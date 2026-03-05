Más inquilinos endeudados con Milei: 40% pidió algún préstamo y en el AMBA son más del 60%

Los costos por los préstamos se suman a los aumentos constantes de los alquileres y a la inflación general, generando un gran clima de incertidumbre entre los inquilinos que suelen tener ingresos económicos provenientes de empleos en negro, inestables, de baja calidad o simplemente con salarios insuficientes ante el costo de vida.

Peor en el AMBA

En 2025, el 63,2% de los hogares inquilinos del AMBA y el 69,7% de los de CABA recurren a algún mecanismo para sostener su economía, por encima de la media general.

image Los inquilinos de CABA y el AMBA y su situación según el gráfico de Tejido Urbano.

“El porcentaje de hogares que recurre al crédito formal pasa del 10,6% en 2022 al 18,1% en 2025. Esto muestra una mayor dependencia del sistema financiero para sostener el consumo o afrontar pagos fijos”, señaló el informe de Tejido Urbano.

Por su parte, los préstamos familiares o informales se mantienen más estables: bajaron levemente entre 2022 y 2024, y volvieron a subir en 2025.

“En 2022, el 53,5% de los inquilinos no recurría ni a ahorros ni a préstamos. En 2025, ese número bajó a 47%. Es decir, cada vez más familias tienen dificultades para cubrir sus gastos”, concluyó el informe.

“Si bien la intensificación del desahorro y el endeudamiento parece haber alcanzado un punto máximo hacia 2024, mostrando posteriormente señales de estabilización en un contexto macroeconómico relativamente más ordenado, el creciente peso del crédito formal introduce nuevas tensiones asociadas a plazos y tasas de interés que impactan directamente en la sostenibilidad de las economías domésticas”, expresó el informe en sus consideraciones finales.

“En consecuencia, la problemática excede el plano financiero individual y se configura como un desafío estructural del hábitat, en la medida en que evidencia un progresivo desacople entre la dinámica de los ingresos laborales y la evolución de los costos de habitar. Este escenario compromete la sostenibilidad de las trayectorias residenciales, incrementa la vulnerabilidad frente a shocks económicos y reduce la capacidad de planificación a largo plazo de los hogares, consolidando situaciones de mayor incertidumbre en el acceso y permanencia en la vivienda”, finalizó el trabajo.

