Una sucesión casi interminable de acusaciones judiciales siguen lloviendo sobre funcionarios del gobierno de Javier y Karina Milei: las causas abarcan desde subsidios al transporte hasta servicios de limpieza pasando por contratos de seguridad, criptomonedas y medicamentos para los discapacitados.
LA LIBERTAD NO AVANZA
1 cada 2 meses y medio: 10 causas judiciales graves por corrupción del gobierno de los Milei
Estallaron 2 nuevos casos judiciales: descabezaron Transporte para enfriar la denuncia de empresas de colectivos. Además, denunciaron a Demian Reidel.
1-En el caso de repartos de subsidios en favor del grupo “La Nueva Metropol” se denunció una maniobra de esta empresa. Consistiría en la entrega para cobrar asistencia económica de boletos de mayor recorrido y valor para viajes cortos. Duplicaban el monto a recibir.
2-Otro de los reclamos judiciales cayó sobre la gestión de Demian Reidel; 2 funcionarios vinculados al titular de Nucleoeléctrica Argentina S.A. fueron separados de sus cargos.
Se aportaron pruebas en los juzgados sobre una larga trama de complicidades y sobreprecios insòlitos.
El escándalo se relaciona con la licitación de un servicio de limpieza para las centrales nucleares.
La empresa LX Argentina resultaba adjudicataria con una oferta hasta 10 veces más cara.
3-El ex senador nacional Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay con más de US$ 200.000 que no pudo justificar.
El entrerriano estuvo vinculado con el gobierno de Milei por su defensa de los vetos presidenciales a pesar de haber ingresado a la cámara alta en representación del peronismo.
4-En Febrero 2025 se produjo la Criptoestafa $LIBRA, uno de los mayores escándalos libertarios.
El presidente promocionó un activo digital que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores en Argentina y el mundo.
5-Tambièn en el segundo mes de 2025 se registró otra crisis al denunciar Carlos Pagni en el canal de noticias LN+ que un avión proveniente de Florida y perteneciente al empresario libertario Leonardo Scatturice había ingresado más de una decena de maletas sin ser revisado por los scanners de Aeroparque.
6-En mayo de 2025 se produjo un escándalo en PAMI por desvío de fondos ya que funcionarios designados por el gobierno de Milei habrían exigido a empleados del PAMI aportes para financiar a La Libertad Avanza.
La diputada oficialista Viviana Aguirre denunció que le pidieron un millón de pesos y la obligaron a renunciar tras negarse a firmar papeles ilegales.
7-En Julio de 2025 se sumó un nuevo alboroto judicial: aparecieron contratos millonarios y negocios de la familia Menem.
El Banco Nación adjudicó a Tech Security SRL, empresa vinculada a los hermanos del titular de la cámara de diputados de la Nación, Martín Menem, un contrato de $ 4.000 millones (casi US$ 3 millones) para custodiar sedes estratégicas.
8-En agosto de 2025 llegó, seguramente, el caso más grave: la estruendosa denuncia por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad formulada de manera informal por el propio titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.
Audios filtrados mostraron que Spagnuolo admitía un sistema de sobornos ligado a medicamentos, donde un porcentaje de los fondos era canalizado desde empresas privadas como Suizo Argentina SA. Hacia la secretaria general de la presidencia Karina Milei.
Spagnuolo fue destituido pero la filtración evidenció un esquema de recaudación ilegal que involucraría a personas cercanas al presidente.
9-A pocos días de la elección de medio término del mes de octubre de 2025, se conoció que el principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, había recibido cientos de miles de dólares del extraditado a Estados Unidos Fred Machado.
En la Unión, el dueño de los aviones que usaba Espert para campañas políticas, será juzgado como narcotraficante.
10-Otra candidata libertaria, en este caso a senadora nacional por Rio Negro, Lorena Villaverde, no pudo asumir su banca en la cámara alta tras conocerse que había estado detenida en USA tras ser acusada de comprar kilos de cocaína.
No hay plata pero hay más causas judiciales
Muchos se preguntarán cómo puede ser que no alcance el dinero si se despidieron 60.000 empleados estatales, se frenó la obra pública, los agentes del estado perdieron cerca de un 15 % de sus haberes y el ingreso de los jubilados cayó entre un 25 y un 30%.
Milei pudo haber recurrido al bisturí, en lugar de la motosierra, y realizar operaciones quirúrgicas para bajar el gasto:
a-pudo “eficentizar” el sistema de compras del Estado donde existe un “palo blanco”, testaferro o bien “hombre de paja” en cada secretaría, dirección o ministerio, Imitando un sistema que los trasandinos tienen hace 15 años,
b-No quiso ordenar las esferas de competencia como en el Pacto Federativo de Brasil para que no colisionen en el territorio municipios, provincias y nación para atender las mismas necesidades de salud, vivienda, asistencia alimentaria y seguridad.
c-Estuvo en condiciones de controlar el ingreso de agentes públicos con concurso de antecedentes y capacidades como en España pero prefirió mantener la opacidad y el amiguismo a la hora de las contrataciones.
d-Pudo utilizar, como en Estonia, a la fibra óptica y el 5 G para la digitalización de todas las operaciones realizadas entre los servidores públicos y las empresas privadas con el fin de darle trazabilidad a cada desembolso de dinero público.
e-Estuvo en condiciones de devolver una Quinta de Olivos que no usa ya que se fue a vivir a una casa donde guardaban herramientas.
¿Quién necesita un predio de 35 hectáreas con cientos de empleados de todo tipo (hasta servicio de helicópteros), que cuestan millones de dólares cada año?