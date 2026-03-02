urgente24
Shock externo: Medio Oriente sacude al mundo, Milei y Caputo se agarran del orden argentino

Javier Milei en el Muro de los Lamentos. El mundo se sacude por Medio Oriente.&nbsp;

La guerra desatada en Medio Oriente convulsiona al mundo. El petróleo quedó en el medio. Irán apunta a terceros países. Luis Caputo estima suficiente el orden argentino.

2 de marzo de 2026 - 13:23

EN VIVO

LUNES 2 DE MARZO DE 2026. Avanza el enfrentamiento bélico en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Tras los bombardeos iniciales sobre Teherán y otros objetivos iraníes, el país persa descentralizó la represalia apuntando directamente contra los vecinos productores de petróleo, ensayando golpes estratégicos.

Con la mirada puesta en el Estrecho de Ormuz y su presunto bloqueo, el mercado elevó las expectativas sobre el crudo y su circulación global. Tras picos de cotización y bombardeos directos contra las principales refinerías árabes, la corrección a la baja se ejecutó de manera tensa.

Bajo ese contexto, el Gobierno argentino estimó solidez suficiente desde lo económico para atravezar la tormenta. Así lo anticipó Luis Caputo, el ministro de Economía que ponderó el orden macroeconómico como ancla principal para sobrellevar eventos de este calibre.

Mientras tanto, siguen las repercuciones referidas al discurso presidencial de Javier Milei. Con fuerte foco en la pelea política, el oficialismo lamentó el "ruido" que tapó el contenido discursivo y ofreció una imagen del mandatario que parecía haberse superado.

Im&aacute;gen de Teher&aacute;n el s&aacute;bado 28/02/2026: Ataque de USA e Israel.

Todo eso y más en el vivo de Urgente24:

El Pentágono y ChatGPT, una relación que no agrada a los usuarios

El romance entre la inteligencia artificial "buena" y el complejo militar de Estados Unidos acaba de tener su casamiento oficial, y el banquete lo pagamos nosotros con nuestros datos. El 27/02/26, Sam Altman, el CEO de OpenAI que siempre se vende como el mesías de la tecnología ética, soltó una granada en X (ex Twitter). ChatGPT ahora es oficialmente parte del arsenal del Departamento de Guerra de EE. UU.

Lo que empezó como una herramienta que cumplía funciones como redactar mails o ayudarte a estudiar, se convirtió, de la noche a la mañana, en un engranaje de la maquinaria bélica. Más allá de esto, la respuesta no se hizo esperar y una ola de cancelaciones masivas está prendiendo fuego los foros de Reddit y las redes sociales.

Live Blog Post

Europa calcula movimientos mientras crece la tensión global

En medio de los ataques estadounidenses e israelíes en Irán, que provocaron una escalada regional y una alerta mundial, el presidente francés Emmanuel Macron anunció este lunes que ordenó el "aumento del número de cabezas nucleares"' en el arsenal de su país como forma de disuasión, al remarcar que "el orden basado en reglas está en ruinas", haciendo referencia al uso de la fuerza por parte de Washington, Tel Aviv y Teherán —patrocinador del terrorismo—, mientras en la misma jornada el gobierno de España denegaba el acceso de Donald Trump a las bases conjuntas en la península ibérica.

Live Blog Post

La izquierda, objetivo de los insultos presidenciales

El discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa volvió a escalar la tensión política con la oposición. Una de las reacciones más comentadas fue la de la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, luego de que el mandatario la apodara durante su intervención como “Chilindrina troska”.

“Como no tengo acuerdos con la casta, algún agravio me tenía que hacer. Se le ocurrió eso de la Chilindrina Troska, yo prefiero ser la Chilindrina y no La bruja del 71”, respondió Bregman.

Live Blog Post

Más complicaciones para Milei en $LIBRA

Cuando a principios de febrero el portal de noticias DiarioAr le solicitó a Karina Milei mediante un recurso de Acceso a la Información datos sobre un "acuerdo confidencial" firmado por Javier Milei y Hayden Davis, el creador del token $LIBRA, que reveló el diario Clarín, desde la Secretaría General de la Presidencia, que conduce la hermana del jefe de Estado, afirmaron que "no obra registro de convenio y/o proyecto alguno".

La respuesta oficial no implicaba, de todos modos, que el acuerdo no existiera. Ahora el fiscal Eduardo Taiano, que investiga la estafa con el criptoactivo, tiene en su poder una pericia que halló borradores del texto que salió a la luz. Por ello, solicitó días atrás al despacho de 'El Jefe' que “informe si existe un acuerdo confidencial” y reclamó, en ese caso, la entrega del documento original.

Live Blog Post

CGT inicia el combate judicial contra la reforma laboral

Con una manifestación frente al Palacio de Tribunales, la CGT presentó este lunes un pedido de inconstitucionalidad de la reforma laboral que, a instancias del gobierno de Javier Milei, el Congreso acaba de convertir en ley.

Las columnas sindicales se concentraron en Plaza Lavalle, sobre la calle Talcahuano, encabezadas por el triunvirato que conduce la central gremial, integrado por Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, además de dirigentes históricos como Gerardo Martínez (UOCRA), Andrés Rodríguez (UPCN) y Julio Piumato (Judiciales).

Live Blog Post

Karina Milei en modo campaña

El oficialismo comenzó a mover sus piezas tras la apertura del año parlamentario. La secretaria general de la Presidencia y presidenta nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, convocó a los principales referentes del espacio en todo el país a una reunión política destinada a coordinar el trabajo legislativo y consolidar la estructura partidaria.

El encuentro se realizará en la Ciudad de Buenos Aires y contará con la participación de autoridades partidarias de las 23 provincias y la Capital Federal. La intención central es unificar criterios de acción y bajar una línea política común para el nuevo período legislativo.

Live Blog Post

Trasfondo en el retorno de Nahuel Gallo

Una vez Hernán Cappiello presentó en La Nación al juez Diego Amarante como "un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales (...) ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales (...)". El objetivo era ensalzarlo como autoridad para procesar dirigentes de AFA (Asociación del Fútbol Argentino).

Cappiello olvidó un dato importante que ha quedado ratificado con la acción de Amarante que pudo afectar al ciudadano argentino y gendarme de profesión, Nahuel Gallo: o el juez es un prisionero del poder político, quizás... o un irresponsable más allá de su desempeño como magistrado.

Live Blog Post

Donald Trump, sobre la guerra: "Vamos a continuar hasta completar todos nuestros objetivos"

El presidente de Estados Unidos lanzó un comunicado audiovisual en redes sociales donde aseguró que la avanzada militar sobre Irán continuará hasta en tanto se completen los objetivos trazados. "La operación ha sido devastadora para el régimen ayatola. Tres integrantes de las fuerzas estadounidenses fueron asesinados en acción, hicieron el sacrificio supremo por nuestra nación, dieron sus vidas por la misión. Las cosas son así, Estados Unidos va a castigar a los terroristas e instalar la civilización en Irán. No podemos permitir que un país como ese tenga armas nucleares y extorsionen el mundo. Este es el deber que nos encomendaron nuestro antepasados. Llamó al pueblo iraní a que sean valientes y tomen su país nuevamente. Estados Unidos está con ustedes. El resto dependerá de ustedes", expresó.

Live Blog Post

Convulsión interna en el PJ

Julio Zamora, intendente de Tigre, presentó en la tarde de este último domingo 02/03 la lista “Celeste y Blanca” encabezada por Mario Zamora para competir en las próximas elecciones internas del PJ de ese distrito. En su discurso, el Intendente de Tigre destacó la importancia de que al partido lo representen trabajadores y que el espacio político debe hacer una crítica profunda a su funcionamiento interno.

La Junta Electoral del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires aprobó la postulación de la boleta “Celeste y Blanca” liderada por Mario Zamora para las elecciones del PJ de Tigre. En este marco, se realizó un acto donde el intendente Julio Zamora destacó la importancia de una crítica interna en el espacio político y apuntó: “Pueden robarnos una casa, pueden robarnos un sello, pero no pueden robarnos el corazón peronista”.

Live Blog Post

El rescate de Nahuel Gallo se le escapó al Gobierno

El gendarme Nahuel Gallo fue liberado tras permanecer 448 días preso en Venezuela. La liberación se logró gracias a la gestión de Claudio 'Chiqui' Tapia y la AFA, lo que dejó en offside al Gobierno de Javier Milei, que se apuró para salir en la foto y ni siquiera mencionó esta intermediación.

El gendarme volvió en un avión privado vinculado a la AFA, e incluso se tomó una foto sobre la nave luciendo una camiseta de la Selección Argentina de fútbol.

Live Blog Post

Corea del Norte se arrima discursivamente a Irán

Corea del Norte, al igual que Rusia, Bielorrusia y China, condenó con vehemencia el ataque militar de Israel y Estados Unidos contra Irán, calificándolo de una agresión "desvergonzada" e "ilegal". Esto ocurre en un contexto en el que la escalada de bombardeos entre Teherán, Washington y Tel Aviv arrastra a varios países de la región del Golfo Pérsico a la arena de lucha, con fuego cruzado, ataques a refinerías e instalaciones nucleares destruidas.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores norcoreano definió la ofensiva estadounidense e israelí en el país persa como "la forma más despreciable de violación de la soberanía" y tildó la agresión de "estilo gánster", argumentando que Washington y Tel Aviv utilizan las armas para satisfacer ambiciones particulares y consolidar su dominio hegemónico en la región, según informó a última hora del domingo el medio de comunicación estatal KCNA.

