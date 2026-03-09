Tests claves para el Gobierno: Javier Milei en USA sin perder de vista a la inflación

Javier Milei encara una de las semanas más intensas de su gestión con una agenda que combina el corazón financiero del mundo con la reconfiguración política de Sudamérica. El mandatario inicia este lunes sus actividades en Nueva York con un fuerte componente espiritual y académico.

La gira continuará sin escalas hacia Chile, donde el miércoles acompañará a José Antonio Kast en su asunción presidencial, consolidando un nuevo eje político de derecha en el Cono Sur.

La actividad en Manhattan arranca hoy con hitos que refuerzan el alineamiento geopolítico del Presidente, comenzando con una disertación en la Yeshiva University, el centro de estudios judíos más prestigioso del mundo.

Para concluir la jornada, Milei será el orador principal en la Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento benéfico de gran relevancia en la ciudad que premia a las figuras más influyentes en el apoyo a Israel y la vida judía. Esta parada inicial marca la pauta de una visita que mezcla la diplomacia institucional con las convicciones personales del jefe de Estado.

El mandatario busca traducir su sintonía política con la Casa Blanca en inversiones reales, respaldado por el elogio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien calificó el programa económico argentino como un "éxito rotundo".

En Miami, Milei sumó otra foto con su par estadounidense, Donald Trump, esta vez en medio de un agitado clima en los mercados financieros internacionales por la escalada bélica en Medio Oriente.

image Milei participó de la cumbre "Escudo de las Américas".

A su vez, el Gobierno enfrentará dos tests importantes esta semana en materia financiera y económica: tendrá que hacer frente al dato de inflación de febrero y buscará renovar vencimientos en una nueva licitación de deuda. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) además del IPC dará a conocer otros datos coyunturales.

Por su parte, en el plano internacional, recrudece el fuego cruzado en Medio Oriente. Al respecto, Milei fue consultado por los efectos del conflicto y manifestó que "La coyuntura argentina, en otros momentos de la historia, con una macroeconomía desequilibrada y déficit en la cuestión energética, habría llevado al país a una situación de desastre".

Todo esto y más en el VIVO matutino de Urgente24:

----------------

Live Blog Post Alarmante: La venta de autos 0km se desplomó en febrero La venta de autos 0km alcanzó las 42.026 unidades en febrero en Argentina, según los datos difundidos por la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA). El resultado marcó una caída del 36,8% respecto de enero y una baja interanual del 5,7% frente al mismo mes de 2025. El informe fue difundido por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), que comenzó a utilizar los registros de la DNRPA en lugar del sistema SIOMAA para elaborar las estadísticas del mercado. Con estos números, el acumulado del primer bimestre muestra una retracción cercana al 4,9% respecto del mismo período del año pasado. VER +

Live Blog Post Diego Santilli va por más Con el inicio del tercer año de gestión de Javier Milei, el Gobierno nacional busca consolidar el respaldo político necesario para avanzar con una agenda ambiciosa de reformas. En ese esquema, el ministro del Interior, Diego Santilli, volverá a ocupar un rol central como interlocutor con los gobernadores, en una nueva ronda de reuniones que comenzará a mediados de marzo. La estrategia del oficialismo se apoya en un dato que en la Casa Rosada consideran clave: el acompañamiento de los mandatarios provinciales resultó determinante para la aprobación de las principales iniciativas impulsadas por el Ejecutivo durante las sesiones extraordinarias del Congreso. VER NOTA VER +

Live Blog Post En redes: Irán cambió de estrategia La noche del 8 de marzo volvió a encender las alarmas en Tel Aviv, cuando racimos de misiles lanzados desde Irán impactaron en la región metropolitana, dejando varios heridos y al menos una persona en estado grave. Las sirenas antiaéreas se activaron en segundos y miles de personas corrieron hacia refugios subterráneos, una escena que se repite cada vez más en distintas ciudades de Israel. En los últimos días, otras zonas del país también estuvieron bajo fuego. Cerca de Jerusalén, una bomba de racimo impactó en una zona urbana y destruyó una sinagoga y el refugio antibombas donde varias personas buscaban protección, causando al menos nueve muertos. El proyectil colapsó el techo del refugio, atrapando a quienes se habían resguardado tras sonar las sirenas. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/U24noticias/status/2031030456976650528&partner=&hide_thread=false Israel bajo fuego: misiles, sirenas y ciudades en alertaLa noche del 8 de marzo volvió a encender las alarmas en Tel Aviv, cuando racimos de misiles lanzados desde Irán impactaron en la región metropolitana, dejando varios heridos y al menos una persona en estado grave.Las… pic.twitter.com/mhvg4UMMCo — Urgente24.com (@U24noticias) March 9, 2026 VER +

Live Blog Post Sube la soja, el precio más alto en dos años La soja alcanzó valores máximos desde mayo de 2024 en el mercado de futuros de Chicago, mientras que el aceite de soja registró niveles que no se observaban desde finales de 2022. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranarSA/status/2031027663901507634&partner=&hide_thread=false FLASH DE MEDIA RUEDAEN CHICAGO (mayo para soja, aceite, harina, maíz y trigo, en progreso):SUBEN US$ 1,01 la SOJA, US$ 4,85 el ACEITE y US$ 0,83 el TRIGO KansasBAJAN US$ 2,98 la HARINA, US$ 0,39 el MAÍZ y US$ 0,92 el TRIGO Chicagohttps://t.co/rYi99EbZQo pic.twitter.com/XLnOHpmjjG — Granar SA (@GranarSA) March 9, 2026 VER +

Live Blog Post Guerra en Medio Oriente: El impacto económico En medio de la turbulencia, el dólar volvió a posicionarse como uno de los principales refugios para los inversores. La moneda estadounidense registró una suba frente a otras divisas importantes, como el euro y la libra esterlina, impulsada por la búsqueda de activos considerados más seguros. Este comportamiento es habitual en contextos de incertidumbre global. Cuando se intensifican las tensiones geopolíticas o financieras, muchos inversores optan por liquidar posiciones en mercados más riesgosos y trasladar sus fondos hacia activos vinculados a la economía estadounidense. El fortalecimiento del dólar también está relacionado con la estructura energética de Estados Unidos. A diferencia de otras economías, el país es uno de los principales productores de petróleo y gas, lo que le permite amortiguar parcialmente el impacto de una suba en los precios internacionales de la energía. VER +

Live Blog Post Por caída del consumo, otra industria en crisis En un contexto de profunda recesión industrial en Argentina, Kopelco S.A. —la compañía responsable de la marca de preservativos Tulipán— concretó un recorte drástico de personal. Según detallaron sus directivos, la dotación pasó de 355 a 135 trabajadores directos, lo que equivale a la pérdida de 220 empleos y una reducción superior al 60% de la plantilla. VER +

Live Blog Post Javier Milei tiene el 'Argentina Week' en un momento agitado Mientras los países del G7, analizan liberar reservas de petróleo para bajar precios, Argentina anticipa el impacto: sumar dólares por la exportación de crudo a la vez que sufre un gran golpe a los surtidores locales, las tarifas y la ya castigada inflación doméstica. La tensión por el conflicto en Medio Oriente y el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz dispararon el precio del barril de petróleo, que llegó a tocar los US$120 antes de estabilizarse cerca de los US$100. l motivo: ese paso marítimo transita el 20% de la producción petrolera mundial y las compañías de seguros internacionales se negaron a dar cobertura a los barcos en medio de los bombardeos. VER NOTA VER +

Live Blog Post Causa AFA: Víctor Blanco no declaró y presentó un escrito Acompañado por su abogado, el expresidente de Racing, Víctor Blanco, se presentó esta mañana el juez en lo penal económico Diego Amarante. El exsecretario general de la AFA no declaró y presentó un escrito. "Soy inocente", señaló Blanco. "Es la última vez que se presentará ante el juez", remarcó su defensor. VER +

Live Blog Post Luis Majul no disimula con el Gobierno El periodista Luis Majul volvió a expresar su profunda valoración por el presidente Javier Milei al analizar su estilo de liderazgo y su gestión. “A mí me parece que el presidente Milei es una persona distinta a cualquier otro presidente de la Argentina”, afirmó en diálogo con Infobae, y lo describió como alguien “real, convincente y determinado”. Al referirse al discurso de apertura de sesiones en el Congreso, el conductor sostuvo que hay personas que interpretaron las reacciones del mandatario nacional como parte de una estrategia, aunque no lo ve de esa manera. “Hay dos bibliotecas”, explicó y añadió: “Una dice que lo tenía todo preparado y la otra es que él es así. Y yo te diría que se siente cómodo así”. VER NOTA VER +

Live Blog Post "Argentina Week" con presencia de gobernadores El presidente Javier Milei encabeza desde este lunes en Nueva York la llamada Argentina Week, un encuentro que reúne a referentes del mundo financiero, tecnológico y energético de Estados Unidos y que el Gobierno presenta como una vidriera para captar inversiones. La presencia de gobernadores constituye uno de los gestos políticos más visibles del viaje. Milei viaja acompañado por mandatarios de distintos espacios políticos, entre ellos Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta). Se trata en su mayoría de provincias con fuerte actividad minera o hidrocarburífera, sectores en los que el Gobierno espera canalizar inversiones bajo el esquema del RIGI. VER +

Live Blog Post Inflación en CABA: ¿Un respiro para Javier Milei? La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,6% en febrero y acumuló 32,4% en los últimos 12 meses, según informó este lunes el Instituto de Estadística porteño. El dato mostró una desaceleración respecto de enero, cuando el índice había marcado una suba del 3,1%. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/2031007358566981964&partner=&hide_thread=false INFLACIÓN EN CABA: SE DESACELERÓ A 2,6% EN FEBRERO, PERO SUBIO LA NÚCLEOIPCBA febrero: 2,6% (Enero: 3,1%)Rubros con mayores subas:Vivienda, agua y electricidad: 5,9%Seguros y servicios financieros: 5,0%Equipamiento del hogar: 3,1%… pic.twitter.com/PdgBNb4LIv — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) March 9, 2026 A partir de esto, expectativa por el dato de febrero. VER +

Live Blog Post Fuerte cruce entre Nación y la Provincia Este domingo, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señaló que dentro de la fuerza que responde al gobernador Axel Kicillof había "focos infecciosos". A raíz de ello, el ministro de seguridad bonaerense, Javier Alonso, salió al cruce por medio de sus redes sociales: "La gestión Milei solo profundiza la desidia: no invierten, no planifican y no gestionan. Lo más grave es que, mientras nos niegan los fondos para sostener nuestro abordaje serio de la seguridad, Usted difama a una fuerza que sí trabaja. Le pido, por respeto institucional y calidad humana, que denuncie ante la Justicia o se disculpe ante la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que cumple su deber en un contexto cada día más adverso por las condiciones que el presidente Milei genera". VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post El petróleo se sigue disparando En el inicio de la segunda semana desde que se desató la guerra en Medio Oriente luego de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, las principales bolsas de Asia registraron caídas superiores al 5% después del salto que dio el precio del barril de petróleo por encima de los USD 100 por primera vez en cuatro años. En la mañana de Argentina, el Brent se negociaba a USD 119,46, mientras que la referencia estadounidense, el WTI, alcanzaba los USD 119,43. Ambos valores se sitúan alrededor de 12% más que en el cierre del último viernes. La escalada, que se vincula con el contexto bélico, llegó a colocar al crudo en sus niveles más altos en al menos cuatro años. VER +

Live Blog Post Presupuestos: Las empresas aeronáuticas de Nación El Ministerio de Economía dio luz verde a los presupuestos de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) para el 2026. Se trata de las tres compañías estatales del sector aeronáutico que fueron apuntadas como privatizables en el pasado por la administración libertaria. Con superávit proyectado en cada caso, el Gobierno espera que el ejercicio 2026 mantenga en cero el giro de recursos del Tesoro para garantizar el funcionamiento de las tres empresas, de las que depende en gran medida las operaciones aerocomerciales que se ejecutan a diario en el país. Una aspiración que deberá sortear las tensiones vigentes con las respectivas plantas de trabajadores, que hace meses reclaman recomposiciones salariales y mejoras en las condiciones de trabajo. VER NOTA VER +

Live Blog Post Se complican los planes del Gobierno para importar gas El precio del GNL saltó más de un 45% en una semana justo cuando el Gobierno de Javier Milei decidió correrse de las compras de gas por barco que aun necesita el país para garantizar el insumo en invierno y que sean los privados los que se encarguen de comprarlo y comercializarlo. Vale recordar que la Secretaría de Energía habilitó a la estatal Enarsa, hasta ahora a cargo de las importaciones de gas por barco, el llamado a una licitación para que los privados ofertaran por ese negocio con la intención de que haya un operador privado que hasta 2027 sea el encargado de la importación, regasificación y comercialización de GNL. VER NOTA VER +

Live Blog Post El impacto de la crisis en Medio Oriente ya se empieza a sentir en los surtidores En Rosario, las pizarras de estaciones de servicio reflejaron nuevos valores en combustibles, en una semana atravesada por el salto del petróleo por encima de los US$100 y la turbulencia global que disparó la escalada bélica en Medio Oriente. En recorridas nocturnas por estaciones de la ciudad, los carteles exhibían precios que ya empujan a la nafta súper hacia valores de referencia más altos y consolidan a los gasoil en torno o por encima de los $2.000, según la variedad. En una estación YPF, la nafta Súper figuraba a $1.764 el litro, mientras que Infinia se ofrecía a $1.909. En diésel, Infinia Diesel marcaba $2.043 y Diesel 500 $1.914. El GNC aparecía a $689. En una estación Puma, la Puma Super se veía a $1.792, Ion Diesel a $2.123, Puma Diesel a $1.939 y Max Premium a $2.055. En ese caso, el GNC figuraba a $589. VER +

Live Blog Post Plano internacional: Décima jornada de guerra en Medio Oriente En la décima jornada de guerra en Medio Oriente, un ciudadano israelí murió y otro resultó herido producto de los escombros generados por una salva de mísiles iraníes, mientras el Estado Hebreo lleva a cabo un ataque a gran escala en Teherán, Isfahán y el sur de Irán, así como realiza una serie de bombardeos en el este de Líbano y en los suburbios al sur de la capital libanesa, bastión de la Hezbolá. En tanto, Turquía, que intentó mantenerse al margen, confirma que las defensas de la OTAN derribaron un segundo misil balístico iraní que entró en su espacio aéreo y promete tomar represalias al respecto. Irán lanza una salva de misiles hacia Israel tras elegir al nuevo ayatolá, Mojtaba Khamenei, hijo del fallecido Ali Jamenei, en la misma jornada en que las defensas aéreas de la OTAN derriban en el Mediterráneo oriental un segundo misil balístico que, según afirma Turquía, fue disparado desde Irán e ingresó a su espacio aéreo, justo cuando las hostilidades en el Golfo Pérsico arrastran aún más a la arena de la reyerta a los países árabes sunitas que albergan bases estadounidenses desde donde Estados Unidos lanza su Operación Furia Épica contra Teherán. VER NOTA VER +

Live Blog Post La batalla por la "canilla" del Petróleo: Macrón envía una misión para abrir el Estrecho de Ormuz "Tenemos que garantizar la libertad marítima", aseguró en sus redes sociales. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EmmanuelMacron/status/2030995220389662884&partner=&hide_thread=false Δεν θελσαμε αυτν τον πλεμο, αλλ χουμε την ευθνη να κνουμε ,τι περν απ το χρι μας για να προστατεσουμε τους συμπολτες μας, τις οικονομες μας και να αποτρψουμε μια κλιμκωση στην περιοχ, στον Λβανο και στη Μση Ανατολ.Μαζ με τον Πρεδρο της… pic.twitter.com/ofgNb4zp2E — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 9, 2026 Sobre ese marco, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, expresó este lunes el apoyo ”inquebrantable” de Rusia a Irán tras la elección de Mojtaba Jameneí, como sucesor de su padre, Ali Jameneí. Se trata de una definición de peso, en medio del conflicto en Medio Oriente que tiene enfrentados al país persa con Israel y Estados Unidos. Por ahora China no se ha manifestado. VER +

Live Blog Post Alerta del FMI por la escalada bélica entre Estados Unidos e Israel contra Irán En medio de la incertidumbre y la agitación generalizada en los mercados, que registraron una escalada del petróleo y caídas en las bolsas a nivel mundial, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este lunes acerca de los peligros inflacionarios derivados del conflicto en Oriente Medio. "Mi consejo para los responsables de política monetaria en este nuevo entorno mundial es que piensen en lo impensable y se preparen para ello", expresó Kristalina Georgieva. VER +

Live Blog Post Es oficial el nuevo Régimen Penal Juvenil El Gobierno promulgó este lunes la Ley N°27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, sancionado por el Congreso el pasado 27 de febrero y el cual baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La normativa fue formalizada a través del Decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial esta madrugada, que lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el flamante ministro Justicia, Juan Bautista Mahiques. Además de la reducción del umbral de punibilidad, la legislación crea un esquema de penas graduadas, que contempla la edad del menor que delinque y las particularidades del contexto en el que se cometió el ilícito. VER +

Live Blog Post No hay dos sin tres En el marco de los cambios en el Gabinete tras el nombramiento de Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia, Javier Milei oficializó este lunes la designación de Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, y al exProcurador, Santiago María Castro Videla, le creó un tercer cargo como Subprocurador (porque ya habían dos subprocuradores) para que continúe también dentro del organismo. "Créase en el ámbito de la Procuración del Tesoro de la Nación un tercer cargo de Subprocurador del Tesoro de la Nación", señala la publicación oficial firmada por le propio Javier Milei y recientemente designado Mahiques. VER NOTA VER +

Live Blog Post Bancos golpeados Los bancos esperaban un aumento en la morosidad por el aumento de los créditos otorgados y los bajos niveles iniciales de los que partían, pero la magnitud de la morosidad estuvo por encima de lo esperado en el último año y afectó a los balances de los bancos. Días atrás, la Unión Industrial Argentina (UIA) reportó que el 45,6% de las empresas industriales tiene dificultades para afrontar pagos básicos como los salarios en un contexto de caída de la actividad, del consumo y fuerte aumento de la morosidad en el sistema financiero. VER NOTA VER +

Live Blog Post ¿Es posible la inflación cero? El presidente de Argentina, Javier Milei, proyectó una fuerte desaceleración de la inflación durante una entrevista televisiva con el periodista Luis Majul. En el diálogo, que se grabó previo a su viaje a Estados Unidos, el mandatario defendió su programa de ajuste fiscal y sostuvo que la economía podría ingresar en una fase de crecimiento sostenido. Una de las definiciones más contundentes fue su proyección sobre la inflación. El jefe de Estado aseguró que, tras el primer trimestre del año, el índice de precios continuará desacelerándose y podría llegar a niveles cercanos a cero en la segunda mitad del año. VER NOTA VER +

Live Blog Post El INDEC vuelve al centro de escena Mientras Javier Milei continúa su gira en Estados Unidos y encabeza en Nueva York la “Argentina Week 2026” en busca de inversores para el país, la agenda doméstica pone la mirada en el jueves, cuando el INDEC publique el Índice de Precios al Consumidor de febrero. El antecedente inmediato no fue cómodo. En enero, la inflación dio 2,9%, con Alimentos y bebidas como rubro líder por subas en carnes y verduras, y con el agregado institucional por la renuncia de Marco Lavagna y la suspensión de la nueva medición, ahora bajo la conducción de Pedro Lines. Fue, además, el quinto mes consecutivo por encima del 2% mensual, en una secuencia que venía en ascenso desde el piso de mayo de 2025 (1,5%) y trepó en el segundo semestre: 1,9% en julio y agosto; 2,1% en septiembre; 2,3% en octubre; 2,5% en noviembre; 2,8% en diciembre. VER +

Live Blog Post La guerra en Medio Oriente se agita y el petróleo ya aumentó casi el 20% Reino Unido solo tiene 2 días de gas natural licuado (GNL) almacenado, mientras que la guerra con Irán amenaza con interrumpir el suministro. National Gas insiste en que el almacenamiento está en los niveles apropiados para la época del año pero... en cualquier caso lo nuevo habrá que salir a buscarlo más caro: inflación. En verdad, la economía global se agita ante la perspectiva de un desastre provocado por las consecuencias de la belicosidad de Donald Trump y Benjamin Netanyahu. Su hipótesis principal está fracasando: no cambió el régimen luego del asesinato de Alí Jamenei. Y el barril de crudo a US$ 108 es una noticia maldita para la estabilidad planetaria. VER NOTA VER +

Live Blog Post Milei defendió las reformas estructurales: "A algunos sectores les va a ir muy bien y a otros muy mal" Javier Milei reconoció este lunes que a una parte de los actores de la economía argentina "les va a ir mal" como consecuencia del cambio de modelo que promueve su gestión y advirtió: "No se puede pretender que no haya sectores que desaparezcan". El mandatario libertario señaló que el rumbo del país y la evolución de los índices de actividad se han modificado y afirmó: "Si se está shockeando la economía con reformas estructurales todo el tiempo, no puede pretender que no haya sectores que desaparezcan". Y sumó: "Obviamente que a algunos sectores les va a ir muy bien y a otros, si no se adaptan, les va a ir mal". En declaraciones a Fm Now, precisó que antes de su llegada a la Casa Rosada se protegía a "dos o tres vivos" que "se dedicaban a cazar en el zoológico a expensas de los argentinos de bien y en connivencia con políticos corruptos" y aseguró: "Ese no es nuestro modelo". Embed - "Usted no puede pretender que haya sectores que no desaparezcan" presidente Milei en #DondeEstamos VER +

Live Blog Post Lunes ejecutivo: El Presidente en busca de inversiones Javier Milei avanzará este lunes con su cargada agenda en el marco de la gira por Estados Unidos, que inició el sábado con su participación en Miami de una cumbre sobre seguridad convocada por Donald Trump y continuó en Nueva York, donde visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, en vísperas de la inauguración de la Argentina Week 2026. Como antesala de lo que será su presentación en el evento organizado por la embajada argentina en Washington, JPMorgan y Bank of America para promocionar al país frente al mundo, el Presidente disertará a las 14 en la Yeshiva University, una institución privada judía. Y cerrará la jornada con un discurso en una Gala Anual J100 de The Algemeiner, un evento que reconoce a las 100 personas más influyentes en respaldo a Israel. VER +

Live Blog Post Fin de semana de locura con Javier Milei Por Gustavo Váldez en Urgente24: "(...) La orden del Presidente bien pudo ser así: “‘Coloso’, vos levantá del lado derecho; ‘Toto’, vos del izquierdo, y yo empujo de atrás”. Como si fuera la delirante comedia ‘Fin de semana de locura’ (‘Weekend at Bernie’s. Ted Kotcheff. 1989), en la que 2 empleados intentan convencer a todo el mundo de que su jefe muerto está vivo animándolo como a una marioneta, Javier Milei quiere hacer lo mismo… pero con el kirchnerismo. Hay un esfuerzo libertario para que creamos que el peronismo que se referencia en Cristina Kirchner es relevante y puede volver al poder con sus recetas de descalabro fiscal e inflación disparada. “¡Está vivo!”, exclama Milei para asustarnos con una careta de Halloween con la leyenda “riesgo kuka” impresa. Pero cuidado: no vaya a ser que un regreso K termine siendo el monstruo creado por el Dr. Milei (título que le dio la universidad de su amigo Benegas Lynch). Pregúntenle si no al ingeniero Macri (...)". VER NOTA VER +

Más contenidos en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos