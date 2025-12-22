Menem acelera el 2027 y confirma que el oficialismo ya piensa en la reelección de Milei

Mientras el Congreso debate las reformas estructurales que impulsa el Gobierno, en La Libertad Avanza ya empiezan a mirar más allá del corto plazo. El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dejó en claro que el oficialismo trabaja con un horizonte electoral definido y aseguró que el espacio ya comenzó a organizarse con la reelección de Javier Milei como objetivo.
“Estamos en marcha pensando en el futuro del proyecto”, sostuvo el legislador al referirse al armado político que el oficialismo despliega en todo el país. Según explicó, el espacio inició una serie de recorridas para consolidar su estructura territorial y reforzar el vínculo con militantes y referentes provinciales. La iniciativa fue bautizada internamente como un “tour de agradecimiento” y alcanza a las 24 jurisdicciones.
Menem planteó una diferenciación tajante entre el actual gobierno y la dirigencia tradicional. “Está la política de siempre y está Milei, que juega en otro plano”, afirmó, al remarcar que la llegada del Presidente al poder responde a un proyecto de largo plazo.
“Desde el primer día pensamos esto como una transformación que trasciende un mandato y se proyecta a varias décadas”, agregó.
Menem ya piensa en la reelección de Milei
En ese marco, el titular de Diputados defendió el liderazgo del jefe de Estado y lo comparó con Lionel Scaloni, el entrenador que condujo a la Selección argentina al título mundial. Según Menem, ambos compartían un punto en común al inicio de sus gestiones: la falta de experiencia previa. “Lo cuestionaban por eso, pero los resultados hablan por sí solos”, sostuvo.
El diputado destacó que, a su entender, Milei cumplió en tiempo récord con compromisos centrales de campaña. Enumeró entre los logros la eliminación de los piquetes, la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y el regreso del crédito. “Cumplir lo prometido es algo escaso en la política argentina de los últimos años, y hoy tiene un valor enorme”, remarcó.
Consultado sobre la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar una extensión del mandato presidencial, Menem fue categórico y descartó esa alternativa. Aseguró que el Gobierno se mueve dentro de las reglas vigentes y que el respaldo político se construye a partir de la gestión y los resultados.
LLA y su relación con el PRO
En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara baja se refirió a la disputa con el PRO por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), un conflicto que generó tensión entre el oficialismo y sus aliados parlamentarios. Menem sostuvo que el reparto de cargos respondió estrictamente al peso legislativo de cada bloque.
“Había lugares que correspondían por cantidad de bancas. Si no se respetaban, el tema iba a terminar judicializado”, explicó. En ese sentido, defendió el procedimiento utilizado y minimizó las críticas de la oposición, que cuestionó la legalidad de las designaciones.
Para Menem, el cruce con el PRO forma parte de las tensiones habituales del funcionamiento parlamentario. “Son disputas propias de la política y de la representación que cada espacio tiene en el Congreso”, concluyó, al restarle dramatismo al conflicto.
Con el oficialismo enfocado en sostener las reformas y ordenar su estructura nacional, las declaraciones del presidente de Diputados dejaron una señal clara: en La Libertad Avanza, el calendario electoral ya empezó a correr rumbo a 2027.
_______________________________
Más noticias en Urgente24:
Caos en el Senado: Carteles truchos, cerrajeros, peleas y una guerra desatada por los despachos
Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico
Usurpaciones, amenazas y escrituras truchas: Pablo Toviggino no tiene paz y ahora lo acusan de tomar campos