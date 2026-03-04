Revuelo en Boca por la decisión de Argentinos Juniors tras el interés por Alan Lescano

Alan Lescano hace tiempo que se viene destacando en Argentinos Juniors y es por eso que apareció en el radar tanto de River como de Boca. En este caso el que tiene decidido acelerar es Juan Román Riquelme ya que es evidente que el nivel futbolístico del equipo de Claudio Úbeda va bajando cada vez más y es notorio que hace falta un volante creativo en la mitad de la cancha.