Golazo de atrás de mitad de cancha: el misil de Rodrigo Contreras humilló a Ospina

El argentino Rodrigo Contreras clavó un verdadero golazo para Millonarios por Copa Sudamericana. Mirá el video.

04 de marzo de 2026 - 23:32
El gol de la fecha es del argentino Rodrigo Contreras para Millonarios

El argentino Rodrigo Contreras fue el autor de un verdadero golazo para Millonarios, en el partido que su equipo jugó ante Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El delantero vio adelantado al arco y, desde atrás de mitad de cancha, rompió la red.

Contreras hizo esta noche de miércoles el gol de la jornada -y, quizás también, de toda esta fase de la Sudamericana-, en el cotejo que Millonarios le ganó por 3-1 a Atlético Nacional; un encuentro que disputaban por definir cuál de los dos accedería a la fase de grupos del certamen continental.

Millonarios venci&oacute; a Atl&eacute;tico Nacional por 3-1

Millonarios venció a Atlético Nacional por 3-1

Al minuto 20' del primer tiempo, el oriundo de Tucumán capitalizó un mal control rival. Millonarios estaba replegado, cerca de su arco, defendiendo un ataque del Nacional.

Pero tenía por delante los dos centrales del Verdolaga y todo el campo contrario por recorrer. Solo. Así que lejos de comenzar el contragolpe, que no presentaba un panorama provisorio, el futbolista decidió avanzar apenas unos metros más y patear desde lejos.

Lo vio adelantado a Ospina. Demasiado. Lo demasiado como para que no resulte tentador probar desde lejos. La pelota tomó altura, Ospina no llegó a retroceder a tiempo y el disparo encontró el destino más esperado: la red.

VIDEO: Rodrigo Contreras marcó un golazo para Millonarios por Copa Sudamericana

