A principios de 2026 se publicó el esquema oficial de feriados. A través de la Resolución 164/2025, se establecieron las fechas que regirán el descanso de los trabajadores y el calendario escolar. La gran novedad es la frecuencia de los días llamados libres o franco (significado idéntico ¿qué curioso, no?).
FERIADOS POR DELANTE
Calendario de feriados 2026: Guía completa de fines de semana largos y descansos
Con 12 fines de semana largos y tres nuevos días no laborables, el calendario 2026 busca potenciar el turismo interno ¿Cuántos feriados quedan?
Pues, en adelante, a excepción septiembre, todos los meses cuentan con al menos un fin de semana largo.
Fin de semana largo: Los descansos XL más esperados
El año 2026 contará con varios "super findes" de cuatro días, ideales para viajes de media distancia. Los más destacados son:
- Carnaval: Del 14 al 17 de febrero.
- Semana Santa y Malvinas: Del 2 al 5 de abril.
- Día de la Independencia: Del 9 al 12 de julio (gracias al puente turístico del 10).
- Inmaculada Concepción: Del 5 al 8 de diciembre.
Calendario mes a mes
A continuación, los feriados inamovibles y trasladables más relevantes:
- Marzo: El lunes 23 es puente turístico, sumándose al martes 24 (Memoria, Verdad y Justicia).
- Mayo: Mes clave con dos fines de semana largos (1 de mayo y 25 de mayo).
- Junio: Se traslada el día de Güemes al lunes 15.
- Agosto: El paso a la inmortalidad de San Martín se conmemora el lunes 17.
- Octubre: El lunes 12 se celebra el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
Feriado vs. Día No Laborable: ¿Qué debes saber?
Es fundamental entender la diferencia legal para evitar sorpresas en el recibo de sueldo. En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y, si se trabaja, el empleador debe abonar jornada doble. En cambio, en los días no laborables (como el 23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre), la decisión de trabajar queda en manos del empleador y el pago es el de una jornada simple.
Otras lecturas de Urgente24:
Finde en AMBA: Buenos Aires Market, conciertos gratis y concurso de Anime
Finde en Rosario: Circo Ánima, propuestas para combatir el calor y más
La mejor aplicación de viajes que revoluciona al turismo
Otra coronación: Una ciudad argentina fue elegida como la mejor del mundo