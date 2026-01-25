Alex Honnold lo hizo: "Taipei 101 tiene balcones cada 8 pisos, podías caerte sin morir"

A pesar de los desafíos, Honnold mantuvo un ritmo constante y se mostró relajado durante toda la subida. En un momento dado, los organizadores lo animaron a bajar el ritmo porque se adelantaba al cronograma.

Honnold comentó que la preparación para la escalada difería significativamente de la escalada en roca al aire libre, priorizando en esta ocasión lo mental y el entrenamiento de resistencia.

“La preparación es una cosa, pero nunca sabes si estás totalmente listo”, dijo durante la transmisión.

Porque en un momento Alex Honnold se puso a "descansar" y soltó sus manos del Taipei 101. pic.twitter.com/pFZ21CgG8P — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) January 25, 2026

La presión

En una entrevista en vivo cerca de la parte superior de la torre, Honnold describió la experiencia como surrealista. "La vista es increíble. Y es increíble tener gente observando desde todas partes en un día tan hermoso".

Él añadió que escalar un rascacielos era técnicamente menos complejo que escalar una roca natural, pero requería concentración constante debido al viento y a la presencia de personas trabajando dentro del edificio.

Honnold dijo que la escalada suele ser una actividad solitaria. "Pero hoy fue diferente. Sentí la amabilidad y el apoyo desde abajo; esa energía me impulsaba hacia arriba".

Lento y constante, con cuidado y controlado. Cada movimiento importa, pero solo intento controlar mi ritmo y disfrutarlo. Lento y constante, con cuidado y controlado. Cada movimiento importa, pero solo intento controlar mi ritmo y disfrutarlo.

Honnold admitió que se sintió nervioso al estar en el suelo preparándose para escalar. "Estando abajo y viendo tanta gente, la presión era inmensa".

Sin embargo, a medida que avanzaba la escalada, su estado de ánimo se fue calmando y relajando, y sonreía con frecuencia. "Una vez que tomas el ritmo, la concentración elimina todas las distracciones, e incluso se vuelve agradable".

Su mayor preocupación era si la lluvia y el viento del día anterior afectarían la escalada.

Al llegar a la cima, Honnold perdió la comunicación por radio con su equipo, aunque la audiencia de la transmisión en vivo pudo seguir escuchando sus comentarios. Se tomó unos minutos para disfrutar de la vista y de la multitud de curiosos a pie de calle, y luego se tomó algunas selfis para la posteridad.

La previa

A CNN le dijo que había explorado la idea de escalar un rascacielos como parte de un programa de televisión que no se concretó, "así que ha estado en un segundo plano". Una productora con la que había trabajado en otros proyectos finalmente presentó la idea a Netflix, que decidió realizar una transmisión en vivo de la escalada.

Honnold dijo que la forma del edificio hace que sea más seguro escalar porque hay balcones cada 8 pisos. "Podrías caerte en muchísimos lugares sin morir, lo que lo hace más seguro que muchos objetivos de escalada en roca", dijo.

Para prepararse para una histórica escalada en solitario al Taipei 101, el escalador estadounidense Alex Honnold realizó un ascenso de prueba al exterior de la torre el miércoles 21/01, atrayendo a una gran multitud de espectadores.

La Administración Meteorológica Central emitió avisos de bajas temperaturas y lluvias intensas por la mañana, mientras que el norte de Taiwán experimentaba frío, humedad y lluvias persistentes en Taipéi, según CNA.

Con equipo de seguridad mínimo, que incluía casco y arnés de escalada, Honnold realizó una prueba de escalada en la torre, acompañado por un equipo de filmación.

Al preguntarle si existían medidas de seguridad, respondió que no, pero que sus 30 años de escalada son una red de seguridad. En cuanto al entrenamiento, explicó que su enfoque es similar al de un boxeador, con un régimen regular de 2 meses y medio de preparación intensiva para la prueba.

El riesgo

Honnold afirmó que en el Taipei 101 la moldura metálica del exterior es "perfectamente adecuada para una mano humana".

Él dijo que, cuando exploraba edificios por todo el mundo, descubrió el Taipei 101, que era la elección perfecta porque "cubre todos los puntos fuertes: impactante, impresionante, inspirador y escalable".

Honnold comentó que nunca había escalado edificios altos porque le había resultado difícil obtener permisos legales. Añadió que los edificios suelen ser menos variados que las paredes rocosas, lo que provoca movimientos más repetitivos y un tipo de fatiga diferente.

Pero el Taipei 101 es más variado que otros edificios y requiere diferentes movimientos. "Así que, desde la perspectiva de la escalada, es interesante y divertido".

Dijo que había explorado el edificio y ensayado partes de la subida y descubrió que podía hacer ajustes para mejorar la economía de movimiento y hacer el ascenso más suave.

En cuanto al clima, dijo que no le preocupaba el viento, pero sí la lluvia. Entonces él decidió comenzar desde un lugar soleado y confiar que el agua que hubiese en la estructura se secaría rápidamente.

Según Honnold, aunque el evento pareciera arriesgado, no creía que fuese muy diferente de lo que hace a diario como escalador profesional. Añadió que verlo en directo por televisión no es muy diferente al fútbol americano y las artes marciales mixtas.

Aunque las consecuencias son mayores, el riesgo de lesión es mucho mayor en los deportes de contacto. Y que hay muchos riesgos en la vida que podrían ser incluso más peligrosos, tal como conducir después de una noche de copas. Pero que en actividades al aire libre como la escalada en solitario, "eliges los riesgos que corres porque aportan valor a tu vida".

