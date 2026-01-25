Calendario de feriados 2026: Guía completa de fines de semana largos y descansos

Marzo: El lunes 23 es puente turístico, sumándose al martes 24 (Memoria, Verdad y Justicia).

Mayo: Mes clave con dos fines de semana largos (1 de mayo y 25 de mayo).

Junio: Se traslada el día de Güemes al lunes 15.

Agosto: El paso a la inmortalidad de San Martín se conmemora el lunes 17.

Octubre: El lunes 12 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Feriado vs. Día No Laborable: ¿Qué debes saber?

Es fundamental entender la diferencia legal para evitar sorpresas en el recibo de sueldo. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, el empleador debe abonar jornada doble. En cambio, en los días no laborables (como el 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre), la decisión de trabajar queda en manos del empleador y el pago es el de una jornada simple.