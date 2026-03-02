El conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán trajo sus daños colaterales en el fútbol, y una que los sufrió fue la Finalissima. El partido entre Argentina y España se iba a disputar en Qatar el 27 de marzo, pero como Irán atacó suelo qatarí la federación de fútbol de ese país decidió suspender todos los espectáculos futbolísticos, incluida la Finalissima, por la falta de seguridad, eso es hasta nuevo aviso.
¿SE JUEGA?
Finalissima aplazada: Cuáles son los distintos escenarios posibles
Ante la suspensión de todos los partidos en Qatar por el conflicto bélico con Irán, la Finalissima se vio afectada. ¿Qué pasa con Argentina-España?
¿Qué puede pasar con La Finalissima?
Los rumores son muchos, los escenarios para disputar o no el partido entre Argentina y España por la Finalissima son pocos. Cabe la posibilidad que se juegue luego del Mundial 2026, que sea antes en otra sede, o directamente se postergue sin fecha hasta después del Mundial.
Finalissima: Antes del Mundial 2026 en Miami o Madrid
Si hay algo seguro es que si la Finalissima se juega antes del Mundial no se hará en Qatar por el conflicto bélico y la cercanía de la fecha, entonces se podría disputar en otra sede, las que suenan son dos, Miami y Madrid. Pero esta decisión sería un dolor de cabeza para FIFA, el cual comentaremos más adelante.
Apenas se supo que la Finalissima no se jugará en Qatar el 27 de marzo se empezó a especular con un cambio de sede, y los protagonistas, Argentina y España no durmieron y ya instalaron en los medios las sedes que propondrán a FIFA si se los consulta.
Argentina quiere que se haga en Miami, primero por la cantidad de argentinos en la ciudad estadounidense y segundo porque es la casa de Messi, sería como si la Scaloneta jugara de local. Pero España tiene otros planes, quiere que se juegue en Madrid. Hasta tiraron el posible estadio, Santiago Bernabéu o Metropolitano. Ahora empieza el tire y afloje.
El problema surge aquí para FIFA. Primero porque la presión que ejerce Qatar para que no le saquen la sede es muy fuerte, sobre todo por el dinero que puso el estado para realizar este evento, así que es difícil que se lo saquen. Acá la cuestión es que FIFA está atada por dinero.
El otro gran problema es organizativo, con pocos días para armar toda la logística, encargarse nuevamente de la venta de entradas, cambiarles el itinerario a los dos seleccionados, y demás cosas que son más pequeñas, hacen que no sea muy posible un cambio de escenario.
A esto se le suma que seguramente lo entrenadores que antes no querían jugarla, se plantarán con la misma idea pero más justificativos para que no se dispute, al menos, antes del Mundial 2026.
Finalissima: En Qatar, pero luego del Mundial 2026
Esta es la posibilidad que convence a prácticamente todo el mundo. Primero a FIFA, porque no tendría que lidiar con los problemas de la organización, logística, presión de Qatar para que se juegue allí, y además dejaría conformes a ambos entrenadores, Lionel Scaloni y Luis de la Fuente, ambos querían jugar luego de la Copa del Mundo.
Esta chance no es mala para nadie, se podría jugar en la primera fecha FIFA después del Mundial aprovechando la estela futbolística que deja una Copa del Mundo y así cerrar el año con un evento de lujo para todos. Esta es la opción que pica en punta.
Finalissima: Cancelada y sin fecha
La última opción es que finalmente la Finalissima se cancele y se reprograme para más adelante, o sea, que quede sin fecha y escenario confirmado. Esto acerca más a que el evento no se termine desarrollando como pasó con otras ediciones, donde se quiso reflotar este torneo, pero finalmente no hubo acuerdos.
Por eso, si FIFA no actúa rápido, si no entiende que debe tomar una decisión y no esperar que siempre la tomen otros para quedar bien con Dios y con el diablo, la Finalissima quedará desierta, y sin chances de ver a Messi en uno de sus últimos bailes. Veremos que decide Gianni (Infantino) y su gente.
