Publicidad en la IA: Anthropic (Claude) se burla de ChatGPT (OpenAI)

La forma en que esa monetización se concrete marcará una diferencia estratégica profunda en la relación entre usuarios, marcas y la IA.

A diferencia de las redes sociales o los motores de búsqueda, la IA conversacional opera en un espacio cognitivo distinto. No se navega, se dialoga. No se consume contenido, se busca resolución.

Esto convierte a la conversación en un territorio de altísimo valor estratégico: la IA se integra en procesos de toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje y trabajo cotidiano.

Desde la lógica del marketing, este entorno altera por completo las reglas tradicionales del funnel (embudo de ventas). El usuario ya no está explorando opciones, sino intentando resolver algo concreto.

Insertar publicidad en ese punto implica intervenir directamente en el espacio donde se construye la confianza. Ese es al mismo tiempo el principal activo y el

principal riesgo.

La publicidad entra en el diálogo

En el caso de ChatGPT, los anuncios no aparecen como banners ni como interrupciones visuales clásicas. Se integran dentro de la experiencia conversacional, de forma contextual, en función del contenido del diálogo.

Además, los usuarios gratuitos pueden optar por desactivarlos, a cambio de reducir la cantidad diaria de mensajes disponibles.

Desde OpenAI aseguran que los anuncios no influyen en las respuestas del modelo y que los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones ni a datos personales. Solo reciben métricas agregadas, como visualizaciones o clics. La promesa es preservar la privacidad y la neutralidad, mientras se abre una nueva vía de monetización.

Sin embargo, más allá de las garantías, la discusión sigue siendo que la IA dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un asistente cotidiano por lo que interrumpir ese vínculo con mensajes comerciales no es un detalle menor y cambia la naturaleza misma de la experiencia.

Monetización versus experiencia: una tensión estructural

La estrategia de OpenAI expone una tensión inevitable entre dos fuerzas en permanente conflicto: la necesidad de monetizar una infraestructura extremadamente costosa y la obligación de preservar una experiencia percibida como útil, confiable y centrada en el usuario.

El modelo de value exchange (atención a cambio de acceso) está lejos de ser nuevo.

Pero trasladarlo a un entorno conversacional eleva la complejidad.

En términos de experiencia de usuario, el quiebre del diálogo es más disruptivo que el scroll interrumpido de una red social.

En términos de marca, ese quiebre puede erosionar la percepción de utilidad, uno de los principales motores de adopción de estas tecnologías.

Aquí es donde la ironía de Anthropic funciona como advertencia: monetizar la conversación sin arruinarla será uno de los mayores desafíos estratégicos de los próximos años.

Un nuevo campo de batalla para las marcas

Para las marcas, este nuevo escenario abre tanto una oportunidad como un riesgo reputacional significativo.

La posibilidad de impactar al usuario en un momento de alta intención es extremadamente atractiva. Pero el margen de error es mínimo.

No se trata de sumar un canal más al mix publicitario, sino de aprender a comunicar dentro de un entorno donde el usuario no busca entretenimiento ni distracción, sino soluciones.

Lo que surge es un modelo más cercano al marketing de asistencia: mensajes útiles, contextuales, casi consultivos, donde la frontera entre contenido, recomendación y anuncio se vuelve cada vez más difusa.

La clave estratégica estará en diseñar experiencias publicitarias que no interrumpan, sino que aporten valor real al proceso de resolución. No se trata de captar atención, sino de justificarla.

Dario-Amodei-director-ejecutivo-de-Anthropic Darío Amodei, director ejecutivo de Anthropic, irónico con Sam Altman y su OpenAI.

La ironía como posicionamiento competitivo

El spot de Anthropic no menciona a OpenAI, pero no lo necesita. Más que una burla, es una declaración de principios.

La diferenciación tecnológica tiende a achicarse rápidamente y la experiencia de uso, la ética de diseño y la relación con el usuario se convierten en ventajas competitivas.

Comunicar ese diferencial, incluso desde el humor, refuerza la identidad de marca y construye capital simbólico.

claude vs chatgpt Una batalla entre Claude, de Anthropic; y ChatGPT, de OpenAI, según Grok, de xAI. FOTO: xAI / Grok

La batalla por la atención entra en su fase más sofisticada

La introducción de publicidad en la IA marca el inicio de una nueva etapa en la economía de la atención. Una fase más sutil, más compleja y, al mismo tiempo, más sensible.

Las plataformas deberán demostrar que pueden sostener su modelo de negocio sin sacrificar la confianza. Las marcas deberán aprender a comunicar sin invadir.

Y los usuarios, inevitablemente, redefinirán su tolerancia a la comercialización de espacios que hasta ahora percibían como neutrales.

En ese delicado equilibrio se juega algo más que ingresos: se define el tipo de relación que la sociedad construirá con la inteligencia artificial en los próximos años.

