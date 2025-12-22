ROSARIO. Fin de año llega de la peor manera para el frigorífico Euro ubicado en la localidad vecina de Villa Gobernador Gálvez. La crisis se profundiza con el correr de los días manteniendo a sus trabajadores al límite y la incertidumbre es total.
OLOR A PODRIDO
Desesperante situación en un frigorífico: Sueldos adeudados, planta tomada y temen el peor final
Pésimo cierre de año para el frigorífico Euro. La crisis se profundiza con el correr de los días manteniendo a sus trabajadores al límite.
2025 para el olvido
Desde hace 41 días, el personal tomó la planta como medida de fuerza ante el atraso salarial y las precarias condiciones laborales. Pasaron tres meses que los empleados no perciben sus sueldos y aseguran que la continuidad del conflicto pone en riesgo el sustento de sus familias.
Durante la ocupación, los operarios se enfrentaron a múltiples adversidades, entre ellas robos reiterados, cables de alto voltaje sueltos y caños de gas roto, lo que genera mayor tensión. Según explican desde el sector, la toma se sostiene para evitar el vaciamiento definitivo de la compañía y poder preservar las instalaciones ante el abandono patronal.
Al respecto, Walter Navarro, delegado de Euro, comentó que empezaron a detectar faltantes de bombas de agua, cableado y caños de gas. "Nos levantamos y encontramos que habían entrado por algún lado. Ya hay faltantes importantes", precisó en diálogo con medios locales.
La toma de la planta marca un punto de inflexión en las protestas: simboliza que algunos trabajadores están dispuestos a elevar el costo emocional de su reclamo para forzar una mirada diferente sobre su situación.
Por su parte, el contexto económico tampoco ayuda: la apertura importadora y el debilitamiento de la industria local golpean al entramado productivo, con cierres de fábricas, producción paralizada y pérdida de puestos de trabajo. En ese marco, los operarios del frigorífico denuncian que son quienes terminan cargando el mayor peso del ajuste.
Frigorífico en problemas
Al comienzo del año, Euro contaba con 270 empleados luego de un 2024 marcado por numerosos retiros voluntarios. En los últimos meses, se habían registrado 150 y 170 bajas.
La empresa, que supo tener 700 trabajadores y más de 400 operarios en plata, fue reduciendo su personal de manera progresiva.
La lucha en Euro no es un caso aislado. En el sector frigorífico de la zona sur del Gran Rosario, las suspensiones, desalojos laborales y retrasos salariales ya se han vuelto moneda corriente.
La tripería existe desde 1999 y sus propietarios originales eran empresarios de Villa Gobernador Gálvez: la familia Lequio. En 2020, de acuerdo a los registros que constan en el Boletín Oficial de Santa Fe, el directorio de la empresa quedó conformado de la siguiente manera: Luis Alberto Lequio como presidente, Marcos Juan Casanegra como vice, y Juan Pablo Jarvis en calidad de director titular. Los dos últimos también aparecen como socios de Guillermo Salimei en otras compañías. Con el tiempo, Lequio habría dejado sus acciones en la firma que, en los hechos, quedó al mando de Guillermo Salimei hijo.
