Ataque de Israel por milésima vez en el Líbano (detrás de Hezbolá) y Beirut encuentra dispositivo espía

Las FDI aseguraron que los ataques se dirigieron únicamente contra objetivos terroristas que intentaban reconstruir la infraestructura militar de Hezbolá, argumentando que las acciones de los objetivos abatidos constituían una violación de la tregua y ponían en riesgo el acuerdo, una situación similar a la que Israel enfrenta con Hamás en la Franja de Gaza.

En ese sentido, Israel justifica sus ataques selectivos contra objetivos de Hezbolá en el contexto de la frágil tregua, alegando violaciones por parte del grupo libanés chiíta. Según información de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Hezbolá habría incumplido el acuerdo en 1.900 ocasiones, lo que, según Tel Aviv, obligó al ejército israelí a abatir 380 objetivos desde el comienzo del alto el fuego, el cual, en la práctica, no está siendo cumplido por ninguna de las partes.

A fines del mes pasado, las Naciones Unidas (ONU) reveló que al menos 127 civiles libaneses habían muerto en ataques israelíes contra el Líbano desde que entró en vigor el alto el fuego, lo que provocó un pedido de la oficina de derechos humanos de las Naciones Unidas para una investigación "rápida e imparcial".

El Ejército de Líbano afirma que descubrió un dispositivo espía de Israel

El Ejército del Líbano anunció este lunes que descubrió y desmanteló un supuesto dispositivo israelí de recopilación de inteligencia en el sur del Líbano, después de que ataques israelíes en la misma zona mataran a una persona e hirieran a otra, según el Ministerio de Salud libanés.

Un portavoz del Ejército libanés informó que una unidad especial encontró el dispositivo de espionaje israelí en la localidad de Yaroun, en el distrito de Bint Jbeil, como parte de operaciones continuas de rastreo e ingeniería en las zonas del sur.

El mando del Ejército llamó a los ciudadanos a mantenerse alejados de objetos sospechosos, evitar tocarlos y denunciarlos al puesto militar más cercano para garantizar su seguridad. Israel no emitió una respuesta inmediata.

El gobierno libanés dispuesto a entregar a Hezbolá a Israel y aboga por el desarme

El sábado, el primer ministro de Líbano, Nawaf Salam, dijo que su gobierno estaba cerca de completar el desarme de Hezbolá en la zona al sur del río Litani.

Esta es una disposición clave de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que designa la zona entre el río Litani y la frontera israelí como un área donde sólo el ejército libanés y las fuerzas de paz de las Naciones Unidas pueden operar.

En septiembre pasado, ministros chiíes y del buró de Hezbolá abandonaron furiosos una sesión con el Gabinete de Líbano en rechazo al plan de desarme de Hezbolá, una propuesta de Estados Unidos y de ciertos países sunitas.

Los cinco titulares del denominado ‘dúo chií’ salieron enfurecidos de la sesión a la llegada del jefe del Ejército, Rodolphe Haykal, quien fue convocado para presentar la hoja de ruta del desarme de Hezbolá ante el Consejo de Ministros libanés.

image Israel confirmó la muerte de dos combatientes de Hezbolá en nuevos ataques al sur del Líbano.

El desplante de Hezbolá sucedió una semana después de la visita oficial del embajador estadounidense Tom Barrack para presionar al gobierno libanés por el desarme de dicha milicia chiita adversaria de Israel, y negociar una propuesta de inversión en el sur libanés, que apuntaría a generar empleo para los ex combatientes yihadistas tras una hipotética entrega de sus armas.

Hace un tiempo, Hezbolá afirmó que en caso de que la propuesta de desarme sea aprobada, la milicia actuará “como si el plan no existiese”, y denunció que la petición del Gobierno de monopolizar las armas del Estado responde "a los intereses de Israel" y representa un “grave pecado”, ya que deja al país sin el armamento necesario para defenderse frente a una agresión israelí.

Cabe destacar que Líbano, con apenas 6 millones de habitantes de los cuales un 30% son cristianos, se encuentra en una guerra indirecta con Israel, la cual se acrecentó tras el 7 de octubre de 2023, día del atentado de Hamás a Israel. En ese momento, el estado hebreo inculpó a Hezbolá, una milicia libanesa que opera al sur del país, de haber colaborado en logística con Hamás.

Sin embargo, lo cierto es que el conflicto libanés-israelí tiene raíces históricas, religiosas, políticas y territoriales.

Líbano asegura que Israel se apropió de las Granjas de Shebaa. De hecho, Israel la ocupó, así como otras partes del sur de Líbano, desde 1982 hasta su retirada en 2000. No obstante, no se retiró de todas las zonas donde instauró asentamientos. La frontera entre ambos países, llamada la Línea Azul (delineada por la ONU), aún sigue siendo un punto caliente y de tensiones con frecuentes incidentes, ataques y enfrentamientos, entre Hezbolá, apoyado por Irán, e Israel.

Desde 2006, Israel y Hezbolá han tenido varios enfrentamientos, siendo la Guerra de Líbano de ese año la más significativa, con miles de muertos y destrucción en ambos lados. Aunque, el año pasado, tuvieron una escalada de violencia mutua, que incluyó una incursión terrestre táctica, de Israel en el sur libanés, así como una serie de atentados donde explotaron bípers, gracias a un artilugio del Mossad.

Estos bombardeos, del verano boreal de 2024, arrasaron el sur, el valle de Beqaa e incluso partes de Beirut, la capital, lo que causó una gran destrucción, forzó a miles de familias a huir de sus hogares y condujo a la economía libanesa al borde del abismo.

Más tarde, el 27 de noviembre del año pasado, por intercesión de la Casa Blanca, Hezbolá e Israel firmaron una frágil tregua, a pesar de que el estado hebreo la estaría incumpliendo, argumentando violaciones de la otra parte. De hecho, en los últimos días ha lanzado bombardeos al sur. Pero, con la visita del Papa, ha suspendido los ataques por 48 horas.

“Es totalmente errado hablar de cese del fuego”, dijo a LA NACION el padre Daniel Corrou, director regional del Servicio Jesuita a Refugiados para Medio Oriente y Norte de África, con sede en Beirut. En diálogo telefónico, subrayó que los drones sobrevuelan la ciudad todos los días y nadie sabe cuándo atacarán.

