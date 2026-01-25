1 cada 2 meses y medio: 10 causas judiciales graves por corrupción del gobierno de los Milei

El escándalo se relaciona con la licitación de un servicio de limpieza para las centrales nucleares.

La empresa LX Argentina resultaba adjudicataria con una oferta hasta 10 veces más cara.

El directorio de Nucleoeléctrica Argentina apartó a dos gerentes designados por Demian Reidel porque la citada contratación de limpieza habría costado US$ 6,4 millones cuando el valor estimado era de US$ 600.000, según denunció la Asociación de Trabajadores del Estado de Zárate.

image Javier Milei y Demian Reidel

3-El ex senador nacional Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay con más de US$ 200.000 que no pudo justificar.

El entrerriano estuvo vinculado con el gobierno de Milei por su defensa de los vetos presidenciales a pesar de haber ingresado a la cámara alta en representación del peronismo.

Una imagen que va a recorrer el mundo



Esto intentaba sacar del país el Senador Nacional Kueider, que dejó la oposición y se fue con el presidente Milei a cambio de todos esos dólares que allí se ven.

Venían a combatir la casta, pero a menos de un año de gobierno son lo más… pic.twitter.com/z75at4HeCY — Editor (@Editor_76) December 4, 2024

4-En Febrero 2025 se produjo la Criptoestafa $LIBRA, uno de los mayores escándalos libertarios.

El presidente promocionó un activo digital que provocó pérdidas millonarias a miles de inversores en Argentina y el mundo.

Las Investigaciones locales e internacionales mostraron que un reducido grupo de creadores de la moneda se benefició del colapso del token mientras la mayoría de los compradores quedó con pérdidas.

image Hayden Davis y Javier Milei

5-Tambièn en el segundo mes de 2025 se registró otra crisis al denunciar Carlos Pagni en el canal de noticias LN+ que un avión proveniente de Florida y perteneciente al empresario libertario Leonardo Scatturice había ingresado más de una decena de maletas sin ser revisado por los scanners de Aeroparque.

La propia subjefa de Aduanas de la aeroestación porteña le abrió un canal especial a la única pasajera del vuelo: la también libertaria Laura Belén Arrieta.

¿Qué traía en sus valijas, desde Miami, Laura Belén Arrieta?



Arrieta llegó en un vuelo privado y hubo orden de no revisarle las valijas.

Arrieta está ligada a la CPAC, la conferencia de Acción Política Conservadora a la que asiste Javier Mile.



¿Algún Fiscal de turno y con… pic.twitter.com/q8As7GGWK0 — Editor (@Editor_76) March 11, 2025

6-En mayo de 2025 se produjo un escándalo en PAMI por desvío de fondos ya que funcionarios designados por el gobierno de Milei habrían exigido a empleados del PAMI aportes para financiar a La Libertad Avanza.

La diputada oficialista Viviana Aguirre denunció que le pidieron un millón de pesos y la obligaron a renunciar tras negarse a firmar papeles ilegales.

Aguirre reveló que la maniobra involucraba a los principales armadores del partido en la provincia de Buenos Aires, incluyendo a Sebastián Pareja quien según la denuncia vendía candidaturas a muy alto precio en dólares.

ESCÁNDALO TOTAL EN LLA



VIVIANA AGUIRRE: “ME ECHARON POR EMPEZAR A SACAR LA CORRUPCIÓN QUE HABÍA”



”La Libertad Avanza es la corrupción más grande que he visto en mi vida, a pesar de que se criticaba mucho al kirchnerismo”



Lo dijo Viviana Aguirre, denunciante de PAMI y… pic.twitter.com/L9N8EIwyj2 — Jack__Pierre (@Jackes_is_back) November 17, 2025

7-En Julio de 2025 se sumó un nuevo alboroto judicial: aparecieron contratos millonarios y negocios de la familia Menem.

El Banco Nación adjudicó a Tech Security SRL, empresa vinculada a los hermanos del titular de la cámara de diputados de la Nación, Martín Menem, un contrato de $ 4.000 millones (casi US$ 3 millones) para custodiar sedes estratégicas.

MILEI A TRAVÉS DEL BANCO NACIÓN LE DIÓ A UNA EMPRESA DE MARTÍN MENEM Y SUS HERMANOS UN CONTRATO DE $3.900 MILLONES

Es Tech Security que se dedica a seguridad privada

Viste,

para jubilados, discapacitados y residentes no hay plata, para los Menem sí

LA CORRUPCIÓN AVANZA



Es Tech Security que se dedica a seguridad privada



Viste,



para jubilados, discapacitados y residentes no hay plata, para los Menem sí



LA CORRUPCIÓN AVANZA pic.twitter.com/uad66GQv1G — Peronista de Perón (@AlePeronista) July 17, 2025

8-En agosto de 2025 llegó, seguramente, el caso más grave: la estruendosa denuncia por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad formulada de manera informal por el propio titular de ANDIS, Diego Spagnuolo.

Audios filtrados mostraron que Spagnuolo admitía un sistema de sobornos ligado a medicamentos, donde un porcentaje de los fondos era canalizado desde empresas privadas como Suizo Argentina SA. Hacia la secretaria general de la presidencia Karina Milei.

Spagnuolo fue destituido pero la filtración evidenció un esquema de recaudación ilegal que involucraría a personas cercanas al presidente.

| BOMBA | Coimas en ANDIS:

"NO VAYA A SER COSA QUE SALGAN LOS AUDIOS COMPLETOS"



Jorge Rial le advirtió al abogado de Spagnuolo después de que este asegurara que los audios eran falsos. pic.twitter.com/TMigJF7E1U — Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) November 10, 2025

9-A pocos días de la elección de medio término del mes de octubre de 2025, se conoció que el principal candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, había recibido cientos de miles de dólares del extraditado a Estados Unidos Fred Machado.

En la Unión, el dueño de los aviones que usaba Espert para campañas políticas, será juzgado como narcotraficante.

Buen lunes para todos los patriotas.

Y a los amigos libertarios recuerden que ya no veremos por un buen tiempo al profe José Luis Espert.



Y a los amigos libertarios recuerden que ya no veremos por un buen tiempo al profe José Luis Espert. pic.twitter.com/693kidGmZz — Lucho Malvinero (@LuchooMalvinero) January 19, 2026

10-Otra candidata libertaria, en este caso a senadora nacional por Rio Negro, Lorena Villaverde, no pudo asumir su banca en la cámara alta tras conocerse que había estado detenida en USA tras ser acusada de comprar kilos de cocaína.

image Karina Milei y Lorena Villaverde

No hay plata pero hay más causas judiciales

Muchos se preguntarán cómo puede ser que no alcance el dinero si se despidieron 60.000 empleados estatales, se frenó la obra pública, los agentes del estado perdieron cerca de un 15 % de sus haberes y el ingreso de los jubilados cayó entre un 25 y un 30%.

Cada 6 meses, la Casa Rosada sale a buscar US$ 20.000 millones. Primero, fue con un generoso blanqueo, luego un préstamo del FMI, más tarde un swap del tesoro norteamericano y ahora se busca con desesperación una nueva "inocencia fiscal".

milei motosierra telegraph Milei y la motosierra

Milei pudo haber recurrido al bisturí, en lugar de la motosierra, y realizar operaciones quirúrgicas para bajar el gasto:

a-pudo “eficentizar” el sistema de compras del Estado donde existe un “palo blanco”, testaferro o bien “hombre de paja” en cada secretaría, dirección o ministerio, Imitando un sistema que los trasandinos tienen hace 15 años,

Era plausible contar con decenas de miles de oferentes para todas las compras en un mercado transparente, como el que pregona en sus discursos pero luego no materializa. Pudo cambiar la ley de compras que se remonta al peronismo de hace 80 años (1947) pero prefirió no aggiornarla.

image

b-No quiso ordenar las esferas de competencia como en el Pacto Federativo de Brasil para que no colisionen en el territorio municipios, provincias y nación para atender las mismas necesidades de salud, vivienda, asistencia alimentaria y seguridad.

image

c-Estuvo en condiciones de controlar el ingreso de agentes públicos con concurso de antecedentes y capacidades como en España pero prefirió mantener la opacidad y el amiguismo a la hora de las contrataciones.

image

d-Pudo utilizar, como en Estonia, a la fibra óptica y el 5 G para la digitalización de todas las operaciones realizadas entre los servidores públicos y las empresas privadas con el fin de darle trazabilidad a cada desembolso de dinero público.

image

e-Estuvo en condiciones de devolver una Quinta de Olivos que no usa ya que se fue a vivir a una casa donde guardaban herramientas.

¿Quién necesita un predio de 35 hectáreas con cientos de empleados de todo tipo (hasta servicio de helicópteros), que cuestan millones de dólares cada año?

image Quinta de Olivos

Resumiendo: habrá que acostumbrarse a las turbulencias, los despidos y los movimientos palaciegos durante los próximos 2 años de gestión libertaria.