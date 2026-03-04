Rosario recupera el control: Encuentro nacional con mirada federal

image La ciudad de Rosario fue sede de la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial, con la participación de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Foto: Gobierno de Santa Fe

Rosario recupera el control

Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Francisco Díaz Vega, felicitó y agradeció "lo que han hecho en Santa Fe en términos de seguridad, especialmente en Rosario". En ese sentido, contó: "Como argentinos veíamos lo que pasaba aquí y nos preocupaba mucho, porque es una ciudad a la que queremos".

A su vez, el funcionario nacional destacó el proceso de recuperación de la Cuna de la Bandera. "Encontrar una costanera tan activa, una ciudad abierta y receptiva, y volver a ver esta situación normalizada es fruto de mucho compromiso y de mucho trabajo", sostuvo.

"Es un privilegio venir a esta ciudad y poder trabajar todos juntos por la seguridad vial", cerró.

El encuentro

De manera continuada, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), detalló que "El espíritu de este espacio es promover la armonización de programas y acciones entre todas las jurisdicciones".

"Es un hecho trascendente que la Provincia de Santa Fe sea sede de esta edición del Consejo Federal de Seguridad Vial, donde junto con las otras provincias de la Región Centro buscamos visibilizar nuestras problemáticas locales con una fuerte impronta regional".

La Provincia viene desarrollando de manera sostenida estrategias para reducir la siniestralidad vial. Según datos del Observatorio Vial, en 2024 registró una reducción del 16,4 % en la cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito.

image Según comentó el subsecretario de Seguridad Vial de Corrientes y presidente electo del Consejo Federal de Seguridad Vial, Juan Manuel Saloj, a nivel nacional se incrementó la cantidad de muertos en siniestros viales.

La realización del Consejo Federal en Santa Fe refuerza el compromiso federal con la seguridad vial y la descentralización de decisiones, promoviendo la corresponsabilidad entre provincias, municipios y sociedad civil. Además, se consolida como un ámbito clave para acordar metas medibles, fortalecer programas de capacitación y avanzar en proyectos de infraestructura interprovincial que promuevan una conectividad más segura.

