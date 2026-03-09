Embraer puede dar el golpe del año en negocios militares con la India

En ambos casos, se trata de aeronaves modernas y que cumplen ampliamente con los requerimientos técnicos que la India impuso. Sin embargo, cada uno cuenta con diferenciales a su favor.

En lo que respecta al C-130 Super Hércules estadounidense, el modelo ya cuenta con unidades incorporadas por la Fuerza Aérea de la India. Esto supone una ventaja logística importante a la hora de pensar en el proceso de formación de pilotos y técnicos de mantenimiento para el sistema.

En India, Lockheed Martin contaría con una sociedad directa con Tata Advanced Systems, una de las empresas de Tata Group, el conglomerado económico más importante del país asiático.

Por su parte, Airbus contaría con la ventaja de ya tener negocios en activo con el país asiático. Se trata del sistema C-295, cuya línea de ensamblaje fue radicada en territorio indio en el marco del acuerdo rubricado en septiembre del 2023.

Sin embargo, la oferta brasileña de Embraer se destaca en dos aspectos. La primera es la modernidad respecto a sus competidores (en especial con el C-130) y en segundo lugar el espacio común en el BRICS que ambos países comparten y que puede ser fuente de una aceleración en las negociaciones marco.

el-nuevo-c130-emprende-viaje-hacia Chipre

La gran apuesta brasileña

Para Embraer, llegar a concretar un contrato de esa magnitud con India podría implicar una catapulta sin precedentes dentro de la competencia aeroespacial global. Si bien la empresa brasileña ya es considerada la tercera a nivel global por detrás de Boeing y Airbus, el potencial negocio con el Gobierno indio confirmaría su acelerado crecimiento en el mercado.

Mientras tanto, Embraer arrojó proyecciones positivas para el 2027 y 2028, años en los que espera entregar en torno a 100 aviones comerciales anuales, que se sumarán al flujo de aeronaves privadas y militares de sus distintas unidades de negocios.

Tan solo durante 2025, Embraer acumuló un beneficio económico de 359 millones de dólares tras la entrega de 233 aviones civiles y 11 aviones militares. Entre ellos, el C-390 Millenium, la apuesta mayor de la empresa brasileña para integrarse a mercados como el de Europa.

Otras noticias de Urgente24

Milei creó un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro para que el ahora ex Procurador no se quede afuera

Mercados alterados: Reunión urgente del G7 para liberar las reservas de petróleo

Dio vuelta a Von Clausewitz: para Milei "política es continuación de guerra, por otros medios"

Javier Milei volvió a prometer inflación cero y le pegó a Rocca