Más del 70% de quienes emprenden en venta directa ya son mujeres

Con más de 45 años desde su fundación, Herbalife ofrece un modelo de negocio que ha generado miles de historias de éxito, centrado en la nutrición y el bienestar, que permite a mujeres de distintos perfiles construir un emprendimiento propio con acompañamiento y entrenamiento continuo.

MASDEL70PORCIENTODEQUIENESEMPRENDENENVENTADIRECTAYASONMUJERESFOTO3 Las mujeres ganan, cada vez, más terreno en todos los ámbitos de la sociedad y más del 70% son quienes emprenden en venta directa.

“Las emprendedoras encuentran una red sólida de mentoría, formación constante y herramientas que aceleran su aprendizaje. Eso les da la confianza y el conocimiento para crecer a su ritmo, tomando decisiones con libertad y claridad”, afirmó Ahumada.

Un camino hacia el desarrollo personal y profesional

Más allá de los ingresos, la venta directa abre espacio para el desarrollo de habilidades fundamentales: liderazgo, comunicación, gestión del tiempo, organización y toma de decisiones. Estas capacidades no solo fortalecen los emprendimientos, sino que también generan impacto positivo en la vida personal.

“Nuestro compromiso es crear un entorno donde las mujeres puedan emprender con autonomía, liderar su propio camino e inspirar a otras a creer en su potencial. Cada historia de éxito demuestra que cuando una mujer avanza, todas avanzamos”, concluyó Ahumada.

Acerca de Herbalife Ltd.

Herbalife (NYSE: HLF) es una compañía, comunidad y plataforma líder en salud y bienestar que ha estado cambiando la vida de las personas, con excelentes productos de nutrición y una oportunidad de negocio atractiva para sus Distribuidores Independientes desde 1980.

La Compañía ofrece productos de alta calidad con respaldo científico a consumidores en más de 90 mercados, a través de sus Distribuidores Independientes que son emprendedores que ofrecen acompañamiento personalizado y una comunidad de apoyo que inspira a los clientes a adoptar un estilo de vida más activo y saludable, para vivir su mejor vida.

Los productos de la compañía se encuentran disponibles a través de la red de Distribuidores Independientes.

