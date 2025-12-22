$LIBRA: Un acuerdo confidencial que insinúa que Milei sabe más de lo que dice

Dicho acuerdo se rubricó el 30/01 en la Casa Rosada, hasta donde Davis llegó acompañado de Mauricio Novelli (un habitué de la quinta de Olivos) y su socio Manuel Terrones Godoy, otros sospechados en la causa judicial que instruye con notable parsimonia el fiscal Eduardo Taiano. Los organizadores del Tech Forum fueron el nexo entre Milei y Davis.

De acuerdo a la nota de Mariano Vidal en Clarín, Davis llegó a Buenos Aires por un llamado de Milei. Aquel día firmaron el acuerdo por el cual se nombraba al joven empresario cripto como asesor ad honorem del Presidente en materia de blockchain. De allí resultó la selfie que muestra a Davie junto a Milei con su excéntrica para esos retratos. Fue 2 semanas antes del lanzamiento del token.

Según consigna el artículo, durantes esas horas además se dispararon una serie de transacciones y pagos a intermediarios vía criptomonedas que, según sospecha la Justicia argentina, conectan a Davis con nexos locales vinculados al proyecto de lanzamiento.

El acuerdo citado consta de 2 carillas, con fecha del 29/01, y está redactado en español, en primera persona y sin membrete oficial, y detalla los puntos a los cuales se compromete el empresario norteamericano, incluyendo asesoramiento “ad honorem” en materia de blockchain e inteligencia artificial.

“Mi compromiso radica en brindar un acompañamiento profesional, alineado con las tendencias globales de descentralización y modernización tecnológica, asegurando la máxima calidad y confidencialidad en cada etapa del asesoramiento”, afirma el texto, redactado desde el punto de vista de Davis a pesar de no manejar el idioma, señala Clarín.

El contrato agrega que Davis “renuncia expresamente” a cualquier tipo de contraprestación y se enmarca en los términos del Artículo 969 del Código Civil y Comercial de la Nación, que regula los contratos formales entre partes.

En uno de los últimos párrafos, siempre según Clarín, señala que entre las partes debe mantener una confidencialidad en todo momento. “Me comprometo a mantener en secreto la información expuesta en este documento, guardarla bajo la más estricta confidencialidad, salvo autorización legal o instrucción expresa de la autoridad competente”, firma el empresario.

Uno de los máximos interrogantes sobre la participación de Javier Milei en la difusión de la criptoestafa es de dónde sacó o quien le suministró el código de 44 caracteres (letras y números) que se requería para adquirir el token $LIBRA y que publicó desde su cuenta personal en la red X el 14/02 último. La comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados nunca obtuvo una respuesta cuando le hizo este requerimiento a Milei.

El Presidente aseguró que circulaba de forma pública en la web, pero expertos informáticos concluyeron que el código del contrato no estaba disponible en internet para ese momento.

El vínculo entre Milei y Davis, que tiene como corolario el acuerdo confidencial que se acaba de publicar, vuelve más plausible la posibilidad de que haya sido el propio empresario cripto quien le proporcionó al Presidente el código alfanumérico para invertir en la criptomoneda. Pudo ser el propio Davis o Novelli, quien -según reveló Clarín- estaba junto a Terrones Godoy con el dueño de Kelsier Venture en Dallas (Texas) en el mismo momento en el que se lanzó $LIBRA.

