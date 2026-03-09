La inflación de CABA desaceleró: ¿Llega el alivio que tanto espera Javier Milei?

Entre los rubros de mayor incremento aparecen los servicios financieros que subieron 5%.

También impactaron las subas en equipamiento del hogar (3,1%) salud (3%), información y comunicación (2,4%), y cuidado personal (2,3%).

image

Las carnes, con las mayores subas en alimentos

Entre los datos llamativos, se observa una baja de 0,4% en transporte y una estabilidad total en el precio de la indumentaria, a pesar de que subieron tanto el pasaje del subte como de los colectivos, pero en este caso incidieron los menores costos de viajes por las vacaciones.

El informe muestra además que educación avanzó 1,7% y restaurantes y hoteles 1,5%, muy por debajo del promedio.

Los precios de los bienes en su conjunto subieron 1,9%, mientras que los servicios lo hicieron 3%.

Respecto de los alimentos el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.

