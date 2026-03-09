Tests claves para el Gobierno: Javier Milei en USA sin perder de vista a la inflación

Javier Milei encara una de las semanas más intensas de su gestión con una agenda que combina el corazón financiero del mundo con la reconfiguración política de Sudamérica. El mandatario inicia este lunes sus actividades en Nueva York con un fuerte componente espiritual y académico.
Alarmante: La venta de autos 0km se desplomó en febrero
La venta de autos 0km alcanzó las 42.026 unidades en febrero en Argentina, según los datos difundidos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El resultado marcó una caída del 36,8% respecto de enero y una baja interanual del 5,7% frente al mismo mes de 2025.
El informe fue difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que comenzó a utilizar los registros de la DNRPA en lugar del sistema SIOMAA para elaborar las estadísticas del mercado. Con estos números, el acumulado del primer bimestre muestra una retracción cercana al 4,9% respecto del mismo período del año pasado.
