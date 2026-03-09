Expoagro: Santa Fe juega de local y hay optimismo por Javier Milei

Además, organizadas por Santa Fe Global, se desarrollarán rondas internacionales de negocios con la participación de 100 firmas argentinas y 15 compradores internacionales provenientes de ocho países: Australia, Bielorrusia, Chile, Colombia, Kazajistán, México, Serbia y Sudáfrica.

Estas instancias buscan consolidar el posicionamiento de la maquinaria agrícola santafesina en mercados externos y fortalecer el perfil exportador de uno de los sectores más dinámicos de la economía provincial.

A su vez, se concretarán reuniones institucionales y la firma de convenios orientados a fortalecer la competitividad y la innovación del sector, entre ellos acuerdos con el INTA, Aapresid y asociaciones ganaderas, enfocados en la sustentabilidad productiva y el desarrollo de la genética animal.

La participación de 170 compañías de la Provincia en estas actividades refleja una presencia inédita que trasciende el stand institucional y se extiende a negocios que expondrán maquinaria, presentarán productos, participarán en programas sectoriales y mantendrán encuentros con compradores internacionales.

Liderazgo productivo, científico y deportivo

Dentro del escenario de Expoagro 2026 también se realizará el lanzamiento oficial del 12° World Soybean Research Conference (WSRC), impulsado por Acsoja, que se desarrollará en marzo de 2027 en Rosario.

La muestra será una oportunidad para promocionar los Juegos Suramericanos, que se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 y que tendrán tres sedes en la provincia: Rosario, Rafaela y la ciudad de Santa Fe. Para ese evento, la administración de Maximiliano Pullaro prevé una inversión de 90 millones de dólares en infraestructura deportiva, con el objetivo de consolidar al territorio como referente regional en la organización de competencias internacionales.

Además, la presencia de cooperativas y mutuales santafesinas tendrá un lugar destacado, reflejando el peso del modelo asociativo en la economía provincial y su aporte al desarrollo territorial.

Identidad santafesina: sabores, turismo y cultura

La propuesta incluirá también actividades en el marco del programa "Sabores de Santa Fe", orientado a poner en valor la producción regional y la identidad gastronómica de las distintas localidades de la provincia. Durante la muestra se realizarán clases de cocina en vivo con productos locales, a cargo de chefs invitados, y degustaciones abiertas al público.

En paralelo, la Secretaría de Turismo de la Provincia promoverá los principales atractivos culturales, naturales y productivos del territorio santafesino, con el objetivo de posicionar a Santa Fe como destino turístico.

La agenda se completará con espectáculos musicales que acompañarán las actividades del stand y reforzarán la identidad cultural de Santa Fe, generando un espacio de encuentro para productores, empresarios y visitantes en una de las ferias agroindustriales más importantes de la Argentina.

De los laboratorios al campo

El Gobierno de Santa Fe participará de la mayor megamuestra agroindustrial a cielo abierto del país, con una fuerte impronta en innovación científica aplicada al sector productivo. En ese marco, el miércoles 11 de marzo a las 15 se realizará un panel sobre reproducción ganadera en el que empresas santafesinas presentarán avances biotecnológicos orientados a mejorar la eficiencia, la calidad genética y la sustentabilidad de los sistemas productivos.

Entre las experiencias que se exhibirán se destaca la de Fecundis/Embreed, una firma de base tecnológica nacida en Rosario e incubada en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Rosario (IBR, Conicet–UNR). Con el acompañamiento de la aceleradora Bio.r, la firma logró transformar años de investigación en biología reproductiva en herramientas concretas para el sector agropecuario.

image En Expoagro, Embreed presentará HyperBull, un kit diseñado para optimizar una etapa clave de los programas de fertilización in vitro bovina: la capacitación espermática. Foto: Gobierno de Santa Fe

Optimismo por Javier Milei

Javier Milei comienza una semana con una agenda cargada de compromisos en el exterior que lo llevará primero a Estados Unidos y luego a Chile, antes de regresar a la Argentina para continuar con actividades oficiales y participar del cierre de la gran vidriera del agro.

Según las primeras informaciones, el Presidente estaría, al igual que en la edición 2025, en la jornada de cierre de Expoagro. El sector agroindustrial mantiene alta expectativa de que el Gobierno lance una señal sobre la eliminación de las retenciones.

image En 2025, el Presidente estuvo acompañado por José Luis Espert y Patricia Bullrich.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof adelantó que asistirá a la muestra, aunque todavía no se definió qué día lo hará.

