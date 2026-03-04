La UIA alertó que cayeron las ventas y la producción un 50% en las fábricas nacionales

image

El Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en apenas 36,5 puntos en enero de 2026 lo que representó un descenso de 7,5 puntos en comparación con el relevamiento de diciembre del año pasado.

Además, en relación con enero de 2025, la variación interanual fue negativa por 5,6 puntos.

El 53,3% de las empresas señaló que su nivel de producción disminuyó respecto al promedio del cuarto trimestre de 2025. En cuanto a ventas internas, el 54,7% de las firmas reportó bajas. Se trata de números comparables con las peores caídas históricas del sector.

En materia de exportaciones, el estudio refleja que el 30% de las empresas reportó descensos. Las cifras muestran que la actividad vinculada a la venta internacional no logra dinamizar la producción.

¿Cuáles son las 2 principales quejas de los empresarios?

1-La caída de la demanda interna se mantuvo como el principal problema del sector.

2-La preocupación por la competencia externa debido a la dificultad para competir con bienes importados por el atraso cambiario que soporta Argentina y la pesada carga tributaria que tienen las compañías.

La combinación de caída de la demanda interna y presión de la competencia externa muestra un panorama sumamente complejo. El estudio indicó además que el 45,6% de las empresas tuvo dificultades para cumplir con al menos uno de los pagos de salarios, proveedores, servicios públicos, impuestos o compromisos financieros.