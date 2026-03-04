Finalissima: El estadio de Londres (no es Wembley) donde se jugaría

Otros dos estadios posibles dentro de la ciudad de Londres son los de Tottenham y Arsenal, pero ambos tienen el calendario completo entre partidos de fútbol femenino y rugby. Por otro lado el estadio de Chelsea es considerado muy pequeño para un duelo de esta envergadura, ya que solo posee capacidad para 40 mil espectadores.

Con todos estos estadios de Londres descartados el que aparece como el “tapado” es el de West Ham, el Estadio Olímpico de Londres, donde hace de local desde 2017, además este escenario ya tiene experiencia en grandes eventos ya que fue la sede de los Juegos Olímpicos de 2012. Inicialmente tenía una capacidad de 80 mil espectadores, pero luego de los JJOO fue reducido a 62500 plazas.

Si bien no está confirmado y hay varios intereses de por medio, ya que habrá que ver que piensa AFA y la RFEF, parece que finalmente el Estadio Olímpico de Londres será la sede de la Finalissima entre España y Argentina, misma ciudad que en 2022 pero distinto escenario.

+ más de Golazo24

Stéfano Di Carlo frenó a Coudet y generó un terremoto en River

Mundial 2026: la FIFA presentó un inentendible póster oficial y generó rechazo

Gastón Edul reveló la gran sorpresa que piensa Lionel Scaloni para la Selección Argentina