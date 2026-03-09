Edith Hermida se cansó y fulminó como nunca a Beto Casella: "Ya está"

"Nosotros hicimos un juego durante muchos años que nos divertía a los dos y a la gente también. Me parece que ya no tiene ningún sentido continuarlo trabajando en canales distintos. En ningún momento me confundí. Yo lo quiero mucho a Beto, pero ya está. Él siguió con el tema y para mí no tiene sentido. Ya no trabajamos juntos", advirtió Edith Hermida en diálogo con Puro Show.