SANTA FE. El gobierno provincial, por medio del Ministerio de Desarrollo Productivo, tendrá una participación protagónica en Expoagro 2026, con una agenda estratégica orientada a potenciar el entramado agroindustrial santafesino. En total, 170 empresas participarán de la megamuestra a través de stands, charlas, programas y rondas de negocios.
DEL 10 AL 13 DE MARZO
Expoagro: Santa Fe juega de local y hay optimismo por Javier Milei
Santa Fe llega con la presencia de 170 empresas en Expoagro. Desde el sector agroindustrial esperan una señal del Gobierno sobre el fin de las retenciones.
Santa Fe juega de local en Expoagro
Durante el evento, que se realizará del 10 al 13 de marzo en San Nicolás de los Arroyos, Santa Fe exhibirá su potencial innovador, su capacidad tecnológica y su aporte a la cadena de valor del agro. El stand institucional funcionará como un espacio de encuentro para la promoción de inversiones, la generación de vínculos comerciales y la articulación público-privada.
Sobre la participación en la vigésima edición de la muestra, el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, señaló: "Llegamos a Expoagro 2026 con una propuesta integral que articula producción, financiamiento, ciencia, turismo y cultura. Venimos a presentar programas y a firmar convenios con entidades que serán clave para el fortalecimiento de la Provincia".
Financiamiento, negocios y convenios
Uno de los espacios centrales dentro del stand santafesino estará dedicado al financiamiento, donde se brindará información detallada sobre las líneas vigentes de crédito y herramientas de apoyo destinadas a pymes, cooperativas, mutuales, así como también emprendimientos productivos.
Además, organizadas por Santa Fe Global, se desarrollarán rondas internacionales de negocios con la participación de 100 firmas argentinas y 15 compradores internacionales provenientes de ocho países: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica.
Estas instancias buscan consolidar el posicionamiento de la maquinaria agrícola santafesina en mercados externos y fortalecer el perfil exportador de uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial.
A su vez, se concretarán reuniones institucionales y la firma de convenios orientados a fortalecer la competitividad y la innovación del sector, entre ellos acuerdos con el INTA, Aapresid y asociaciones ganaderas, enfocados en la sustentabilidad productiva y el desarrollo de la genética animal.
La participación de 170 compañías de la Provincia en estas actividades refleja una presencia inédita que trasciende el stand institucional y se extiende a negocios que expondrán maquinaria, presentarán productos, participarán en programas sectoriales y mantendrán encuentros con compradores internacionales.
Liderazgo productivo, científico y deportivo
Dentro del escenario de Expoagro 2026 también se realizará el lanzamiento oficial del 12° World Soybean Research Conference (WSRC), impulsado por Acsoja, que se desarrollará en marzo de 2027 en Rosario.
La muestra será una oportunidad para promocionar los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y que tendrán tres sedes en la provincia: Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Para ese evento, la administración de Maximiliano Pullaro prevé una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, con el objetivo de consolidar al territorio como referente regional en la organización de competencias internacionales.
Además, la presencia de cooperativas y mutuales santafesinas tendrá un lugar destacado, reflejando el peso del modelo asociativo en la economía provincial y su aporte al desarrollo territorial.
Identidad santafesina: sabores, turismo y cultura
La propuesta incluirá también actividades en el marco del programa "Sabores de Santa Fe", orientado a poner en valor la producción regional y la identidad gastronómica de las distintas localidades de la provincia. Durante la muestra se realizarán clases de cocina en vivo con productos locales, a cargo de chefs invitados, y degustaciones abiertas al público.
En paralelo, la Secretaría de Turismo de la Provincia promoverá los principales atractivos culturales, naturales y productivos del territorio santafesino, con el objetivo de posicionar a Santa Fe como destino turístico.
La agenda se completará con espectáculos musicales que acompañarán las actividades del stand y reforzarán la identidad cultural de Santa Fe, generando un espacio de encuentro para productores, empresarios y visitantes en una de las ferias agroindustriales más importantes de la Argentina.
De los laboratorios al campo
El Gobierno de Santa Fe participará de la mayor megamuestra agroindustrial a cielo abierto del país, con una fuerte impronta en innovación científica aplicada al sector productivo. En ese marco, el miércoles 11 de marzo a las 15 se realizará un panel sobre reproducción ganadera en el que empresas santafesinas presentarán avances biotecnológicos orientados a mejorar la eficiencia, la calidad genética y la sustentabilidad de los sistemas productivos.
Entre las experiencias que se exhibirán se destaca la de Fecundis/Embreed, una firma de base tecnológica nacida en Rosario e incubada en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet–UNR). Con el acompañamiento de la aceleradora Bio.r, la firma logró transformar años de investigación en biología reproductiva en herramientas concretas para el sector agropecuario.
Optimismo por Javier Milei
Javier Milei comienza una semana con una agenda cargada de compromisos en el exterior que lo llevará primero a Estados Unidos y luego a Chile, antes de regresar a la Argentina para continuar con actividades oficiales y participar del cierre de la gran vidriera del agro.
Según las primeras informaciones, el Presidente estaría, al igual que en la edición 2025, en la jornada de cierre de Expoagro. El sector agroindustrial mantiene alta expectativa de que el Gobierno lance una señal sobre la eliminación de las retenciones.
Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof adelantó que asistirá a la muestra, aunque todavía no se definió qué día lo hará.
