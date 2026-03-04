Finalissima: El estadio de Londres (no es Wembley) donde se jugaría

En estos días se habló de los distintos escenarios para albergar la Finalissima y finalmente el que pica en punta hoy es una sorpresa, ya que primero se habló de que sería en Miami o Madrid, pero ahora parece que FIFA ve con buenos ojos realizarla en Londres, donde ya se jugó la Finalissima en 2022, pero no sería en Wembley como en aquella ocasión.
Finalmente la guerra entre Estados Unidos e Irán se llevó puesta la Finalissima y no se jugará en Qatar el encuentro estre Argentina y España, algo que nadie imaginó ya que el país asiático puso mucho dinero para albergarla, y todo suponía que se haría después del Mundial 2026 en ese escenario. Pero como la guerra es algo que no tiene tiempo definido, también se corría el riesgo de no poder hacerla en corto plazo, por eso se decidió jugarla en la misma fecha pero en otro estadio.
Los rumores iniciales sobre el nuevo escenario de la Finalissima fueron Miami, propuesto por Argentina, y Madrid, obviamente por España. Pero la FIFA baraja un terreno realmente neutral, Londres, donde se jugó la final del 2022, pero no en Wembley ya que tiene el calendario completo.
La primera reacción de los medios futboleros de Argentina fue repetir como loros y no analizar. Uno de los más grandes hizo este análisis "Londres = Wembley" como si en la capital de Inglaterra no hubiera otros estadios. El resto de los medios republicó sin cuestionar y sin investigar. Era muy sencillo muchachos, revisen el calendario del Estadio Wembley, tres eventos importantes entre el 22 y el 31 de marzo, imposible jugarlo ahí.
El mítico estadio no solo tiene ocupado ese día (el 27/3 jugarán un amistoso Inglaterra y Uruguay) sino que en fechas cercanas tampoco estará disponible y eso dificulta la realización en ese estadio. El 22 de marzo juegan la final de la Copa de la Liga Arsenal y Manchester City, el 27 Inglaterra-Uruguay y el 31 (todo del mes de marzo) Inglaterra- Japón. Wembley descartado.
Otros dos estadios posibles dentro de la ciudad de Londres son los de Tottenham y Arsenal, pero ambos tienen el calendario completo entre partidos de fútbol femenino y rugby. Por otro lado el estadio de Chelsea es considerado muy pequeño para un duelo de esta envergadura, ya que solo posee capacidad para 40 mil espectadores.
Con todos estos estadios de Londres descartados el que aparece como el “tapado” es el de West Ham, el Estadio Olímpico de Londres, donde hace de local desde 2017, además este escenario ya tiene experiencia en grandes eventos ya que fue la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Inicialmente tenía una capacidad de 80 mil espectadores, pero luego de los JJOO fue reducido a 62500 plazas.
Si bien no está confirmado y hay varios intereses de por medio, ya que habrá que ver que piensa AFA y la RFEF, parece que finalmente el Estadio Olímpico de Londres será la sede de la Finalissima entre España y Argentina, misma ciudad que en 2022 pero distinto escenario.
