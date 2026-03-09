El periodista Luis Majul volvió a expresar su profunda valoración por el presidente Javier Milei al analizar su estilo de liderazgo y su gestión. “A mí me parece que el presidente Milei es una persona distinta a cualquier otro presidente de la Argentina”, afirmó en diálogo con Infobae, y lo describió como alguien “real, convincente y determinado”.
NO LO PUEDE DISIMULAR
Elogios en cadena: Luis Majul y su defensa apasionada de Javier Milei
El periodista Luis Majul destacó la personalidad del Presidente, su estilo confrontativo y su insistencia en defender los datos oficiales frente a las críticas.
Al referirse al discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el conductor sostuvo que hay personas que interpretaron las reacciones del mandatario nacional como parte de una estrategia, aunque no lo ve de esa manera. “Hay dos bibliotecas”, explicó y añadió: “Una dice que lo tenía todo preparado y la otra es que él es así. Y yo te diría que se siente cómodo así”.
El comunicador destacó que el violento discurso presidencial refleja cómo en verdad es: “Empezaba a leer, interrumpía y se puteaba. A mí me cuesta pensar que eso estuviese armado. Entonces si vos me decís: '¿Ese es Milei?' Ese es Milei”.
También subrayó lo que considera una de las mayores fortalezas del líder libertario es su determinación. “Me parece que eso es su fortaleza, la determinación que tiene”, señaló, al destacar la insistencia del economista en defender los datos oficiales sobre la situación económica. “La última cifra del INDEC dice que el desempleo. No creció sino que está bajando. Y Milei lo repite cada cinco minutos”, afirmó, ponderando la decisión oficialista de sostener públicamente ese mensaje.
Qué dijo Luis Majul sobre quienes lo tildan de oficialista
Por otro lado, durante la extensa nota que hizo la periodista Tatiana Schapiro, Luis Majul se refirió a las críticas que lo señalan como cercano al presidente Javier Milei y aseguró que esos cuestionamientos no lo afectan.
“Yo siempre he tenido vínculos periodísticos con casi todos los presidentes porque un presidente es la principal fuente de información”, explicó al ser consultado por su relación con los gobiernos de turno.
Ante la pregunta sobre si le molesta que lo acusen de respaldar en exceso al mandatario, el conductor fue tajante. “No, yo no banco a nadie. Yo me banco a mi familia, a mis amigos y a la gente que quiero”.
En ese contexto, mencionó que un influencer lo mencionó como parte de una crítica a periodistas y aseguró que decidió responderle con un consejo: “Le dije: ‘Che, no, te va a ir mal. Si vos empezás a comunicar así te va a ir mal. Vos tenés que comunicar desde tus ideas, no por oposición a otro’”. Y concluyó: “Me importa nada qué digan. No me importa”.
