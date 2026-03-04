La Unión Industrial Argentina (UIA) que preside Martín Rappallini dio a conocer un duro estudio de la realidad económica en momentos que se vive una gran tensión entre el sector empresario fabril y el Gobierno Nacional.
QUINCE MESES CONSECUTIVOS DE CONTRACCIÓN
La UIA alertó que cayeron las ventas y la producción un 50% en las fábricas nacionales
La última encuesta de la central empresaria fabril UIA le asignó la culpa al fuerte crecimiento de las importaciones y la debilidad del mercado interno.
El presidente Javier Milei en el Congreso Nacional tildó a Paolo Rocca, CEO del Grupo Techint, como “Don chatarrín” y a Javier Madanes Quintanilla, de Aluar y Fate como “Don Gomita Alumínica”.
¿Qué dicen los números de la UIA?
Existe un empeoramiento sostenido de la actividad: el 54,7% de las empresas consultadas reportó disminuciones en las ventas debido a la débil demanda interna.
Los datos de UIA muestran que el parate afectó tanto a las grandes empresas como a las PyMEs; el sector manufacturero vive una crisis generalizada.
El Monitor de Desempeño Industrial se ubicó en apenas 36,5 puntos en enero de 2026 lo que representó un descenso de 7,5 puntos en comparación con el relevamiento de diciembre del año pasado.
Además, en relación con enero de 2025, la variación interanual fue negativa por 5,6 puntos.
En materia de exportaciones, el estudio refleja que el 30% de las empresas reportó descensos. Las cifras muestran que la actividad vinculada a la venta internacional no logra dinamizar la producción.
¿Cuáles son las 2 principales quejas de los empresarios?
1-La caída de la demanda interna se mantuvo como el principal problema del sector.
2-La preocupación por la competencia externa debido a la dificultad para competir con bienes importados por el atraso cambiario que soporta Argentina y la pesada carga tributaria que tienen las compañías.