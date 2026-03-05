La derogación de la Ley de Alquileres y el aumento de la oferta de propiedades no mejoró la situación de los inquilinos que afrontan aumentos y renovaciones más frecuentemente. Según un informe de la Fundación Tejido Urbano, casi 40% de las familias que alquilan tomó algún préstamo para llegar a fin de mes.
LLEGAR A FIN DE MES
Más inquilinos endeudados con Milei: 40% pidió algún préstamo y en el AMBA son más del 60%
Los inquilinos hacen malabares financieros para llegar a fin de mes y cada vez más recurren a algún tipo de préstamo. En el AMBA la situación se agrava.
Alquileres: Inquilinos más endeudados
En enero pasado, Inquilinos Agrupados realizó una encuesta que detectó que el 25% de los hogares que alquila destina más del 60% de sus ingresos al pago de la renta y también se notó una importante cantidad de familias inquilinas con pluriempleo para poder llegar a fin de mes.
En línea con ese sondeo, la Fundación Tejido Urbano constató en una consulta a inquilinos que casi el 40% tomó algún préstamo para afrontar sus gastos. Además, los resultados de la consulta demostraron que la situación es más grave en el AMBA, donde los precios de los alquileres son más altos.
En la gestión Milei, la Fundación también encontró que hubo un importante cambio de tendencia. Desde 2024 los inquilinos pasaron de lo que denominó “economía de amortiguación” donde usaban ahorros o pedían ayuda a familiares a una “economía de financiamiento”, donde se opta por los préstamos para cubrir los gastos de vida.
Indudablemente este cambio de financiamiento hacia entidades prestatarias se debe a que se agotó la vía del ahorro y del préstamo familiar porque esas metodologías se estancaron según el informe y las familias apelaron a una opción que le representa más gastos por las cuotas.
Los costos por los préstamos se suman a los aumentos constantes de los alquileres y a la inflación general, generando un gran clima de incertidumbre entre los inquilinos que suelen tener ingresos económicos provenientes de empleos en negro, inestables, de baja calidad o simplemente con salarios insuficientes ante el costo de vida.
Peor en el AMBA
En 2025, el 63,2% de los hogares inquilinos del AMBA y el 69,7% de los de CABA recurren a algún mecanismo para sostener su economía, por encima de la media general.
“El porcentaje de hogares que recurre al crédito formal pasa del 10,6% en 2022 al 18,1% en 2025. Esto muestra una mayor dependencia del sistema financiero para sostener el consumo o afrontar pagos fijos”, señaló el informe de Tejido Urbano.
Por su parte, los préstamos familiares o informales se mantienen más estables: bajaron levemente entre 2022 y 2024, y volvieron a subir en 2025.
“En 2022, el 53,5% de los inquilinos no recurría ni a ahorros ni a préstamos. En 2025, ese número bajó a 47%. Es decir, cada vez más familias tienen dificultades para cubrir sus gastos”, concluyó el informe.
“Si bien la intensificación del desahorro y el endeudamiento parece haber alcanzado un punto máximo hacia 2024, mostrando posteriormente señales de estabilización en un contexto macroeconómico relativamente más ordenado, el creciente peso del crédito formal introduce nuevas tensiones asociadas a plazos y tasas de interés que impactan directamente en la sostenibilidad de las economías domésticas”, expresó el informe en sus consideraciones finales.
“En consecuencia, la problemática excede el plano financiero individual y se configura como un desafío estructural del hábitat, en la medida en que evidencia un progresivo desacople entre la dinámica de los ingresos laborales y la evolución de los costos de habitar. Este escenario compromete la sostenibilidad de las trayectorias residenciales, incrementa la vulnerabilidad frente a shocks económicos y reduce la capacidad de planificación a largo plazo de los hogares, consolidando situaciones de mayor incertidumbre en el acceso y permanencia en la vivienda”, finalizó el trabajo.
