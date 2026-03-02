Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles

El problema surge aquí para FIFA. Primero porque la presión que ejerce Qatar para que no le saquen la sede es muy fuerte, sobre todo por el dinero que puso el estado para realizar este evento, así que es difícil que se lo saquen. Acá la cuestión es que FIFA está atada por dinero.

El otro gran problema es organizativo, con pocos días para armar toda la logística, encargarse nuevamente de la venta de entradas, cambiarles el itinerario a los dos seleccionados, y demás cosas que son más pequeñas, hacen que no sea muy posible un cambio de escenario.

A esto se le suma que seguramente lo entrenadores que antes no querían jugarla, se plantarán con la misma idea pero más justificativos para que no se dispute, al menos, antes del Mundial 2026.

finalissima El campeón de América y el campeón de Europa disputarán la Finalissima.

Finalissima: En Qatar, pero luego del Mundial 2026

Esta es la posibilidad que convence a prácticamente todo el mundo. Primero a FIFA, porque no tendría que lidiar con los problemas de la organización, logística, presión de Qatar para que se juegue allí, y además dejaría conformes a ambos entrenadores, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, ambos querían jugar luego de la Copa del Mundo.

Esta chance no es mala para nadie, se podría jugar en la primera fecha FIFA después del Mundial aprovechando la estela futbolística que deja una Copa del Mundo y así cerrar el año con un evento de lujo para todos. Esta es la opción que pica en punta.

Finalissima: Cancelada y sin fecha

La última opción es que finalmente la Finalissima se cancele y se reprograme para más adelante, o sea, que quede sin fecha y escenario confirmado. Esto acerca más a que el evento no se termine desarrollando como pasó con otras ediciones, donde se quiso reflotar este torneo, pero finalmente no hubo acuerdos.

Por eso, si FIFA no actúa rápido, si no entiende que debe tomar una decisión y no esperar que siempre la tomen otros para quedar bien con Dios y con el diablo, la Finalissima quedará desierta, y sin chances de ver a Messi en uno de sus últimos bailes. Veremos que decide Gianni (Infantino) y su gente.

