BBVA Argentina protagonizó este lunes (02/03) un verdadero hecho “revolucionario” luego de transformarse en el primer banco en realizar la primera transferencia con adelanto de Tarjeta de Crédito.
INNOVACIÓN
Revolución del BBVA: Ya permite transferencias con adelanto de tarjeta de crédito
BBVA Argentina se transformó en el primer banco en realizar la primera transferencia con adelanto de Tarjeta de Crédito.
Esta funcionalidad, ya disponible en la App BBVA, ofrece una alternativa de financiamiento inmediato para quienes necesitan enviar dinero sin utilizar los fondos de su caja de ahorro.
La Revolución del BBVA
Con esta implementación, BBVA continúa fortaleciendo su ecosistema de medios de pago, incorporando nuevas alternativas que facilitan la gestión de las finanzas cotidianas y amplían las opciones de financiamiento disponibles para los usuarios.
“En BBVA buscamos brindar soluciones a necesidades cotidianas, en forma conveniente. Esta nueva funcionalidad responde a un contexto donde la cantidad de pagos a través de transferencias son cada vez mayores, y al mismo tiempo, los clientes buscan opciones más flexibles para financiarse. Por lo tanto, integramos el uso del límite de la tarjeta de crédito en las transferencias a alias/CBU/CVU, ampliando las opciones de financiación dentro de un entorno digital, simple y seguro”, destacó Mariano Mancurti, Gerente de Medios de Pago & Loyalty de BBVA en Argentina.
Esta funcionalidad se adapta al límite disponible en la tarjeta de cada cliente y ofrece un esquema de costos variable: cuanto más cerca de la fecha de vencimiento se realice la transferencia, menor será el interés abonado, ya que el cálculo es proporcional a los días que faltan para el vencimiento del resumen.
Nuevo “Aviso de viaje” desde la app
En línea con el objetivo de brindar cada vez más autonomía para los usuarios, BBVA incorpora también a su aplicación móvil la funcionalidad “Aviso de viaje”. Ahora los clientes podrán habilitar sus tarjetas de crédito para realizar compras en el exterior de manera más rápida y segura.
La nueva interfaz permite seleccionar los países de destino, establecer las fechas exactas del viaje y elegir qué tarjetas habilitar, incluyendo las de sus adicionales. Además, el aviso cuenta con la flexibilidad de poder ser editado o eliminado en cualquier momento.
Más herramientas de autogestión y seguridad
Esta nueva herramienta se suma a las recientes funcionalidades de autogestión incorporadas por BBVA para viabilizar opciones de crédito competitivas, como las opciones de Financiar Consumos y Saldos; y soluciones de control inmediato, como el ‘Aviso de viaje’ y la ‘Autorización de compras’, pensadas para que el cliente gestione su seguridad de manera proactiva desde la App BBVA y evite rechazos innecesarios.
La autogestión de límites de las tarjetas de crédito desde Banca Online, que permite a los clientes adecuar sus topes de compra de manera ágil y transparente.
Todas estas innovaciones se enmarcan en el programa estratégico Radical Customer Perspective (RCP), con el que BBVA busca eliminar fricciones burocráticas y ofrecer soluciones que se anticipen a las necesidades reales de sus clientes en cada momento de su vida financiera.
Acerca de BBVA Argentina
BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 235 sucursales, 864 cajeros automáticos, 880 terminales de autoservicio y 18 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones. Para mayor información: www.bbva.com.ar.
Acerca de BBVA
BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía.
Su propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.
