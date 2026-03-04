La guerra en Medio Oriente se intensificó notablemente el miércoles 4 de marzo en varios frentes, el conflicto no para de extenderse y ya afecta a Turquía, el Líbano e Irak: l as sirenas estuvieron ululando durante varias horas para evitar que los ciudadanos locales ganaran las calles durante las maniobras defensivas.
ALERTA EN ISRAEL, PÁNICO EN LAS BOLSAS
Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) activaron sus baterías anti aéreas ante un oleada de proyectiles de Irán que buscaron perforar su “cúpula de hierro”.
04 de marzo de 2026 - 22:25
A pesar del éxito de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares iraníes, no se ha podido garantizar la desaparición del régimen islámico que gobierna desde Teherán.
Irán plantea una guerra de desgaste
La utilización o no de misiles balísticos más sofisticados y drones avanzados persas serían parte de la negociación que podría producirse en las próximas jornadas.
La consultora Kpler informó que el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz se desplomó un 90% en apenas una semana.