Javier Milei vs. Axel Kicillof: Arrecia la batalla por el modelo de país

Kicillof parece haber asumido, al menos por ahora, el papel de principal contrapunto institucional frente a Milei. En un escenario donde la oposición nacional todavía busca reorganizarse, el gobernador bonaerense intenta ocupar el lugar de referencia del campo opositor.

No es el único por cierto, pero la visibilidad que otorga la provincia de Buenos Aires es clave para ponerse al frente de esa construcción.

De esta manera, comienza a configurarse una polarización que excede el debate legislativo o económico y que empieza a adquirir una dimensión política más estructural: Milei frente a Kicillof.

Es un juego que, para el Presidente de la Nación quedó evidenciado en pelearse con Cristina Fernández Kirchner y no dedicarle un sólo segundo al gobernador.

En definitiva, ese punto es el más controversial para el mandatario bonaerense: cómo salir del encasillamiento que arrastra desde sus orígenes en la política.

2 modelos. 2 narrativas. 2s visiones del Estado.

La interna que atraviesa al peronismo

Sin embargo, esa construcción de liderazgo opositor convive con un dato que el propio sistema político observa con atención: la competencia interna en el peronismo bonaerense.

El gobernador busca consolidar su perfil nacional en un momento en que el peronismo atraviesa una etapa de redefinición de liderazgos.

La derrota electoral de 2023 dejó al espacio sin una conducción clara y abrió una disputa silenciosa —pero persistente— por la reorganización del poder dentro del movimiento.

En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires vuelve a ser el principal territorio de acumulación política.

Pero incluso allí las tensiones son visibles.

Las discusiones por el control del Partido Justicialista bonaerense, los reacomodamientos en la Legislatura provincial y las diferencias estratégicas entre distintos sectores del peronismo reflejan que el proceso de reorganización está lejos de estar cerrado.

Mientras Milei construye su identidad política a partir de la confrontación directa con lo que denomina “la Casta”.

Aunque cada día le cueste más compatibilizar los dichos con los hechos, el peronismo discute cómo reconstruir su propio liderazgo.

Y en ese proceso, Kicillof intenta posicionarse como la figura capaz de encarnar una nueva etapa del espacio. En las oficinas platenses no tienen dudas: “Axel será candidato con o sin el apoyo de los K, no hay vuelta atrás”.

Polarización como motor político

El resultado es un escenario cada vez más nítido: la política argentina parece encaminarse hacia una nueva lógica de polarización.

Milei necesita un antagonista claro para sostener su narrativa de transformación. Kicillof, por su parte, encuentra en la confrontación con el proyecto libertario una oportunidad para consolidar su liderazgo dentro del peronismo.

La dinámica no es nueva en la política argentina. Pero adquiere ahora una característica particular: se trata de una polarización que enfrenta no solo partidos -imperceptibles en su rol- , sino concepciones profundamente distintas sobre el rol del Estado, el mercado y el rumbo del país.

De un lado, el proyecto libertario que propone reducir al mínimo la intervención estatal y liberar las fuerzas del mercado. Del otro, un peronismo que intenta reconstruirse reivindicando el papel del Estado como herramienta de equilibrio social.

Pero, con el lastre de los últimos años en la Administración nacional, el PJ ha desembocado en una concepción peligrosa: Así como los encuestadores detectan si hay o no un mandato de cambio antes de toda elección, afirman que existe hoy en la sociedad otro mandato que expone las dudas de regresar a fórmulas del pasado.

Aquellas 'nuevas canciones' que proponía Kicillof son más necesarias que nunca. Pero ¿la sociedad estará dispuesta a escucharlas de la boca de los mismos protagonistas?

En el fondo, la discusión vuelve a ser la misma que atraviesa la historia política argentina desde hace décadas. Pero con nuevos protagonistas. Y con un país que vuelve a debatir qué modelo quiere construir. En el fondo, la discusión vuelve a ser la misma que atraviesa la historia política argentina desde hace décadas. Pero con nuevos protagonistas. Y con un país que vuelve a debatir qué modelo quiere construir.

El Presidente intenta fundar una nueva etapa política.

El gobernador intenta reconstruir una alternativa.

En el medio, una Argentina que nunca terminó de resolver el Estado que quiere,

ni qué lugar desea ocupar en el mundo,

ni cuál modelo de desarrollo está dispuesta a sostener.

Comienza la etapa más difícil: comprobar si la realidad permite que esas doctrinas se conviertan en proyectos duraderos.

El modelo que plantea Javier Milei deja afuera, básicamente, a los grandes conurbanos del país. El Gran Buenos Aires hasta ahora ha sido el garante de la permanencia de 'la Casta' bonaerense.

Rolo Figueroa

En ese contexto, nace la ilusión de la movilidad política ascendente.

Mientras Axel Kiclllof está obligado a salir para arriba, los intendentes quieren hacer lo mismo.

La búsqueda de protagonismo para construir la renovación dirigencia es otra de las peleas -ya no tan subterráneas- que se esbozan en el mapa bonaerense.

Ejemplos de esto se vieron el lunes 03/03 en los palcos de la Legislatura provincial.

Por un lado, el grupo de los jóvenes futboleros que integran

Gastón Granados (Ezeiza),

Nicolás Mantegazza (San Vicente),

Federico Achaval (Pilar) y

Federico Otermín (Lomas de Zamora).

Además de haberse mostrado en más de una oportunidad con el presidente de la AFA y el CEAMSE, Claudio Tapia, ellos suelen encontrarse a compartirse sus estrategias políticas antes o después de un partido de fútbol. El domingo 01/03 sucedió en el recientemente inaugurado estadio de Estrella del Sur, el equipo de San Vicente que juega en la liga de la AFA.

Pero no son lo únicos. El eje que va construyéndose con intendentes de diálogo con cada corriente del peronismo, tal como Leonardo Nardini, de Malvinas Argentinas; o Julio Alak, de La Plata, también busca terciar y convertirse en síntesis.

A todos les atraviesa la misma duda: un armado político no puede estar exento del contexto social en el que se desarrolla.

Milei propone un modelo en base a la extracción minera y energética. Entonces, ha comenzado un peregrinar, por ahora de bajo perfil, hacia las oficinas de Rolando Figueroa, el mandatario de Neuquén.

Son señales de una política que busca adaptarse a estos tiempos... si la realidad se lo permite.

