Una figura de ESPN se va al programa líder del Grupo Clarín en la mañana FM

De ESPN a La 100: el programa de Guido Kaczka suma un periodista deportivo

Juan Pablo Marrón dio a conocer en sus redes sociales que ahora no solo lo podrán ver la televisión, sino que también lo escucharán por la radio. El relator y periodista, que actualmente se desempeña como panelista de distintos programas de ESPN y además pone su voz para los partidos del Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que emite la señal, se sumó a FM La 100, una de las radios con mayor audiencia del país y propiedad del Grupo Clarín.