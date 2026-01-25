Bitcoin se derrumbó casi 7% en una semana y el mundo cripto empezó a temblar

La transferencia generó debates entre analistas sobre las motivaciones de la compañía, que podría estar buscando liquidez o reorientar su exposición a criptoactivos.

Aunque no hay confirmación oficial sobre una venta inminente, el movimiento ha sido interpretado por algunos traders como un posible indicio de que las grandes entidades empiezan a tomar posiciones más defensivas en el mercado.

Debate regulatorio en Estados Unidos

En el ámbito regulatorio, el proyecto de ley principal para reformar la estructura del mercado cripto en Estados Unidos (ley Genius) ha recibido enmiendas significativas propuestas por senadores demócratas, lo que complica su avance en el Comité de Agricultura del Senado, según publicó Cryto.News.

Esta iniciativa busca introducir claridades sobre la supervisión de activos digitales, sin embargo, los cambios propuestos han generado tensiones entre legisladores y representantes de la industria, que piden definiciones legales más claras y un marco que fomente la innovación.

Las discusiones regulatorias se han convertido en un punto central de atención para los inversores, ya que las normas que se definan en Estados Unidos suelen tener un efecto dominó en otros mercados globales.

Encuentro global de líderes cripto en Davos

La semana también estuvo marcada por el Foro Económico Mundial (FEM) en Davos, donde las criptomonedas y la tecnología blockchain ocuparon un lugar destacado. Líderes de la industria y representantes de gobiernos debatieron sobre la necesidad de una normativa internacional armonizada, así como sobre las oportunidades y desafíos que plantea la adopción masiva de tecnologías descentralizadas.

Rendimiento de criptomonedas importantes: caídas con matices

En el plano de los activos digitales individuales, criptomonedas populares como XRP (-7,4%), Ethereum (-11,4%) y PI Network (-12,3%) registraron retrocesos importantes durante la semana, en medio de condiciones de mercado volátil y un sentimiento bajista generalizado. La presión geopolítica y la falta de catalizadores positivos contribuyeron a estos movimientos negativos.

Si bien algunas altcoins lograron menor volatilidad relativa, el panorama general fue de descenso en la mayoría de los principales tokens.

Aunque eventos como Davos aportan visibilidad y diálogo internacional, la falta de claridad normativa y la presión de la macroeconomía mantienen a los inversores adoptando posturas defensivas.

Con la proximidad de eventos económicos clave y posibles anuncios regulatorios, la próxima semana se perfila como otra etapa crítica para determinar si el mercado podrá retomar el impulso o si continuará bajo presión.

