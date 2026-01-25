Takaichi amenaza con intervenir el yen y hay pánico en los mercados cambiarios

El anuncio generó una ola de especulación sobre una posible intervención oficial para detener la reciente caída de la moneda japonesa, incluso con una inusual colaboración con Estados Unidos, según Bloomberg Línea.
Durante la sesión bursátil del viernes 23/01 en Estados Unidos, operadores señalaron que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York contactó a instituciones financieras para consultar sobre el tipo de cambio del yen, lo que avivó aún más los rumores.
Estas consultas –conocidas en los mercados como revisiones de tipos– suelen preceder a acciones más concretas, según analistas explicaron al mismo medio, e intensificaron la alerta entre los traders, que ahora temen movimientos bruscos en las próximas jornadas.
La volatilidad del yen
La volatilidad de la moneda se intensificó la semana pasada. Tras caer hacia niveles no vistos desde 2024, el yen revirtió su trayectoria y llegó a apreciarse hasta 155,63 por dólar, su mayor avance en un solo día desde agosto.
Este repunte se interpreta como una reacción a las advertencias oficiales y la percepción de que las autoridades estarían dispuestas a intervenir para frenar la depreciación.
Takaichi, en un debate televisado entre líderes de partidos, se mostró firme:
Aunque no especificó qué acciones podrían tomarse ni en qué mercados, sus comentarios fueron suficientes para que operadores adoptaran una postura cautelosa de cara a la apertura de los mercados esta semana.
Tanto economistas como estrategas de mercado señalan que un nivel clave a vigilar es la zona de 160 yenes por dólar. Este umbral ha sido históricamente un indicador de riesgo, ya que en ocasiones anteriores –como durante la crisis de 2011 tras el terremoto en Japón– llevó a intervenciones concertadas por parte de Japón y otros países del G7 para estabilizar la moneda.
La discusión sobre una posible intervención llega en un contexto económico complejo para Japón. La política fiscal expansiva promovida por Takaichi, combinada con el lento ritmo de alzas de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ), ha generado preocupación entre los inversores acerca de un aumento de la emisión de deuda y presiones inflacionarias internas. Esto, a su vez, ha influido en el comportamiento tanto de la deuda pública japonesa como de la moneda, que han mostrado signos de estrés en las últimas semanas.
Intervencion ¿de dos Estados?
Si bien la intervención en el mercado de divisas no es algo inédito, la posibilidad de que Japón actúe con el apoyo de Estados Unidos sería extraordinaria y podría recordar acuerdos de coordinación internacional como el Plaza Accord de 1985, que ajustó las valoraciones de varias monedas importantes para corregir desequilibrios económicos.
Los operadores están reduciendo posiciones cortas en yenes y reevaluando estrategias, conscientes de que cualquier movimiento brusco de las autoridades japonesas o de sus contrapartes internacionales podría provocar fuertes reacciones en los mercados globales de divisas.
