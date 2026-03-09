El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y este lunes (09/03) se declaró el Paro Nacional de Mujeres en Argentina. Más allá de la conmemoración de estas dos fechas, las mujeres continúan ganando, cada vez, más terreno en todos los ámbitos de la sociedad y más del 70% son quienes emprenden en venta directa.
Más del 70% de quienes emprenden en venta directa ya son mujeres
En este contexto, el emprendimiento ha emergido como una de las vías más relevantes para impulsar su autonomía económica. Entre las alternativas disponibles, la venta directa se consolida como un modelo clave para el desarrollo de nuevas emprendedoras, permitiendo flexibilidad, independencia y oportunidades de crecimiento.
El fuerte avance de las mujeres en venta directa
De acuerdo con la World Federation of Direct Selling Associations (WFDSA), en 2024 el sector reunió a 104,3 millones de emprendedores independientes, de los cuales el 72,1% eran mujeres. Esto significa que más de 75 millones de mujeres en el mundo eligieron este modelo como una forma accesible y sostenible de generar ingresos.
“La venta directa combina accesibilidad, baja inversión inicial y una flexibilidad que permite a miles de mujeres integrar su vida familiar con la construcción de un negocio propio. Es una oportunidad real de autonomía económica”, señaló Marisol Ahumada, Vicepresidenta Regional de Ventas de Herbalife para Centro y Sudamérica.
Un ejemplo a seguir
Una de las empresas más influyentes del sector y presente en 95 mercados se posiciona como un referente en la promoción del emprendimiento femenino. Considerada la segunda mayor empresa de venta directa del mundo, según el ranking 2025 de Direct Selling News, la compañía cuenta con más de un 70% de su fuerza de ventas de Distribuidores Independientes compuesta por mujeres en Centro y Sudamérica.
Con más de 45 años desde su fundación, Herbalife ofrece un modelo de negocio que ha generado miles de historias de éxito, centrado en la nutrición y el bienestar, que permite a mujeres de distintos perfiles construir un emprendimiento propio con acompañamiento y entrenamiento continuo.
“Las emprendedoras encuentran una red sólida de mentoría, formación constante y herramientas que aceleran su aprendizaje. Eso les da la confianza y el conocimiento para crecer a su ritmo, tomando decisiones con libertad y claridad”, afirmó Ahumada.
Un camino hacia el desarrollo personal y profesional
Más allá de los ingresos, la venta directa abre espacio para el desarrollo de habilidades fundamentales: liderazgo, comunicación, gestión del tiempo, organización y toma de decisiones. Estas capacidades no solo fortalecen los emprendimientos, sino que también generan impacto positivo en la vida personal.
“Nuestro compromiso es crear un entorno donde las mujeres puedan emprender con autonomía, liderar su propio camino e inspirar a otras a creer en su potencial. Cada historia de éxito demuestra que cuando una mujer avanza, todas avanzamos”, concluyó Ahumada.
Acerca de Herbalife Ltd.
Herbalife (NYSE: HLF) es una compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar que ha estado cambiando la vida de las personas, con excelentes productos de nutrición y una oportunidad de negocio atractiva para sus Distribuidores Independientes desde 1980.
La Compañía ofrece productos de alta calidad con respaldo científico a consumidores en más de 90 mercados, a través de sus Distribuidores Independientes que son emprendedores que ofrecen acompañamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable, para vivir su mejor vida.
Los productos de la compañía se encuentran disponibles a través de la red de Distribuidores Independientes.
