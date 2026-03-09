Alarma en los principales bancos argentinos: la morosidad hunde sus acciones y utilidades

Bancos golpeados

Según datos oficiales del Banco Central, analizados en un reciente reporte del especialista financiero Alejandro Sangiorgio, reflejan que el crédito destinado a las familias registró una morosidad relativa del 9,3%, lo que marca su valor más alto desde el inicio de la serie histórica en enero de 2010, destacó el diario Perfil.

Las líneas de financiamiento al consumo son las más castigadas por la recesión: en los préstamos personales, el índice de morosidad trepó al 12%, añadió el trabajo.

descuentos-banco-galicia-promociones-actuales.webp Banco Galicia, el mayor holding del país, fue el más golpeado por la morosidad.

Además, en diciembre, el BCRA informó que los cheques rechazados sin fondos se triplicaron.

En ese contexto, los bancos argentinos BBVA, Galicia, Macro y Supervielle –que operan en Wall Street- cerraron con balances golpeados por la morosidad y sus acciones perdieron 30% en lo que va del año en la bolsa estadounidense.

Según reportó el diario Clarín, el Grupo Financiero Galicia fue el más afectado con una caída de sus utilidades netas de $ 83.000 millones, muy superior a los $23.000 esperadas.

Grupo Galicia, el más grande del país, tuvo “aumento de cargos por incobrabilidad, que rozó el 30%. los resultados por exposición a la inflación y un menor crédito fiscal sostienen la utilidad neta en terreno negativo", analizó la consultora Delphos.

En tanto, Banco Supervielle también tuvo otro trimestre de resultados negativos, mientras que Banco Macro y el BBVA tuvieron resultados negativos más moderados, pero están en alerta por la incobrabilidad.

