urgente24
GOLAZO24 ESPN > Juan Pablo Marrón > La 100

NUEVA ETAPA

Una figura de ESPN se va al programa líder del Grupo Clarín en la mañana FM

Juan Pablo Marrón, periodista y relator de ESPN, inaugura una nueva etapa en un importante ciclo de La 100.

04 de marzo de 2026 - 20:42
De la pantalla de ESPN al micrófono de La 100

De la pantalla de ESPN al micrófono de La 100

Pixabay

Juan Pablo Marrón es nuevo integrante de La 100. El periodista, de presente en ESPN pero de trayectoria en varios otros medios, llega a la emisora de radio para ampliar la mesa de la segunda mañana. A continuación, los detalles de la nueva incorporación.

De ESPN a La 100: el programa de Guido Kaczka suma un periodista deportivo

Juan Pablo Marrón dio a conocer en sus redes sociales que ahora no solo lo podrán ver la televisión, sino que también lo escucharán por la radio. El relator y periodista, que actualmente se desempeña como panelista de distintos programas de ESPN y además pone su voz para los partidos del Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que emite la señal, se sumó a FM La 100, una de las radios con mayor audiencia del país y propiedad del Grupo Clarín.

image

Marrón integrará el programa "No está todo dicho", ciclo que conduce Guido Kaczka y que va de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Kaczka no está solo, ya que lo acompañan figuras como Claudia Fontán, Guillermo Coppola, Marcela Tauro, Santiago Calzarotto, Alejandra Salas y Guillermo Poggi -este último, compañero de Marrón en ESPN-.

Seguir leyendo

El entusiasmo de Juan Pablo Marrón por su nueva etapa: "Un ofrecimiento tan inesperado como motivante"

En un mensaje que posteó en su cuenta personal de X, contó: "Un nuevo e imponente desafío se suma a mi vida. Llegar a la FM más escuchada de la Argentina es otra de las aventuras que presenta mi carrera profesional, para la cual invierto toda mi existencia".

Captura de pantalla (345)
Juan Pablo Marr&oacute;n, v&iacute;a X

Juan Pablo Marrón, vía X

Y cerró: "Gracias a las autoridades de la 100 por la confianza en mi trabajo y por un ofrecimiento tan inesperado como motivante".

+ de Golazo24

Embed

Te puede interesar

    Temas

    No te lo pierdas

    CONSPIRACIONES