Takaichi amenaza con intervenir el yen y hay pánico en los mercados cambiarios

Este repunte se interpreta como una reacción a las advertencias oficiales y la percepción de que las autoridades estarían dispuestas a intervenir para frenar la depreciación.

Takaichi, en un debate televisado entre líderes de partidos, se mostró firme:

No me corresponde como primera ministra comentar asuntos que deben ser determinados por el mercado, pero tomaremos todas las medidas necesarias para abordar movimientos especulativos y altamente anormales. No me corresponde como primera ministra comentar asuntos que deben ser determinados por el mercado, pero tomaremos todas las medidas necesarias para abordar movimientos especulativos y altamente anormales.

Aunque no especificó qué acciones podrían tomarse ni en qué mercados, sus comentarios fueron suficientes para que operadores adoptaran una postura cautelosa de cara a la apertura de los mercados esta semana.

Tanto economistas como estrategas de mercado señalan que un nivel clave a vigilar es la zona de 160 yenes por dólar. Este umbral ha sido históricamente un indicador de riesgo, ya que en ocasiones anteriores –como durante la crisis de 2011 tras el terremoto en Japón– llevó a intervenciones concertadas por parte de Japón y otros países del G7 para estabilizar la moneda.

La discusión sobre una posible intervención llega en un contexto económico complejo para Japón. La política fiscal expansiva promovida por Takaichi, combinada con el lento ritmo de alzas de tasas por parte del Banco de Japón (BoJ), ha generado preocupación entre los inversores acerca de un aumento de la emisión de deuda y presiones inflacionarias internas. Esto, a su vez, ha influido en el comportamiento tanto de la deuda pública japonesa como de la moneda, que han mostrado signos de estrés en las últimas semanas.

Intervencion ¿de dos Estados?

Si bien la intervención en el mercado de divisas no es algo inédito, la posibilidad de que Japón actúe con el apoyo de Estados Unidos sería extraordinaria y podría recordar acuerdos de coordinación internacional como el Plaza Accord de 1985, que ajustó las valoraciones de varias monedas importantes para corregir desequilibrios económicos.

Los operadores están reduciendo posiciones cortas en yenes y reevaluando estrategias, conscientes de que cualquier movimiento brusco de las autoridades japonesas o de sus contrapartes internacionales podría provocar fuertes reacciones en los mercados globales de divisas.

Más noticias en Urgente24

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Boca Juniors avanza a paso firme por el refuerzo más deseado: "Ya acordó"

Reservas matan Riesgo País, apuro por 'el colchón' y el camino pedregoso hacia el crecimiento

Insólito festejo de Milei por sus zapatillas (pero en X miran otro detalle)