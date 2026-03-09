Franco Colapinto terminó en el lugar 14 tras el GP de Australia, el primero de esta temporada de la Fórmula 1. El argentino sufrió una sanción gracias a su equipo y desde Alpine salieron a brindar un mensaje muy potente para el piloto nacional. ¿Qué dijeron?
Franco Colapinto recibió un contundente mensaje de Alpine después de la sanción
Franco Colapinto debutó como titular en esta temporada 2026 de la Fórmula 1 y tras su carrera recibió un mensaje de Alpine.
El director deportivo de Alpine explicó en detalle cuál fue la sanción que obtuvo Franco Colapinto en este primer GP, la cual fue responsabilidad del equipo. El argentino, además, hizo una maniobra brillante que fue aplaudida por toda la Fórmula 1.
Franco Colapinto y la sanción en la Fórmula 1
Esta sanción ocurrió antes de la largada y ocurrió por un error de novatos que tuvieron desde Alpine. un mecánico del equipo empujó su auto unos centímetros hacia atrás en la grilla. Esto le causó una penalización al argentino.
Los autos ya no podían ser manipulados por el equipo y por esa razón existió esta penalidad para Colapinto. De esta manera el pilarense fue relegado al último lugar y condicionó toda su carrera. Aun así terminó en el lugar 14.
En este sentido, Steve Nielsen se responsabilizó por esto: “Sí, hay una regla. No es una regla nueva, es una regla de larga data que establece que no se puede trabajar en el auto después de los 15 segundos antes del inicio de la vuelta de formación", indicó en diálogo con Motorsport.
“Nosotros infringimos esa regla por, no sé, un par de segundos, creo. Fue un error de procedimiento, pero, ya sabes, no señalamos a ningún individuo cuando nos va bien y es lo mismo cuando no nos va tan bien. Así que aprenderemos de esto, lo corregiremos y no volverá a ocurrir", lanzó como ultimátum a su propio equipo.
