Elogios en cadena: Luis Majul y su defensa apasionada de Javier Milei

Qué dijo Luis Majul sobre quienes lo tildan de oficialista

Por otro lado, durante la extensa nota que hizo la periodista Tatiana Schapiro, Luis Majul se refirió a las críticas que lo señalan como cercano al presidente Javier Milei y aseguró que esos cuestionamientos no lo afectan.

“Yo siempre he tenido vínculos periodísticos con casi todos los presidentes porque un presidente es la principal fuente de información”, explicó al ser consultado por su relación con los gobiernos de turno.

Ante la pregunta sobre si le molesta que lo acusen de respaldar en exceso al mandatario, el conductor fue tajante. “No, yo no banco a nadie. Yo me banco a mi familia, a mis amigos y a la gente que quiero”.

En ese contexto, mencionó que un influencer lo mencionó como parte de una crítica a periodistas y aseguró que decidió responderle con un consejo: “Le dije: ‘Che, no, te va a ir mal. Si vos empezás a comunicar así te va a ir mal. Vos tenés que comunicar desde tus ideas, no por oposición a otro’”. Y concluyó: “Me importa nada qué digan. No me importa”.

