Shock externo: Medio Oriente sacude al mundo, Milei y Caputo se agarran del orden argentino

El romance entre la inteligencia artificial "buena" y el complejo militar de Estados Unidos acaba de tener su casamiento oficial, y el banquete lo pagamos nosotros con nuestros datos. El 27/02/26, Sam Altman, el CEO de OpenAI que siempre se vende como el mesías de la tecnología ética, soltó una granada en X (ex Twitter). ChatGPT ahora es oficialmente parte del arsenal del Departamento de Guerra de EE. UU.

Lo que empezó como una herramienta que cumplía funciones como redactar mails o ayudarte a estudiar, se convirtió, de la noche a la mañana, en un engranaje de la maquinaria bélica. Más allá de esto, la respuesta no se hizo esperar y una ola de cancelaciones masivas está prendiendo fuego los foros de Reddit y las redes sociales.

