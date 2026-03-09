Un dato esperanzador para Javier Milei: la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,6% en febrero mostrando una desaceleración con respecto a enero del 0,5%. La expectativa ahora está en si esa medición se reflejará en la inflación nacional que mide el Indec y que difundirá este jueves (12/3).
ESPERANDO AL INDEC
La inflación de CABA desaceleró: ¿Llega el alivio que tanto espera Javier Milei?
El IPC de la CABA en febrero fue del +2,6% contra el +3,1% de enero. El gobierno de javier Milei espera que se refleje en la inflación nacional.
La inflación de la CABA retrocedió
El Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó este lunes (9/3) el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que retrocedió un 0,5% con respecto a enero. Así, el primer bimestre cerró con un alza de precios de 5,7% y la variación interanual fue de 32,4%.
La baja se dio gracias a la desaceleración en los rubros estacionales que fue del -6,5% pero genera preocupación la suba en la inflación núcleo de 2,2% a 3,1%.
En febrero el impacto más fuerte fue el de los gastos relacionados a la vivienda que aumentaron 5,9%.
Por su parte, los alimentos avanzaron 2,9%, un 0,3% por encima del nivel general.
Entre los rubros de mayor incremento aparecen los servicios financieros que subieron 5%.
También impactaron las subas en equipamiento del hogar (3,1%) salud (3%), información y comunicación (2,4%), y cuidado personal (2,3%).
Las carnes, con las mayores subas en alimentos
Entre los datos llamativos, se observa una baja de 0,4% en transporte y una estabilidad total en el precio de la indumentaria, a pesar de que subieron tanto el pasaje del subte como de los colectivos, pero en este caso incidieron los menores costos de viajes por las vacaciones.
El informe muestra además que educación avanzó 1,7% y restaurantes y hoteles 1,5%, muy por debajo del promedio.
Los precios de los bienes en su conjunto subieron 1,9%, mientras que los servicios lo hicieron 3%.
Respecto de los alimentos el principal impulso provino de Carnes y derivados (7,3%). En menor medida, incidieron los aumentos en Pan y cereales (1,9%) y Leche, productos lácteos y huevos (1,8%). En sentido contrario, las caídas en Frutas (-2,1%) y Verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), contribuyeron a aminorar el alza de la división.
