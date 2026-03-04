Revuelo en Boca por la decisión de Argentinos Juniors tras el interés por Alan Lescano

Boca volvió a generar revuelo en un mercado de pases eterno ya que en las últimas horas se supo que Juan Román Riquelme apuntó de lleno a Alan Lescano, 10 de Argentinos Juniors, para que se convierta en el último refuerzo del Xeneize. Ahora el que habló fue Cristian Malaspina, presidente del Bicho.
Alan Lescano hace tiempo que se viene destacando en Argentinos Juniors y es por eso que apareció en el radar tanto de River como de Boca. En este caso el que tiene decidido acelerar es Juan Román Riquelme ya que es evidente que el nivel futbolístico del equipo de Claudio Úbeda va bajando cada vez más y es notorio que hace falta un volante creativo en la mitad de la cancha.
Luego de que se confirmara la salida de Lucas Blondel a Huracán, Boca obtuvo un cupo extra para sumar un refuerzo y cuando los rumores indicaban que Riquelme iba a ir a la carga por Sebastián Villa se supo que el gran apuntado es Alan Lescano, por quien ya comenzó a haber algunas averiguaciones para ver si el traspaso es posible en este momento.
Mientras Boca comenzó charlas con el agente de Alan Lescano el que rápidamente salió al cruce fue Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, quien dejó en claro que no recibió ningún tipo de llamado desde Brandsen 805 y además resaltó que en este momento no le parece conveniente vender al zurdo ya que no tiene la totalidad de la ficha.
Argentinos no negocia con Boca
“No hay nada. Con la situación contractual que tenemos con Gimnasia, a Argentinos no le conviene vender a Lescano. Es un jugador que nos costará un montón reemplazarlo. Hasta que no cambie la situación contractual, la posición del club es esta”, afirmó el dirigente dialogando con DSports Radio. Cabe señalar que la mitad del pase le corresponde a Gimnasia y Esgrima La Plata.
Por otra parte, Leonardo Gabes aseguró en ESPN que “Argentinos Juniors rechazó ofertas de entre 8 y 10 millones de dólares por Alan Lescano”, por lo que está claro que en caso de que Boca realmente lo quiera deberá poner sobre la mesa una fortuna y además deberá acelerar ya que el tiempo para incorporar se terminará el próximo 10 de marzo.
