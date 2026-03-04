Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv

Los Guardias de la Revolución Islámica reafirmaron tener “control total” del estrecho. El barril de Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares y los mercados bursátiles asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%. Los Guardias de la Revolución Islámica reafirmaron tener “control total” del estrecho. El barril de Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares y los mercados bursátiles asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2028889023368872026&partner=&hide_thread=false pic.twitter.com/sxbnc2Zuoh

Hasta ahora, los iraníes han estado enviando deliberadamente sus obsoletos misiles y drones baratos como señuelos desechables, plenamente conscientes de que eran prescindibles, sólo para desangrar las defensas aéreas estadounidenses e israelíes. Y esa… — Cesar Lopez (@Alcesarlosuyo) March 3, 2026

Los Guardias de la Revolución Islámica reafirmaron tener “control total” del estrecho. El barril de Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares y los mercados bursátiles asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%.