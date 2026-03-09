Beto Casella abandonó Canal 9 para adentrarse en un nuevo proyecto muy similar a Bendita pero en América TV, el cual se llama BTV. Tanto el conductor como su colega Edith Hermida no terminaron de la mejor manera y ahora se lanzan frases cada vez que pueden.
Edith Hermida se cansó y fulminó como nunca a Beto Casella: "Ya está"
Edith Hermida, actual conductora de Bendita, soltó toda su verdad acerca del vínculo con Beto Casella y lo dejó hundido.
Si bien ambos coincidieron en el cumpleaños del locutor de BTV, lo cierto es que las cosas siguen tensas entre Edith Hermida y Beto Casella. Aunque el conductor quiso poner paños fríos indicando que los dos se saludaron de la mejor manera cuando arrancaron sus respectivos programas, la famosa arremetió con todo una vez más.
Edith Hermida hundió a Beto Casella
"Con Beto por ahora estamos en silencio. Me preguntó cuándo me van a dejar de preguntar por él. Yo sí le mandé mensaje cuando empezó, re cariñoso, deseándole lo mejor. Me contestó, pero a mí no me escribió después", soltó Hermida marcando esa diferencia entre ella y él.
"Nosotros hicimos un juego durante muchos años que nos divertía a los dos y a la gente también. Me parece que ya no tiene ningún sentido continuarlo trabajando en canales distintos. En ningún momento me confundí. Yo lo quiero mucho a Beto, pero ya está. Él siguió con el tema y para mí no tiene sentido. Ya no trabajamos juntos", advirtió Edith Hermida en diálogo con Puro Show.
La tensión no deja de aparecer entre los dos y todo indica que hay ciertos asuntos pendientes que no pudieron resolver. Ambos conductores no se despidieron de la mejor manera cuando Casella abandonó El Nueve y ahora que son competencia todo empeoró.
"Estoy re contenta, ahora estoy más tranquila. Estoy saliendo de la tormenta, viendo un poquito de sol", indicó Hermida. ¿Se refiere a todo lo que tiene que ver con Casella? Sin duda se puede interpretar de una manera bastante controversial.
