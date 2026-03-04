El argentino Rodrigo Contreras fue el autor de un verdadero golazo para Millonarios, en el partido que su equipo jugó ante Atlético Nacional por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026. El delantero vio adelantado al arco y, desde atrás de mitad de cancha, rompió la red.
VIDEO
Golazo de atrás de mitad de cancha: el misil de Rodrigo Contreras humilló a Ospina
El argentino Rodrigo Contreras clavó un verdadero golazo para Millonarios por Copa Sudamericana. Mirá el video.
Contreras hizo esta noche de miércoles el gol de la jornada -y, quizás también, de toda esta fase de la Sudamericana-, en el cotejo que Millonarios le ganó por 3-1 a Atlético Nacional; un encuentro que disputaban por definir cuál de los dos accedería a la fase de grupos del certamen continental.
Al minuto 20' del primer tiempo, el oriundo de Tucumán capitalizó un mal control rival. Millonarios estaba replegado, cerca de su arco, defendiendo un ataque del Nacional.
Pero la pelota se fue contra la raya y Contreras estuvo pillo. Presionó, forzó el error y se quedó con la posesión.
Pero tenía por delante los dos centrales del Verdolaga y todo el campo contrario por recorrer. Solo. Así que lejos de comenzar el contragolpe, que no presentaba un panorama provisorio, el futbolista decidió avanzar apenas unos metros más y patear desde lejos.
Lo vio adelantado a Ospina. Demasiado. Lo demasiado como para que no resulte tentador probar desde lejos. La pelota tomó altura, Ospina no llegó a retroceder a tiempo y el disparo encontró el destino más esperado: la red.