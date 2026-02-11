Imagina una escena cotidiana: una persona dialoga con su asistente de inteligencia artificial (IA) de forma fluida casi íntima. Todo marcha con naturalidad, hasta que la conversación se corta abruptamente para dar paso a un anuncio publicitario. El momento es incómodo, forzado, pareciera totalmente fuera de lugar. La experiencia se rompe. Ese es el gesto central del spot que Anthropic lanzó durante el Super Bowl y que desató un fuerte revuelo en Silicon Valley: una sátira elegante, pero filosa, sobre ChatGPT, de OpenAI y el futuro de la publicidad dentro de los entornos conversacionales.
SAM ALTMAN NECESITA DINERO
Publicidad en la IA: Anthropic (Claude) se burla de ChatGPT (OpenAI)
Cuando la conversación se convierte en aviso: la publicidad llega a la IA (ChatGPT) y abre un nuevo frente en la batalla por la atención: OpenAI vs. Anthropic.
El mensaje muy bien dirigido. OpenAI confirmó oficialmente la activación de anuncios en ChatGPT para usuarios de los planes Free y Go en Estados Unidos, inaugurando una nueva etapa en la monetización de la inteligencia artificial generativa. Dos movimientos distintos, una misma discusión de fondo: cómo convertir la IA en un negocio rentable sin sacrificar la experiencia que la volvió masiva.
Anthropic, propietario del chatbot Claude, decidió no dejar pasar la ocasión para hacer lo mismo que PepsiCo. ejecutó contra Coca-Cola: la burla.
La conversación como nuevo territorio estratégico
La llegada de la publicidad a los entornos de inteligencia artificial generativa no es una sorpresa. Es inclusive un paso lógico e inteligente. Mantener modelos cada vez más potentes, infraestructura a gran escala y equipos altamente especializados exige fuentes de ingresos sostenidos aunque el respaldo financiero algunos lo resuelven mejor que otros.
A muchos no les 'cierran' las ecuaciones de OpenAI.
La forma en que esa monetización se concrete marcará una diferencia estratégica profunda en la relación entre usuarios, marcas y la IA.
A diferencia de las redes sociales o los motores de búsqueda, la IA conversacional opera en un espacio cognitivo distinto. No se navega, se dialoga. No se consume contenido, se busca resolución.
Esto convierte a la conversación en un territorio de altísimo valor estratégico: la IA se integra en procesos de toma de decisiones, resolución de problemas, aprendizaje y trabajo cotidiano.
Desde la lógica del marketing, este entorno altera por completo las reglas tradicionales del funnel (embudo de ventas). El usuario ya no está explorando opciones, sino intentando resolver algo concreto.
Insertar publicidad en ese punto implica intervenir directamente en el espacio donde se construye la confianza. Ese es al mismo tiempo el principal activo y el
principal riesgo.
La publicidad entra en el diálogo
En el caso de ChatGPT, los anuncios no aparecen como banners ni como interrupciones visuales clásicas. Se integran dentro de la experiencia conversacional, de forma contextual, en función del contenido del diálogo.
Además, los usuarios gratuitos pueden optar por desactivarlos, a cambio de reducir la cantidad diaria de mensajes disponibles.
Desde OpenAI aseguran que los anuncios no influyen en las respuestas del modelo y que los anunciantes no tienen acceso a las conversaciones ni a datos personales. Solo reciben métricas agregadas, como visualizaciones o clics. La promesa es preservar la privacidad y la neutralidad, mientras se abre una nueva vía de monetización.
Sin embargo, más allá de las garantías, la discusión sigue siendo que la IA dejó de ser una simple herramienta para convertirse en un asistente cotidiano por lo que interrumpir ese vínculo con mensajes comerciales no es un detalle menor y cambia la naturaleza misma de la experiencia.
Monetización versus experiencia: una tensión estructural
La estrategia de OpenAI expone una tensión inevitable entre dos fuerzas en permanente conflicto: la necesidad de monetizar una infraestructura extremadamente costosa y la obligación de preservar una experiencia percibida como útil, confiable y centrada en el usuario.
El modelo de value exchange (atención a cambio de acceso) está lejos de ser nuevo.
Pero trasladarlo a un entorno conversacional eleva la complejidad.
- En términos de experiencia de usuario, el quiebre del diálogo es más disruptivo que el scroll interrumpido de una red social.
- En términos de marca, ese quiebre puede erosionar la percepción de utilidad, uno de los principales motores de adopción de estas tecnologías.
Aquí es donde la ironía de Anthropic funciona como advertencia: monetizar la conversación sin arruinarla será uno de los mayores desafíos estratégicos de los próximos años.
Un nuevo campo de batalla para las marcas
Para las marcas, este nuevo escenario abre tanto una oportunidad como un riesgo reputacional significativo.
La posibilidad de impactar al usuario en un momento de alta intención es extremadamente atractiva. Pero el margen de error es mínimo.
No se trata de sumar un canal más al mix publicitario, sino de aprender a comunicar dentro de un entorno donde el usuario no busca entretenimiento ni distracción, sino soluciones.
Lo que surge es un modelo más cercano al marketing de asistencia: mensajes útiles, contextuales, casi consultivos, donde la frontera entre contenido, recomendación y anuncio se vuelve cada vez más difusa.
La clave estratégica estará en diseñar experiencias publicitarias que no interrumpan, sino que aporten valor real al proceso de resolución. No se trata de captar atención, sino de justificarla.
La ironía como posicionamiento competitivo
El spot de Anthropic no menciona a OpenAI, pero no lo necesita. Más que una burla, es una declaración de principios.
La diferenciación tecnológica tiende a achicarse rápidamente y la experiencia de uso, la ética de diseño y la relación con el usuario se convierten en ventajas competitivas.
Comunicar ese diferencial, incluso desde el humor, refuerza la identidad de marca y construye capital simbólico.
La batalla por la atención entra en su fase más sofisticada
La introducción de publicidad en la IA marca el inicio de una nueva etapa en la economía de la atención. Una fase más sutil, más compleja y, al mismo tiempo, más sensible.
Las plataformas deberán demostrar que pueden sostener su modelo de negocio sin sacrificar la confianza. Las marcas deberán aprender a comunicar sin invadir.
Y los usuarios, inevitablemente, redefinirán su tolerancia a la comercialización de espacios que hasta ahora percibían como neutrales.
En ese delicado equilibrio se juega algo más que ingresos: se define el tipo de relación que la sociedad construirá con la inteligencia artificial en los próximos años.
