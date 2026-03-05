Un grupo de exdeportistas argentinos encabezado por Juan Sebastián Verón, Emanuel Ginóbili y Juan Mónaco impulsa un ambicioso desarrollo deportivo en el sur de Miami. El proyecto Sports Performance Hub contempla la construcción de un campus de alto rendimiento con una inversión privada de 280.000.000 de dólares.
CON SELLO ARGENTINO
Verón, Ginóbili y Mónaco invirtieron una millonada en Miami para crear un polo deportivo internacional
El Sports Performance Hub contará con academias, estadio, hotel y colegio cosmopolita con el fin de transformar Miami en polo global del deporte.
El complejo se levantará sobre un predio de 38 hectáreas en los terrenos del antiguo Homestead Sports Complex. La iniciativa busca transformar la región en un polo global de alto rendimiento, innovación educativa y desarrollo comunitario. Del proyecto también participan figuras del deporte como Pepe Sánchez, Mariano Zabaleta, Martín Gramática y Riccardo Silva, accionista mayoritario del Miami FC.
El plan maestro incluye academias de élite en fútbol, tenis, básquet, béisbol y fútbol americano, además de un colegio internacional con residencia para casi 600 estudiantes. También se prevé un estadio para 10.000 personas, un hotel temático cinco estrellas y un centro de medicina deportiva avanzada.
“El proyecto es mucho más que infraestructura; se trata de generar oportunidades reales”, afirmó el líder del emprendimiento, Nick Sakiewicz. Asimismo, el empresario destacó que con la inversión privada crearán "un espacio donde los jóvenes puedan desarrollarse integralmente y donde la comunidad crezca junto con el proyecto".
Un proyecto con impacto urbano y social de Miami para el mundo
Además de la infraestructura deportiva, el complejo contará con áreas recreativas abiertas a la comunidad y espacios verdes de acceso público. Los impulsores destacan que el campus busca integrarse al desarrollo regional y convertirse en un punto de encuentro para iniciativas culturales, educativas y deportivas.
La obra también generará un impacto económico relevante en la zona, con la creación de empleos directos e indirectos durante la construcción y operación, así como la llegada de torneos, congresos y eventos de nivel internacional.
El proyecto incluye programas de formación y becas para jóvenes talentos de diferentes países, ofreciendo un entorno que combine entrenamiento de élite con educación académica, promoviendo el crecimiento integral de los atletas.
De manera paralela, el desarrollo pretende posicionar la región como sede de competencias y actividades de alcance global. La infraestructura permitirá organizar torneos, concentraciones de equipos profesionales y encuentros académicos vinculados al deporte. Con este modelo, los impulsores buscan consolidar un ecosistema que integre capacitación, tecnología aplicada al rendimiento y proyección internacional para atletas en formación.
