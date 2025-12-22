Menem acelera el 2027 y confirma que el oficialismo ya piensa en la reelección de Milei

El diputado destacó que, a su entender, Milei cumplió en tiempo récord con compromisos centrales de campaña. Enumeró entre los logros la eliminación de los piquetes, la desaceleración de la inflación, la baja del riesgo país y el regreso del crédito. “Cumplir lo prometido es algo escaso en la política argentina de los últimos años, y hoy tiene un valor enorme”, remarcó.

Consultado sobre la posibilidad de una reforma constitucional para habilitar una extensión del mandato presidencial, Menem fue categórico y descartó esa alternativa. Aseguró que el Gobierno se mueve dentro de las reglas vigentes y que el respaldo político se construye a partir de la gestión y los resultados.

LLA y su relación con el PRO

En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara baja se refirió a la disputa con el PRO por las designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN), un conflicto que generó tensión entre el oficialismo y sus aliados parlamentarios. Menem sostuvo que el reparto de cargos respondió estrictamente al peso legislativo de cada bloque.

“Había lugares que correspondían por cantidad de bancas. Si no se respetaban, el tema iba a terminar judicializado”, explicó. En ese sentido, defendió el procedimiento utilizado y minimizó las críticas de la oposición, que cuestionó la legalidad de las designaciones.

Para Menem, el cruce con el PRO forma parte de las tensiones habituales del funcionamiento parlamentario. “Son disputas propias de la política y de la representación que cada espacio tiene en el Congreso”, concluyó, al restarle dramatismo al conflicto.

Con el oficialismo enfocado en sostener las reformas y ordenar su estructura nacional, las declaraciones del presidente de Diputados dejaron una señal clara: en La Libertad Avanza, el calendario electoral ya empezó a correr rumbo a 2027.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

Caos en el Senado: Carteles truchos, cerrajeros, peleas y una guerra desatada por los despachos

Cristina Kirchner sigue internada: El dato clave que reveló el último parte médico

Usurpaciones, amenazas y escrituras truchas: Pablo Toviggino no tiene paz y ahora lo acusan de tomar campos