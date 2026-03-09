Embraer puede dar el golpe del año en negocios militares con la India

Embraer, la fabricante de aviones con participación del Gobierno de Brasil, espera poder concretar el negocio militar del año con la India en un acuerdo por 60 aviones logísticos para la Fuerza Aérea del país asiático. Con la licitación aprobada por el Gobierno indio, se abrió un concurso por no menos de 11.000 millones de dólares para el reemplazo de la vieja flota soviética que todavía se mantiene activa.
En ese sentido, la oferta de Embraer correría en torno a su sistema C-390 Millenium, uno de los aviones logísticos militares más modernos del mercado y con creciente demanda en distintos países del mundo. El modelo cumpliría con los requisitos técnicos establecidos por el Gobierno indio, que pretende un contrato a largo plazo.
Dentro de las demandas establecidas, el país asiático habría requerido la entrega de 12 unidades de manera inmediata, mientras que el resto se incorporarían de manera paulatina en años siguientes. Además, India indicó la necesidad de un acuerdo de transferencia tecnológica, con la instalación de una fábrica especialmente dedicada en su territorio.
Esto último sería posible para Embraer mediante una sociedad conjunta con la local Mahindra Defence. Un aspecto clave para poder calzar entre los requisitos indios, donde se especificó la necesidad de generar un “ecosistema de mantenimiento” para que los materiales incorporados puedan tener mejores proyecciones a futuro.
Embraer no está sola
Naturalmente, la participación de Embraer en el negocio con India no está cerrado ni mucho menos. Del interés indio participan otras empresas importantes del mercado aeromilitar, como la estadounidense Lockheed Martin con su C-130 Super Hércules, o la europea Airbus con el A400M Atlas.
En ambos casos, se trata de aeronaves modernas y que cumplen ampliamente con los requerimientos técnicos que la India impuso. Sin embargo, cada uno cuenta con diferenciales a su favor.
En lo que respecta al C-130 Super Hércules estadounidense, el modelo ya cuenta con unidades incorporadas por la Fuerza Aérea de la India. Esto supone una ventaja logística importante a la hora de pensar en el proceso de formación de pilotos y técnicos de mantenimiento para el sistema.
En India, Lockheed Martin contaría con una sociedad directa con Tata Advanced Systems, una de las empresas de Tata Group, el conglomerado económico más importante del país asiático.
Por su parte, Airbus contaría con la ventaja de ya tener negocios en activo con el país asiático. Se trata del sistema C-295, cuya línea de ensamblaje fue radicada en territorio indio en el marco del acuerdo rubricado en septiembre del 2023.
Sin embargo, la oferta brasileña de Embraer se destaca en dos aspectos. La primera es la modernidad respecto a sus competidores (en especial con el C-130) y en segundo lugar el espacio común en el BRICS que ambos países comparten y que puede ser fuente de una aceleración en las negociaciones marco.
La gran apuesta brasileña
Para Embraer, llegar a concretar un contrato de esa magnitud con India podría implicar una catapulta sin precedentes dentro de la competencia aeroespacial global. Si bien la empresa brasileña ya es considerada la tercera a nivel global por detrás de Boeing y Airbus, el potencial negocio con el Gobierno indio confirmaría su acelerado crecimiento en el mercado.
Mientras tanto, Embraer arrojó proyecciones positivas para el 2027 y 2028, años en los que espera entregar en torno a 100 aviones comerciales anuales, que se sumarán al flujo de aeronaves privadas y militares de sus distintas unidades de negocios.
Tan solo durante 2025, Embraer acumuló un beneficio económico de 359 millones de dólares tras la entrega de 233 aviones civiles y 11 aviones militares. Entre ellos, el C-390 Millenium, la apuesta mayor de la empresa brasileña para integrarse a mercados como el de Europa.
