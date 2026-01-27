ADNOC afirma que la demanda mundial de petróleo superará los 100 millones de barriles hasta 2040

Una transición energética con petróleo en el centro

Este pronóstico choca con algunas expectativas de que el auge de energías renovables y la electrificación del transporte podrían reducir significativamente la dependencia del petróleo en las próximas décadas.

Sin embargo, las previsiones de ADNOC se alinean más con un enfoque pragmático del crecimiento, donde las economías emergentes impulsan la demanda energética total, incluso si cambian las fuentes energéticas, según publicó Oilprice.

Para Al Jaber, la clave no está en una sustitución rápida del petróleo, sino en un equilibrio que incluya mayores inversiones en todos los tipos de energía. “La demanda a esta escala y ritmo requiere inversión en todas las formas de energía”, enfatizó, subrayando que el mayor riesgo para los mercados no es una sobreoferta, sino la falta de inversión adecuada en infraestructura energética global.

De hecho, el ejecutivo señaló que se necesitan cerca de US$4 billones al año en inversiones para ampliar redes eléctricas, desarrollar infraestructura de datos y sostener la capacidad de suministro energético —incluyendo petróleo, gas y renovables— para satisfacer las necesidades futuras.

Mercados y alianzas estratégicas

El encuentro en India también subrayó la importancia de la cooperación global. India, una de las economías de mayor crecimiento energético del mundo, se ha convertido en uno de los mercados más importantes para ADNOC, no solo en petróleo sino también en gas natural licuado (GNL). Recientemente, ambas naciones firmaron pactos a largo plazo para el suministro de GNL, consolidando la relación energética entre el Golfo y el subcontinente asiático.

Este enfoque refrenda la visión de ADNOC de que el petróleo seguirá siendo un componente esencial del mix energético mundial durante décadas, a pesar de los avances en energías renovables y la urgente necesidad de reducir emisiones globales.

La empresa se prepara, en paralelo, para integrar más tecnología, especialmente en inteligencia artificial, para optimizar la producción y reducir la huella de carbono de sus operaciones.

