Revolución del BBVA: Ya permite transferencias con adelanto de tarjeta de crédito

Nuevo “Aviso de viaje” desde la app

En línea con el objetivo de brindar cada vez más autonomía para los usuarios, BBVA incorpora también a su aplicación móvil la funcionalidad “Aviso de viaje”. Ahora los clientes podrán habilitar sus tarjetas de crédito para realizar compras en el exterior de manera más rápida y segura.

REVOLUCIONDELBBVAYAPERMITETRANSFERENCIASCONADELANTODETARJETADECREDITOFOTO3 BBVA Argentina se transformó en el primer banco en realizar la primera transferencia con adelanto de Tarjeta de Crédito.

La nueva interfaz permite seleccionar los países de destino, establecer las fechas exactas del viaje y elegir qué tarjetas habilitar, incluyendo las de sus adicionales. Además, el aviso cuenta con la flexibilidad de poder ser editado o eliminado en cualquier momento.

Más herramientas de autogestión y seguridad

Esta nueva herramienta se suma a las recientes funcionalidades de autogestión incorporadas por BBVA para viabilizar opciones de crédito competitivas, como las opciones de Financiar Consumos y Saldos; y soluciones de control inmediato, como el ‘Aviso de viaje’ y la ‘Autorización de compras’, pensadas para que el cliente gestione su seguridad de manera proactiva desde la App BBVA y evite rechazos innecesarios.

REVOLUCIONDELBBVAYAPERMITETRANSFERENCIASCONADELANTODETARJETADECREDITOFOTO4 BBVA Argentina se transformó en el primer banco en realizar la primera transferencia con adelanto de Tarjeta de Crédito.

La autogestión de límites de las tarjetas de crédito desde Banca Online, que permite a los clientes adecuar sus topes de compra de manera ágil y transparente.

Todas estas innovaciones se enmarcan en el programa estratégico Radical Customer Perspective (RCP), con el que BBVA busca eliminar fricciones burocráticas y ofrecer soluciones que se anticipen a las necesidades reales de sus clientes en cada momento de su vida financiera.

Acerca de BBVA Argentina

BBVA en Argentina es una de las principales entidades financieras privadas del país. A través de los valores: “El cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo” trabaja comprometido con el país y el desarrollo sostenible. Cuenta con una amplia red de sucursales en todo el territorio nacional, compuesta de 235 sucursales, 864 cajeros automáticos, 880 terminales de autoservicio y 18 Centros de Negocios Empresas (CNE). BBVA en Argentina tiene un equipo de más de 6000 colaboradores y mantiene relaciones comerciales con clientes minoristas, pymes y grandes corporaciones. Para mayor información: www.bbva.com.ar.

Acerca de BBVA

BBVA es un grupo financiero global fundado en 1857 con una visión centrada en el cliente. Tiene una posición de liderazgo en el mercado español, es la mayor institución financiera de México y cuenta con franquicias líder en América del Sur y la región del Sunbelt en Estados Unidos. Además, es el primer accionista de BBVA Garanti, en Turquía.

Su propósito es poner al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Este propósito está centrado en las necesidades reales de los clientes: proporcionar las mejores soluciones y ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras, a través de una experiencia fácil y conveniente. La entidad se asienta en unos sólidos valores: el cliente es lo primero, pensamos en grande y somos un solo equipo. Su modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible.

Más notas de Urgente24

Blis Buenos Aires: Etapa final para la innovadora propuesta del edificio Marina

ABB Argentina superó las 28.000 horas de ingeniería exportadas al mundo

Drones militares: obsesión de Alemania pero Peter Thiel es su demonio

Novedad: Stripe se interesó por PayPal

En Pauny niegan crisis terminal de empleo pero admiten pozo de la industria

Warner desafía a Netflix a mejorar en 96 horas los US$ 31 que ofrece Paramount