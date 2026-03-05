Verón, Ginóbili y Mónaco invirtieron una millonada en Miami para crear un polo deportivo internacional

“El proyecto es mucho más que infraestructura; se trata de generar oportunidades reales”, afirmó el líder del emprendimiento, Nick Sakiewicz. Asimismo, el empresario destacó que con la inversión privada crearán "un espacio donde los jóvenes puedan desarrollarse integralmente y donde la comunidad crezca junto con el proyecto".

Un proyecto con impacto urbano y social de Miami para el mundo

Además de la infraestructura deportiva, el complejo contará con áreas recreativas abiertas a la comunidad y espacios verdes de acceso público. Los impulsores destacan que el campus busca integrarse al desarrollo regional y convertirse en un punto de encuentro para iniciativas culturales, educativas y deportivas.

La obra también generará un impacto económico relevante en la zona, con la creación de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, así como la llegada de torneos, congresos y eventos de nivel internacional.

El proyecto incluye programas de formación y becas para jóvenes talentos de diferentes países, ofreciendo un entorno que combine entrenamiento de élite con educación académica, promoviendo el crecimiento integral de los atletas.

De manera paralela, el desarrollo pretende posicionar la región como sede de competencias y actividades de alcance global. La infraestructura permitirá organizar torneos, concentraciones de equipos profesionales y encuentros académicos vinculados al deporte. Con este modelo, los impulsores buscan consolidar un ecosistema que integre capacitación, tecnología aplicada al rendimiento y proyección internacional para atletas en formación.

---------------------

Más noticias en Urgente24:

Revolución en Boca Juniors por lo que comentan sobre Exequiel Zeballos

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."

A bayoneta calada contra el diputado cosplayer Luis Petri

Masacre laboral en supermercados y el efecto que perjudica a ChangoMás

Coudet aceleró y le saca una figura a San Lorenzo para sumarlo a River