decisión de trabajar queda en manos del empleador y el pago es el de una jornada simple.

