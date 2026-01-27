En un momento clave para los mercados energéticos globales, el principal productor de petróleo de los Emiratos Árabes Unidos sostiene que el consumo mundial de crudo no solo se mantendrá en niveles récord durante la próxima década y media, sino que superará los 100 millones de barriles por día hasta al menos 2040.
EL CRUDO MANTIENE SU LIDERAZGO
ADNOC afirma que la demanda mundial de petróleo superará los 100 millones de barriles hasta 2040
ADNOC asegura que la demanda global de petróleo seguirá por encima de 100 millones de barriles diarios hasta 2040, pese al avance de las energías renovables.
La afirmación, respaldada por la perspectiva estratégica de uno de los gigantes de la industria, marca una disputa abierta con las proyecciones más optimistas sobre la transición energética.
La declaración proviene del CEO de la Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), Sultan Ahmed Al Jaber, quien habló en la India Energy Week, un foro que reúne a líderes políticos y empresariales de todo el mundo para debatir el rumbo de la energía global.
Según sus palabras, incluso mientras el mundo apuesta por energías renovables, la demanda de petróleo persistirá debido a una combinación de factores estructurales y dinámicas emergentes en la economía global.
La demanda de petróleo no frenará
De acuerdo con ADNOC, la demanda global de petróleo “se mantendrá por encima de los 100 millones de barriles diarios hasta 2040”, sustentada por el uso continuo del crudo en sectores clave como la aviación, la petroquímica y la generación de energía, así como por la rápida expansión de nuevas cargas, entre ellas centros de datos y tecnologías de inteligencia artificial que requieren energía fiable y constante.
Una transición energética con petróleo en el centro
Este pronóstico choca con algunas expectativas de que el auge de energías renovables y la electrificación del transporte podrían reducir significativamente la dependencia del petróleo en las próximas décadas.
Sin embargo, las previsiones de ADNOC se alinean más con un enfoque pragmático del crecimiento, donde las economías emergentes impulsan la demanda energética total, incluso si cambian las fuentes energéticas, según publicó Oilprice.
Para Al Jaber, la clave no está en una sustitución rápida del petróleo, sino en un equilibrio que incluya mayores inversiones en todos los tipos de energía. “La demanda a esta escala y ritmo requiere inversión en todas las formas de energía”, enfatizó, subrayando que el mayor riesgo para los mercados no es una sobreoferta, sino la falta de inversión adecuada en infraestructura energética global.
De hecho, el ejecutivo señaló que se necesitan cerca de US$4 billones al año en inversiones para ampliar redes eléctricas, desarrollar infraestructura de datos y sostener la capacidad de suministro energético —incluyendo petróleo, gas y renovables— para satisfacer las necesidades futuras.
Mercados y alianzas estratégicas
El encuentro en India también subrayó la importancia de la cooperación global. India, una de las economías de mayor crecimiento energético del mundo, se ha convertido en uno de los mercados más importantes para ADNOC, no solo en petróleo sino también en gas natural licuado (GNL). Recientemente, ambas naciones firmaron pactos a largo plazo para el suministro de GNL, consolidando la relación energética entre el Golfo y el subcontinente asiático.
Este enfoque refrenda la visión de ADNOC de que el petróleo seguirá siendo un componente esencial del mix energético mundial durante décadas, a pesar de los avances en energías renovables y la urgente necesidad de reducir emisiones globales.
La empresa se prepara, en paralelo, para integrar más tecnología, especialmente en inteligencia artificial, para optimizar la producción y reducir la huella de carbono de sus operaciones.
