MUNDO Irán > Embajada en Tel Aviv > Israel

ALERTA EN ISRAEL, PÁNICO EN LAS BOLSAS

Irán lanzó un masivo ataque con drones y misiles sobre las ciudades de Jerusalem y Tel Aviv

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) activaron sus baterías anti aéreas ante un oleada de proyectiles de Irán que buscaron perforar su “cúpula de hierro”.

04 de marzo de 2026 - 22:25
La guerra en Medio Oriente se intensificó notablemente el miércoles 4 de marzo en varios frentes, el conflicto no para de extenderse y ya afecta a Turquía, el Líbano e Irak: l as sirenas estuvieron ululando durante varias horas para evitar que los ciudadanos locales ganaran las calles durante las maniobras defensivas.

A pesar del éxito de Estados Unidos e Israel contra objetivos militares iraníes, no se ha podido garantizar la desaparición del régimen islámico que gobierna desde Teherán.

Los iraníes han estado enviando, deliberadamente, sus obsoletos misiles y drones baratos como señuelos desechables. Buscan desangrar las defensas aéreas estadounidenses e israelíes para enviar luego los Fatah 1 y 2 que alcanzan velocidad match 13 (13 veces la velocidad del sonido). Es muy difícil interceptarlos.

Irán plantea una guerra de desgaste

La utilización o no de misiles balísticos más sofisticados y drones avanzados persas serían parte de la negociación que podría producirse en las próximas jornadas.

La consultora Kpler informó que el tráfico de petroleros en el estrecho de Ormuz se desplomó un 90% en apenas una semana.

Los Guardias de la Revolución Islámica reafirmaron tener “control total” del estrecho. El barril de Brent subía un 2,83% a 83,70 dólares y los mercados bursátiles asiáticos sufrieron pérdidas severas, con Seúl cayendo más de un 12%.

