Juan Pablo Marrón es nuevo integrante de La 100. El periodista, de presente en ESPN pero de trayectoria en varios otros medios, llega a la emisora de radio para ampliar la mesa de la segunda mañana. A continuación, los detalles de la nueva incorporación.
NUEVA ETAPA
Una figura de ESPN se va al programa líder del Grupo Clarín en la mañana FM
Juan Pablo Marrón, periodista y relator de ESPN, inaugura una nueva etapa en un importante ciclo de La 100.
De ESPN a La 100: el programa de Guido Kaczka suma un periodista deportivo
Juan Pablo Marrón dio a conocer en sus redes sociales que ahora no solo lo podrán ver la televisión, sino que también lo escucharán por la radio. El relator y periodista, que actualmente se desempeña como panelista de distintos programas de ESPN y además pone su voz para los partidos del Torneo Apertura, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana que emite la señal, se sumó a FM La 100, una de las radios con mayor audiencia del país y propiedad del Grupo Clarín.
Marrón integrará el programa "No está todo dicho", ciclo que conduce Guido Kaczka y que va de lunes a viernes de 10 a 14 hs. Kaczka no está solo, ya que lo acompañan figuras como Claudia Fontán, Guillermo Coppola, Marcela Tauro, Santiago Calzarotto, Alejandra Salas y Guillermo Poggi -este último, compañero de Marrón en ESPN-.
Quizás también te interese leer: Impacto en River por la decisión de Gallardo tras la llegada de Coudet
De esta manera, el periodista amplía su trayectoria que ya incluía otros medios como TyC Sports, Rock & Pop, La Red y DSports.
El entusiasmo de Juan Pablo Marrón por su nueva etapa: "Un ofrecimiento tan inesperado como motivante"
En un mensaje que posteó en su cuenta personal de X, contó: "Un nuevo e imponente desafío se suma a mi vida. Llegar a la FM más escuchada de la Argentina es otra de las aventuras que presenta mi carrera profesional, para la cual invierto toda mi existencia".
Y cerró: "Gracias a las autoridades de la 100 por la confianza en mi trabajo y por un ofrecimiento tan inesperado como motivante".