Cruce político en el Congreso: Myriam Bregman contestó a Milei y habló de un operativo armado

“Es una persona que necesita autoafirmarse todo el tiempo”.

La diputada también sostuvo que el discurso no tuvo espontaneidad:

“Lo único que no hace es sorprendernos, cada cosa que hace está guionada y fue todo muy poco espontáneo. Los chistes y los agravios los tenía escritos, los tuvo que leer”.

En esa línea agregó que durante la exposición hubo una puesta en escena organizada:

“Todo lo que dijo estaba guionado, habían armado un corifeo que le iba aplaudiendo en determinados momentos”.

Incluso comparó la situación con un festejo preparado:

“Ayer se armó un cumpleaños, porque parecía ese chico que le ponen toda la plata para hacer la fiesta, pero no había nada genuino, ni un aplauso”.

Un cruce que viene desde la campaña

Bregman también recordó que el intercambio tiene antecedentes en la campaña presidencial de 2023, cuando ella había definido a Milei como “gatito mimoso del poder”. Desde esa perspectiva interpretó el nuevo apodo como una respuesta tardía.

En redes sociales escribió:

“Estuvo dos años y medio pensando como responderme y solo se le ocurrió esta pavada…”.

image

Denuncias por el operativo de seguridad en el Congreso

Además de la polémica verbal, la legisladora planteó cuestionamientos por el operativo desplegado dentro del Congreso durante la noche del discurso presidencial.

“Todo el subsuelo con gente con armas largas. Fui al baño y me encontré con tipos encapuchados, con pasamontaña en la cabeza, abajo del recinto”.

Y agregó:

“Nunca había visto una cosa así, me parece delirante y no tengo por qué convivir con gente armada de esa manera porque Milei tiene no sé qué delirio en su cerebro”.

La tensión política tras la Asamblea

El episodio volvió a mostrar el clima de confrontación entre el oficialismo y sectores de la oposición. Mientras el Gobierno defendió el contenido del discurso presidencial y su tono, desde la izquierda cuestionaron tanto el mensaje como la seguridad desplegada en el Congreso.

El intercambio dejó una nueva escena de alto voltaje político que rápidamente trascendió el recinto y se trasladó a redes sociales y medios, en un contexto donde la disputa discursiva se volvió parte central del escenario político argentino.

