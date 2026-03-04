Rosario recupera el control: Encuentro nacional con mirada federal

ROSARIO. Con la presencia del gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, la ciudad fue sede de la asamblea del Consejo Federal de Seguridad Vial (CFSV), que reunió a representantes de todas las provincias y de CABA para analizar y acordar políticas públicas en materia de tránsito desde una perspectiva federal, priorizando las problemáticas regionales.
La actividad tuvo lugar en la sede de Gobierno Provincial donde el mandatario santafesino remarcó la relevancia del encuentro y la necesidad de avanzar en políticas coordinadas entre las diferentes jurisdicciones.
"A veces uno siente que no alcanzan los esfuerzos que pueda llevar adelante una Provincia o un municipio de manera individual. Lo importante es ponernos de acuerdo en normas y estrategias para actuar de manera conjunta y que eso tenga impacto en la política pública", expresó.
Sobre esa línea, el radical subrayó la necesidad de diseñar políticas públicas integrales en todo el territorio nacional. "El desafío es que podamos diseñar, planificar y llevar adelante una política pública estructurada en toda la República Argentina, donde las provincias colaboremos con la estrategia que impulsa la Nación para lograr una reducción cada vez mayor de las muertes por siniestros viales", indicó.
Como cierre, insistió en la importancia del trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado. "El trabajo coordinado debe llegar a cada punto del país, con los recursos de cada provincia y de cada municipio. Necesitamos normas que unifiquen la política de seguridad vial y permitan tener un impacto positivo en la reducción de los siniestros", aseguró.
Por su parte, el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), Francisco Díaz Vega, felicitó y agradeció "lo que han hecho en Santa Fe en términos de seguridad, especialmente en Rosario". En ese sentido, contó: "Como argentinos veíamos lo que pasaba aquí y nos preocupaba mucho, porque es una ciudad a la que queremos".
A su vez, el funcionario nacional destacó el proceso de recuperación de la Cuna de la Bandera. "Encontrar una costanera tan activa, una ciudad abierta y receptiva, y volver a ver esta situación normalizada es fruto de mucho compromiso y de mucho trabajo", sostuvo.
"Es un privilegio venir a esta ciudad y poder trabajar todos juntos por la seguridad vial", cerró.
De manera continuada, Carlos Torres, secretario de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), detalló que "El espíritu de este espacio es promover la armonización de programas y acciones entre todas las jurisdicciones".
La Provincia viene desarrollando de manera sostenida estrategias para reducir la siniestralidad vial. Según datos del Observatorio Vial, en 2024 registró una reducción del 16,4 % en la cantidad de personas fallecidas en siniestros de tránsito.
La realización del Consejo Federal en Santa Fe refuerza el compromiso federal con la seguridad vial y la descentralización de decisiones, promoviendo la corresponsabilidad entre provincias, municipios y sociedad civil. Además, se consolida como un ámbito clave para acordar metas medibles, fortalecer programas de capacitación y avanzar en proyectos de infraestructura interprovincial que promuevan una conectividad más segura.
